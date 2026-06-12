Jeden krab w Path of Exile 2 ma trzeci najwyższy licznik zabójstw graczy. To był… błąd

Niepozorny przeciwnik okazał się jednym z najgroźniejszych mobów w grze przez bug z „shotgunem” pocisków.

W Path of Exile 2 doszło do nietypowej sytuacji, w której jeden z najzwyklejszych przeciwników w grze — krab — stał się jednym z najbardziej śmiercionośnych mobów w całym tytule. Jak przyznali twórcy z Grinding Gear Games, wszystko wynikało z błędu w działaniu jego umiejętności.

Path of Exile 2 – krab, który zabijał jak boss

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak streamer Zizaran zginął w trybie hardcore w pozornie zwykłym starciu. Dopiero późniejsze wyjaśnienia deweloperów ujawniły, że winowajcą był konkretny typ kraba, który w momencie śmierci potrafił wystrzelić całą serię pocisków jednocześnie. W praktyce działało to jak natychmiastowy „shotgun”, który zadawał ogromne obrażenia w ułamku sekundy.