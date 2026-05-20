Disney jest aż tak zdesperowany? Pedro Pascal i Star Wars znaleźli się w centrum dziwnej afery marketingowej

Jakub Piwoński
2026/05/20 09:50
Disney najwyraźniej bardzo potrzebuje sukcesu nowego filmu z serii.

Niedawno informowaliśmy, że The Mandalorian & Grogu, które debiutuje już 22 maja, zbiera na ten moment bardzo przeciętne recenzje. Wygląda jednak na to, że nawet intensywny marketing może nie wystarczyć, by rozkręcić prawdziwy hype wokół nowego filmu ze świata Star Wars. Co więcej, część fanów zaczyna uważać, że Disney oraz Lucasfilm sięgają już po dość desperackie metody promocji. W centrum całego zamieszania znalazł się Pedro Pascal.

Pedro Pascal i “fani”
Pedro Pascal zaskakuje "fanów" w Disneylandzie

Kilka dni temu w sieci pojawiły się nagrania z Disneylandu, na których aktor niespodziewanie pojawia się w pełnym stroju Mandalorianina. Pascal wszedł na atrakcję Millennium Falcon, zdjął hełm i „zaskoczył” obecnych tam fanów. Problem w tym, że internet bardzo szybko zaczął podważać spontaniczność całego wydarzenia.

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważyli, że część rzekomo przypadkowych gości wyglądała bardziej jak influencerzy oraz twórcy treści związanych ze Star Wars niż zwykli odwiedzający park rozrywki. Wiele osób zaczęło więc oskarżać Disneya o przygotowanie całej akcji pod kamery i udawanie spontanicznego wydarzenia.

Disneyowi bardzo zależało, aby nagranie błyskawicznie rozeszło się po internecie. To akurat się udało. Problem polega na tym, że część dyskusji szybko zamieniła się w krytykę samej kampanii marketingowej.

W sieci coraz częściej pojawiają się opinie, że Lucasfilm naprawdę potrzebuje sukcesu The Mandalorian & Grogu. Popularność marki Star Wars nie jest dziś już tak niepodważalna jak jeszcze kilkanaście lat temu, a samo przeniesienie serialowego Mandalorianina do kinowego filmu wygląda dla części widzów jak próba ratowania zainteresowania marką.

Do tego dochodzą średnie pierwsze reakcje krytyków oraz niezbyt imponujące wyniki przedsprzedaży biletów, o których coraz częściej mówi się za oceanem. Właśnie dlatego wielu fanów interpretuje akcję z Pedro Pascalem jako próbę sztucznego wywołania internetowego szumu wokół filmu.

Oczywiście podobne działania marketingowe nie są dziś niczym wyjątkowym. Studia filmowe regularnie zapraszają influencerów na pokazy przedpremierowe i budują kampanie nastawione przede wszystkim na viralowe reakcje w mediach społecznościowych. Problem w tym, że w tutaj Disney udawał spontaniczność całej akcji, co może dać efekt odwrotny od zamierzonego.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/19/pedro-pascals-surprise-mandalorian-stunt-was-staged-how-desparate-is-disney

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 10:40

No, ze wszystkiego, co wyprodukowali, Mandalorian to był jeden z większych sukcesów, więc się go mocno trzymają. 

To w ogóle szalone, że sprowadzili markę do takiego stanu po wydaniu kupy kasy. Byś pomyślał, że Star Wars to jest żyła złota. 




