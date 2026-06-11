Milion pobrań dema Onimusha: Way of the Sword. Gracze zwrócili uwagę na jeden problem

Capcom tłumaczy, dlaczego fragment gry nie odzwierciedla poziomu trudności finalnej wersji
Demo Onimusha: Way of the Sword przekroczyło milion pobrań, ale wielu graczy zwróciło uwagę, że przygotowany fragment był zaskakująco łatwy. Capcom zapewnia jednak, że pełna wersja zaoferuje znacznie większe wyzwanie.
Onimusha: Way of the Sword – Capcom wyjaśnia sytuację
Producent gry Akihito Kadowaki odniósł się do opinii społeczności w specjalnym materiale opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, demo przedstawia jedynie wczesny fragment kampanii, a jego głównym celem było zaprezentowanie możliwości bojowych głównego bohatera. Z tego powodu Musashi został wyposażony w umiejętności, które normalnie gracze odblokują znacznie później podczas rozgrywki.
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Według dewelopera właśnie ten element sprawił, że część osób uznała demo za zbyt łatwe. Gracze mogli korzystać z zaawansowanych technik i skutecznie radzić sobie z przeciwnikami już od pierwszych minut zabawy. Capcom podkreśla jednak, że nie odzwierciedla to poziomu wyzwania przygotowanego na premierę.
Kadowaki zapewnił, że zarówno zwykli przeciwnicy Genma, jak i bossowie będą w pełnej wersji znacznie groźniejsi. Studio chce, aby starcia wymagały większych umiejętności i lepszego wykorzystania systemu walki. To podejście różni się od strategii stosowanej choćby przy pokazowych wersjach Monster Huntera, gdzie gracze często otrzymywali słabszy ekwipunek przeciwko wyjątkowo wymagającym przeciwnikom.