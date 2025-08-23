Pragmata będzie rajem dla fanów zarządzania chaosem - wrażenia z Gamescomu

Krótkie demo Pragmaty od Capcomu dało mi skondensowany przedsmak tego, jak dynamicznie można połączyć strzelankę i mini-grę logiczną o hakowaniu… i było to super efektywne.

Wracając powoli ostatniego dnia Gamescomu (dla mnie, bo sama impreza trwa jeszcze w weekend) doszedłem do wniosku, iż czasami najciekawsze tytuły to te, o których przed prezentacją czy hands-onem wiemy najmniej.

Tak właśnie było w przypadku Pragmaty, o której wiedziałem zasadniczo niewiele, a może bardziej – zwiastuny mówiły o niej bardzo, bardzo mało. Poza tym, że główny bohater prezentuje się jak „ludzik” w logotypie studia pewnego dość znanego, japońskiego twórcy gier komputerowych, a na plecach tego oto bohatera siedzi sobie mała dziewczynka.

I wiecie co… okazuje się, że jeden element rozgrywki jest w stanie na nowo ożywić mi wiarę w to, że czasami nawet zwykłe strzelanie może się okazać czymś naprawdę ciekawym.

Tym bardziej, że całość staje się nagle ekwilibrystyczną żonglerką między strzelaniem, unikaniem i hakowaniem w stylu zagadki logicznej rodem z tanecznych misji w Yakuzie 0. Tak, dobrze przeczytaliście ostatnie zdanie. Będzie trzeba tutaj troche pogłówkować na kilku różnych płaszczyznach w trakcie unikania nadlatujących pod różnymi kątami rakiet.

Pragmata – tajemnicza produkcja Capcomu, która zaskakuje

Zacznijmy może od krótkiego podsumowania tego o czym w ogóle jest Pragmata – w przyszłości ludzkości udało się odkryć złoże lunarytu. Materiał ten pozwala na replikację wszystkiego, czego byśmy nie chcieli do czasu, gdy dane na temat tych rzeczy zostały udostępnione. Na bazie księżycowej, która pracowała nad rozwojem możliwości lunarytu doszło do przerwania łączności, a do sprawdzenia o co chodzi została wysłana grupa interwencyjna. Jednym z jej członków był Hugh Williams.

Niestety w trakcie interwencji dochodzi do wstrząsów na księżycu, przez co główny bohater poturbowany i nieprzytomny zostaje oddzielony od reszty ekipy. Na szczęście w pobliżu jest Diana – androidka, która jest tytułową Pragmatą stworzoną właśnie z lunarytu.

Demo zaprezentowane na Gamescomie rozpoczyna się w momencie, gdy Diana znajduje Hugh w zniszczonym kombinezonie i stara się go w jakiś sposób naprawić. Zupełnie pomijając fakt, iż na samym początku pistolet, którego używa androidka… przypomina przez chwilę Plasma Cuttera z Dead Space, to udaje się jej załatwić temat, a wszelkie wskaźniki zdrowotne jej nowego przyjaciela wracają do normy. Nadal jednak czeka ich trochę zwiedzania na księżycowej bazie, a i powrót na Ziemię wcale nie musi być taki prosty.

Dlaczego? Ano dlatego, że sztuczna inteligencja przejęła kontrolę nad bazą, a to oznacza, że również nad systemami obronnymi pod różnymi postaciami. Dlatego też Hugh i Diana będą musieli ze sobą współpracować w dość interesujący sposób – Hugh strzela, a Diana hakuje. Jest jednak w tym pewien haczyk.