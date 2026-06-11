Nowa bohaterka Overwatch ujawniona. Shion dołącza do gry już w czerwcu

Blizzard zaprezentował 52. postać w rosterze i kontynuuje rozwój fabularnego wątku Talonu.

Blizzard oficjalnie zaprezentował kolejną bohaterkę Overwatch. Shion, oznaczona jako Hero 52, dołączy do sieciowej strzelanki wraz ze startem sezonu Reign of Talon Season 3. Twórcy pokazali postać w nowym zwiastunie fabularnym, ujawniając część jej historii oraz powiązania z jedną z najważniejszych frakcji w aktualnym wątku gry. Overwatch – Shion wzmacnia szeregi Talonu Shion jest humanoidalnym omnikiem związanym z klanem Hashimoto, który od dłuższego czasu pozostaje przeciwnikiem organizacji Overwatch. W najnowszym filmie „End of the Line” bohaterka pomaga Hashimoto powstrzymać Sojourn przed przejęciem transportu broni przeznaczonej dla przywódcy Talonu, Vendetty. Tym samym Blizzard potwierdził, że nowa postać będzie wspierać siły Talonu w trwającym konflikcie.

Choć deweloperzy nie pokazali jeszcze materiałów prezentujących jej umiejętności, zwiastun sugeruje, że Shion będzie bohaterką klasy Damage. Widać ją korzystającą z dwóch pistoletów oraz poruszającą się z dużą szybkością, co może wskazywać na mobilny styl rozgrywki. W materiale pojawia się również charakterystyczna broń oraz motocykl, dlatego część graczy spekuluje, że jeden z tych elementów może być związany z jej umiejętnością specjalną lub superzdolnością.

GramTV przedstawia:

Shion nie jest pierwszą przedstawicielką klanu Hashimoto w rosterze. Wcześniej do gry trafiła Mizuki, bohaterka wsparcia powiązana z tą samą organizacją. Oznacza to, że Hashimoto doczekało się już dwóch reprezentantów w ciągu jednego roku, a Blizzard wyraźnie rozwija fabularny konflikt pomiędzy Talonem, Overwatch i klanem Shimada. Premiera Shion została zaplanowana na 16 czerwca. Będzie to już czwarta postać DPS dodana do gry od początku roku. Blizzard zapowiedział również, że w kolejnych miesiącach gracze Overwatch mogą spodziewać się następnych bohaterów, w tym przynajmniej jednego nowego tanka oraz kolejnych postaci wsparcia lub ofensywnych. Aktor z Red Dead Redemption 2 potwierdził rolę w GTA 6. To pierwszy oficjalnie ujawniony członek obsady

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