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Jeden krab w Path of Exile 2 ma trzeci najwyższy licznik zabójstw graczy. To był… błąd

Mikołaj Berlik
2026/06/12 13:00
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Niepozorny przeciwnik okazał się jednym z najgroźniejszych mobów w grze przez bug z „shotgunem” pocisków.

W Path of Exile 2 doszło do nietypowej sytuacji, w której jeden z najzwyklejszych przeciwników w grze — krab — stał się jednym z najbardziej śmiercionośnych mobów w całym tytule. Jak przyznali twórcy z Grinding Gear Games, wszystko wynikało z błędu w działaniu jego umiejętności.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – krab, który zabijał jak boss

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak streamer Zizaran zginął w trybie hardcore w pozornie zwykłym starciu. Dopiero późniejsze wyjaśnienia deweloperów ujawniły, że winowajcą był konkretny typ kraba, który w momencie śmierci potrafił wystrzelić całą serię pocisków jednocześnie. W praktyce działało to jak natychmiastowy „shotgun”, który zadawał ogromne obrażenia w ułamku sekundy.

Problem nie wynikał z zamierzonego balansu, lecz z błędu w implementacji umiejętności. Jak wyjaśnili twórcy, tego typu sytuacje zdarzają się w produkcji gry, szczególnie w early access, gdzie część wartości i parametrów może być błędnie przypisana.

Według deweloperów ten konkretny krab osiągnął trzeci najwyższy wynik zabójstw graczy w całej grze, wyprzedzając wiele silniejszych przeciwników. Wynika to z faktu, że pojawia się on często w losowych starciach, gdzie gracze znajdują się bardzo blisko niego w momencie aktywacji ataku.

GramTV przedstawia:

W niektórych przypadkach są to po prostu literówki. Widać, że ktoś po prostu wpisał liczbę w niewłaściwej kolumnie

Przypomnijmy, że Path of Exile 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/a-single-crab-has-the-third-highest-player-kill-count-in-path-of-exile-2/

Tagi:

News
PC
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
Grinding Gear Games
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
krab
Mikołaj Berlik
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