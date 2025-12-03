„Jesteśmy u schyłku dni”. Czy gry AAA stoją na skraju upadku?

Owen Mahoney, kierujący wcześniej Nexon, ponownie zabrał głos w dyskusji o przyszłości gier AAA. W rozmowie z serwisem The Game Business podkreślił, że brak odwagi do podejmowania ryzyka w największych firmach staje się jednym z głównych czynników zagrażających branży. Jego zdaniem prezesi skupiają się niemal wyłącznie na bezpiecznych projektach, co prowadzi do stagnacji i rosnącego rozczarowania graczy.

Embark Studios i problem braku ryzyka

Mahoney przypomniał, że w 2019 roku zaryzykował przejęcie Embark Studios, mimo oporu części inwestorów. Decyzja okazała się słuszna dopiero po premierach takich gier jak The Finals czy tegorocznego ARC Raiders – co, jak zauważył, idealnie pokazuje, jak bardzo branża boi się tytułów bez „gwarancji sukcesu”. Według Mahoneya presja ciążąca na prezesach powoduje, że zielone światło dostają głównie projekty przewidywalne, a nie innowacyjne.