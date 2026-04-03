Recenzja The Bus - o kilka przegapionych przystanków za daleko...

W tym roku fani “busiarstwa” będą mieli w co grać, a pierwszym przystankiem na trasie jest The Bus… który w wersji konsolowej wypada bardzo przeciętnie

Nie ma co ukrywać, że rok 2026 będzie idealnym rokiem dla wirtualnych busiarzy. Okazuje się, że na przestrzeni kolejnych miesięcy będziemy mogli zagrać w cztery gry, w których będziemy mogli bawić się w kierowcę autobusu – czy to takiego miejskiego, czy to liniowego – długodystansowego. Pierwsza gra, czyli T he Bus , to przypadek o tyle trudny, że sama gra powstawała już dobrych kilka lat i dopiero niedawno trafiła na wirtualne półki sklepowe. Jedynym problemem jest fakt, że twórcy The Bus również stworzyli inny symulator autokarowy, czyli ocenianego przeze mnie wcześniej Fernbus Simulatora . O nim jednak wolałbym raczej nie wspominać, ponieważ sama w sobie gra była cieniem tego, czym rzeczywiście mogłaby być.

Wracając jednak do miejskich busów, to tutaj mamy do czynienia z jazdą po Berlinie, który to TML Studio starało się odwzorować w stosunku 1:1. A ja sam, chcąc nabrać wprawy w jeździe takimi pojazdami (ponieważ w drodze jest również Bus Bound oraz nowy Bus Simulator), pomyślałem: „Dobra, to na konsoli będzie dobra zabawa, prawda?”.

No niby jest, ale nadal daleka od tego, czego bym sobie wyobrażał.

Berlin Calling

Najbardziej egzotyczną kwestią w przypadku The Bus jest fakt, iż gra sama w sobie jest produktem skierowanym głównie na rynek niemiecki. Trudno bowiem przekonać gracza z nadwiślańskiego kraju, że powinien zainteresować się podróżowaniem po ulicach Berlina w skali 1:1. Niemniej jednak trzeba przyznać – gdyby wszystko w The Busie działało tak, jak twórcy sobie tego zażyczyli, to spokojnie można byłoby mówić o naprawdę dobrym symulatorze nie tylko kierowcy autobusu, ale również osoby zarządzającej różnymi tematami związanymi z prowadzeniem własnej zajezdni.

TML Studio, stojące za The Bus, udało się bowiem tę najważniejszą warstwę gry, czyli związaną z jazdą, stworzyć w na tyle przyjemny sposób, że nawet biorąc pod uwagę wszelkie przeciwności, można czerpać z niej pewną satysfakcję. To przypadek podobny do wcześniej wspomnianego Fernbusu, który od strony zarządzania autobusem, wykonania różnych jego elementów oraz podróży wypadał całkiem przyzwoicie. Największy problem jednak pojawia się tam, gdzie pojawiają się różne niedoróbki.

To, co pierwsze rzuca się w oczy, to fakt, że jest to kolejna gra na Unreal Engine 5, która ma spore problemy z optymalizacją na konsolach wraz z dużym natężeniem efektów specjalnych czy charakterystycznych czkawek związanych z dotyczytywaniem różnych elementów otoczenia lub losowymi pauzami. Dodatkowo w przypadku dłuższego ogrywania The Bus osiągi gry spadają, dzięki czemu przeładowanie rozgrywki jest wręcz normą. Gdyby jednak wszystko działało zgodnie z założeniami twórców, to zmienne warunki pogodowe (wraz z możliwością synchronizacji z warunkami w Berlinie) potrafią zaskoczyć. Nawet jeśli pewne niedoróbki są widoczne w przypadku otoczenia.

Inną kwestią są natomiast licencje, które w The Bus się pojawiają, ale w ich przypadku zabrakło konsekwencji. Z jednej strony bowiem mamy sporą część licencjonowanych autobusów czy sklepów w różnych lokacjach po to, aby zobaczyć podróbkę marki DHL czy Solarisa nazwaną Galaxisem. Trochę tak, jakby ktoś bawił się w modowanie zawartości The Bus, ale nie do końca był w stanie dokończyć swoją pracę, pozostawiając niedoróbki. Dlatego też nie jestem w stanie określić, czy było to umyślne działanie ze strony twórców, czy też po prostu totalne niedopatrzenie z ich strony. Jeśli to drugie, to pytanie, w którą stronę miało to wszystko rzeczywiście pójść. Prawda jest bowiem taka, że w przypadku Fernbus Simulator współpraca z Flixbusem oraz innymi podmiotami była uzasadniona. Tutaj wyjaśnienie jest o wiele trudniejsze.

Nie zmienia to jednak tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, ten system przełożenia kursów oraz realny upływ czasu w trakcie jazdy są pozytywnymi elementami w The Bus. Jeśli więc decydujemy się na wykonanie dwóch czy trzech kursów po trzydzieści minut każdy, to realnie jazda będzie trwała również półtorej godziny. Wliczając w to wszystko również przerwy (które można wykorzystać na zjedzenie kanapki, zrobienie sobie kawy czy walnięcie Monstera), to ta zabawa nabiera całkiem mocnych rumieńców.

Oczywiście możecie również pominąć czas na przerwę, ale również zapisać rozgrywkę w każdym miejscu – nie musicie jechać od deski do deski w przypadku kolejnych zleceń.

Z drugiej strony, kwestia ekonomicznego działania w The Bus to mógłby być całkiem porządnym tycoons, gdyby nie fakt dość skomplikowanego poruszania się po menu oraz utrzymania wszystkiego w ryzach, przeklikując się przez dziesiątki okienek, które czasami zwyczajnie nie są responsywne. Do tego dochodzi fakt chodzenia po zajezdni w przypadku zarządzania garażami. Jest to zwyczajnie mało intuicyjne. Tak samo jak edytowanie już istniejących połączeń lub tworzenie nowych.