Milion pobrań dema Onimusha: Way of the Sword. Gracze zwrócili uwagę na jeden problem

Capcom tłumaczy, dlaczego fragment gry nie odzwierciedla poziomu trudności finalnej wersji

Demo Onimusha: Way of the Sword przekroczyło milion pobrań, ale wielu graczy zwróciło uwagę, że przygotowany fragment był zaskakująco łatwy. Capcom zapewnia jednak, że pełna wersja zaoferuje znacznie większe wyzwanie. Onimusha: Way of the Sword – Capcom wyjaśnia sytuację W trakcie ostatnich pokazów Capcom ujawnił datę premiery Onimusha: Way of the Sword, a jednocześnie udostępnił darmowe demo na wszystkich platformach. Produkcja szybko przyciągnęła uwagę fanów serii, osiągając milion pobrań w zaledwie kilka dni. Odbiór gry okazał się bardzo pozytywny, jednak wśród komentarzy regularnie pojawiała się jedna uwaga dotycząca poziomu trudności. Wczytywanie ramki mediów.

Producent gry Akihito Kadowaki odniósł się do opinii społeczności w specjalnym materiale opublikowanym w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, demo przedstawia jedynie wczesny fragment kampanii, a jego głównym celem było zaprezentowanie możliwości bojowych głównego bohatera. Z tego powodu Musashi został wyposażony w umiejętności, które normalnie gracze odblokują znacznie później podczas rozgrywki. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Według dewelopera właśnie ten element sprawił, że część osób uznała demo za zbyt łatwe. Gracze mogli korzystać z zaawansowanych technik i skutecznie radzić sobie z przeciwnikami już od pierwszych minut zabawy. Capcom podkreśla jednak, że nie odzwierciedla to poziomu wyzwania przygotowanego na premierę. Kadowaki zapewnił, że zarówno zwykli przeciwnicy Genma, jak i bossowie będą w pełnej wersji znacznie groźniejsi. Studio chce, aby starcia wymagały większych umiejętności i lepszego wykorzystania systemu walki. To podejście różni się od strategii stosowanej choćby przy pokazowych wersjach Monster Huntera, gdzie gracze często otrzymywali słabszy ekwipunek przeciwko wyjątkowo wymagającym przeciwnikom. Onimusha: Way of the Sword zadebiutuje 25 września na PC, PS5, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch 2. Onimusha: Way of the Sword zapowiedziane na Switcha 2