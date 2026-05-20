Obsesja - recenzja filmu. Kochasz mnie?

To, co dzieje się później, jest istną horrorową brawurą, jakiej gatunek potrzebował od wielu lat. Już zeszły rok był dla horroru mocarny, szczególnie za sprawą dwóch premier — głośnych Zniknięć oraz intensywnego Oddaj ją, które miałem przyjemność recenzować. Obsesja to horror dalece niekonwencjonalny, zaskakujący i pod wieloma względami zbliżony do charakteru Oddaj ją — a to dlatego, że pod płaszczem strachu otrzymujemy tu niezwykle frapujący dramat.

Zakładam, że każdy z czytających choć raz miał okazję doznać uczucia odrzucenia. Wróćcie do tego uczucia i rozwińcie je w głowie. Wyobraźcie sobie, że kochacie kogoś na zabój, ale ta osoba kompletnie się wami nie interesuje. Pragnienie zwrócenia na siebie uwagi, pragnienie przychylnego spojrzenia i jednego ciepłego słowa staje się obsesją. A teraz wyobraźcie sobie, że sytuacja zostaje odwrócona o 180 stopni, jak za pstryknięciem palców. Czy gdy w sposób kompletnie nieuzasadniony obiekt naszych westchnień zaczyna interesować się nami, wasza pewność siebie pozwoli wam uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe? Barker doskonale rozumie, że czasem najstraszniejsze nie jest to, że ktoś nas nie kocha. Najstraszniejsze jest to, że nagle zaczyna.

Co ciekawe, Barker bardzo subtelnie wrzuca w to wszystko jeszcze jeden poziom niepokoju. Gdy relacja bohaterów zaczyna gwałtownie przyspieszać, otoczenie niemal automatycznie zakłada, że coś jest nie tak. Że dziewczyna musi znajdować się w opresji. Że ten wycofany, społecznie nieporadny chłopak z pewnością coś ukrywa albo ją wykorzystuje. Reżyser zdaje się lekko drwić z mechanizmu, w którym ktoś taki jak Bear z góry postrzegany jest jako potencjalny problem, podczas gdy atrakcyjność i pewność siebie potrafią działać niemal jak społeczna tarcza ochronna.

Groza ukryta w formie

Napięcie rośnie stopniowo, co Barker prowadzi po mistrzowsku. Ale wypada powiedzieć o dwóch środkach stylistycznych zastosowanych w filmie, które wydały mi się szczególnie interesujące. Numer jeden to format obrazu. Film został wyraźnie zawężony, pozbawiony panoramiczności, przez co bohater niemal bez przerwy tkwi w centrum ciasnego kadru. Czarne pasy po bokach obrazu tworzą dziwne uczucie klaustrofobii i sprawiają, że Barker nie może uciekać w tanie jumpscare’y chowające się gdzieś na obrzeżach ekranu.. Kluczowy był zatem montaż, a zdjęcia zawsze działały wprost, nie próbując bawić się z widzem w kotka i myszkę.

Druga sprawa to muzyka. Już w krótkometrażowych filmach Barkera — które raz jeszcze polecam, bo są dostępne na YouTube — można było wyczuć zamiłowanie do głębokiego, mrocznego ambientu. Te najmocniejsze momenty filmu właśnie takim brzmieniem są ilustrowane — ciężkim, ciągnącym w dół, sprawiającym wrażenie, jakby czas po nagłym wyskoku diametralnie zwalniał, a my mogli po tym dreszczu rozpłynąć się w fotelu.

Film, który zostaje pod skórą