Disney jest aż tak zdesperowany? Pedro Pascal i Star Wars znaleźli się w centrum dziwnej afery marketingowej

Disney najwyraźniej bardzo potrzebuje sukcesu nowego filmu z serii.

Niedawno informowaliśmy, że The Mandalorian & Grogu, które debiutuje już 22 maja, zbiera na ten moment bardzo przeciętne recenzje. Wygląda jednak na to, że nawet intensywny marketing może nie wystarczyć, by rozkręcić prawdziwy hype wokół nowego filmu ze świata Star Wars. Co więcej, część fanów zaczyna uważać, że Disney oraz Lucasfilm sięgają już po dość desperackie metody promocji. W centrum całego zamieszania znalazł się Pedro Pascal. Pedro Pascal zaskakuje “fanów” w Disneylandzie Kilka dni temu w sieci pojawiły się nagrania z Disneylandu, na których aktor niespodziewanie pojawia się w pełnym stroju Mandalorianina. Pascal wszedł na atrakcję Millennium Falcon, zdjął hełm i „zaskoczył” obecnych tam fanów. Problem w tym, że internet bardzo szybko zaczął podważać spontaniczność całego wydarzenia.

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że część rzekomo przypadkowych gości wyglądała bardziej jak influencerzy oraz twórcy treści związanych ze Star Wars niż zwykli odwiedzający park rozrywki. Wiele osób zaczęło więc oskarżać Disneya o przygotowanie całej akcji pod kamery i udawanie spontanicznego wydarzenia. Disneyowi bardzo zależało, aby nagranie błyskawicznie rozeszło się po internecie. To akurat się udało. Problem polega na tym, że część dyskusji szybko zamieniła się w krytykę samej kampanii marketingowej.

GramTV przedstawia:

W sieci coraz częściej pojawiają się opinie, że Lucasfilm naprawdę potrzebuje sukcesu The Mandalorian & Grogu. Popularność marki Star Wars nie jest dziś już tak niepodważalna jak jeszcze kilkanaście lat temu, a samo przeniesienie serialowego Mandalorianina do kinowego filmu wygląda dla części widzów jak próba ratowania zainteresowania marką. Do tego dochodzą średnie pierwsze reakcje krytyków oraz niezbyt imponujące wyniki przedsprzedaży biletów, o których coraz częściej mówi się za oceanem. Właśnie dlatego wielu fanów interpretuje akcję z Pedro Pascalem jako próbę sztucznego wywołania internetowego szumu wokół filmu. Oczywiście podobne działania marketingowe nie są dziś niczym wyjątkowym. Studia filmowe regularnie zapraszają influencerów na pokazy przedpremierowe i budują kampanie nastawione przede wszystkim na viralowe reakcje w mediach społecznościowych. Problem w tym, że w tutaj Disney udawał spontaniczność całej akcji, co może dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









