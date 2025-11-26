Pomysł znajomy, ale grywalny - pierwsze wrażenia ze Spellcasters Chronicles

Jakiś czas temu pisaliśmy o nowej grze Quantic Dream, która ma na celu eksplorować nowy dla studia gatunek, ale nadal wykorzystywać elementy narracji w budowaniu świata gry.

O tym czy Spellcasters Chronicles tę obietnicę spełni dowiemy się prawdopodobnie dopiero gdy pojawią się pierwsze wersje gry w przestrzeni publicznej. Dziś skupię się głównie na odczuciach z dwóch gier, które mogłem rozegrać podczas prezentacji gry jakiś czas temu. Nie będzie to bardzo szczegółowy obraz gry, ponieważ prawda jest taka, że szybkie dwie mapy rozegrane w trakcie sesji nie do końca są w stanie oddać pełnię tego, co gra od Quantic Dream miałaby do zaoferowania.

Dlatego też umówmy się w ten sposób – do tego tematu wrócimy z nieco szerszą aktualizacją, gdy będzie okazja trochę więcej czasu spędzić w wersji testowej gry w najbliższym czasie. Dziś tylko i wyłącznie przystawka, aby mniej więcej wiedzieć co i jak w tym temacie.

Dobrze znane klimaty i trochę więcej swobody do działania – wrażenia ze Spellcasters Chronicles

To, co najważniejsze w przypadku Spellcasters Chronicles to fakt, że zabawa z daleka mocno przypominała mi coś na pograniczu Smite połączonego z Overlordem. Nie stoi bowiem nic na przeszkodzie, aby przyjąć styl na bohatera skupiającego się głównie na czarach lub na takiego, który będzie skupiał się głównie na przyzywaniu dodatkowych wojowników na polu bitwy.

I tutaj pierwsza rozgrywka dała na ten moment najwięcej odpowiedzi na to, czy warto próbować mieszać obie opcje, czy lepiej byłoby skupić się na jednej konkretnej ścieżce rozwoju. Okazuje się bowiem, że mieszanie możliwe jest, ale wymaga ono ze strony gracza sporo zrozumienia nie tylko od strony wyboru „talii” z umiejętnościami. Podobnie jest z wyborem odpowiednich umiejętności w ramach zdobywanych poziomów. Tym bardziej, że czasami te 1 – 1,5% więcej obrażeń na czarach nie jest warte wzmocnienia poziomu lub populacji podopiecznych. Innymi słowy wybory, wybory.

Dlatego też pierwsza rozgrywka w Spellcasters Chronicles była sporym rozpoznaniem w boju zarówno od strony tego, jak funkcjonuje ten cały ekosystem, ale również na co można sobie pozwolić w trakcie zabawy. Tym bardziej podczas starć 3v3 z małą dozą komunikacji, w których każdy stawia na to, co czuje, że powinno działać.

Pierwsza próba zabawy czarami opartymi na ogniu Elementalistą spaliła (pun intended) na panewce. W drugiej rozgrywce z kolei było o ile lepiej, że skupiając się tylko i wyłącznie na kierowaniu swoimi minionami czułem rzeczywiście pewną kontrolę nad tym, co dzieje się na polu bitwy. Począwszy od tego, że przywołując pomocników łatwo można było ustalić w którą stronę powinni oni iść (tutaj również pomaga fakt, że przyzywanie mobów odbywa się przy przejętych przez nas obeliskach), a robiąc to momentami na masę wykorzystując pełną populację ten efekt masy (pun intended x2) momentami daje radę o wiele bardziej niż punktowe lub obszarowe rzucanie czarów. Nawet, jeśli akurat Swamp Witch leżała mi pod względem czarów nieco bardziej niż Elementalista – po prostu regularne przyzywanie jednostek w odpowiednich miejscach sprawiało, że poziomy bohatera wskakiwały w bardzo szybkim tempie, a to oznaczało kolejne wzmocnienia oddziałów.