Legendarny twórca horrorów wraca po 16 latach. John Carpenter szykuje nowy koszmar

Reżyser Halloween i Coś wraca do horroru, ale tym razem w dość nietypowej formie.
John Carpenter od lat pozostaje jedną z największych legend kina grozy. Twórca Halloween oraz Coś od dawna nie nakręcił jednak żadnego nowego filmu. Ostatnią pełnometrażową produkcją Carpentera było Oddział sprzed 16 lat.
John Carpenter da nam komiks pt. Cathedral
Teraz reżyser oficjalnie wraca do horroru. Jest jednak pewien haczyk. Nowym projektem Carpentera nie będzie film, lecz komiks zatytułowany Cathedral, który powstaje dla Storm King Comics. Co ciekawe, twórca przygotowuje również specjalny album muzyczny powiązany z historią. Reżyser od dekad słynie przecież nie tylko z filmów, ale również z charakterystycznej muzyki, którą sam komponował do swoich produkcji. Wystarczy przypomnieć kultowe motywy z Halloween czy Coś.
Sam Carpenter zdradził, że pomysł na Cathedral narodził się z koszmaru sennego.
Widziałem to we śnie: koszmarny krajobraz głęboko pod ziemią, pełen potworów zbyt dziwnych i złowrogich, by mogły istnieć w świetle dnia. Od razu wiedziałem, że muszę wyrzucić te rzeczy z mojej głowy i umieścić je w mózgach innych ludzi.
Historia skupi się na opuszczonej katedrze w centrum Los Angeles, która skrywa pradawne zło. Wszystko zaczyna się od brutalnego morderstwa ojca głównej bohaterki — porucznik Christine Marks. Kobieta wraz z dwoma detektywami trafia do tajemniczego budynku, próbując odkryć, co naprawdę znajduje się wewnątrz. Według zapowiedzi katedra od wieków była miejscem walki z demoniczną siłą, której kolejne pokolenia nie potrafiły zniszczyć.
Projekt Carpenter tworzy razem ze swoją żoną Sandy King, która współpracowała z nim już wcześniej przy licznych projektach za sprawą Storm King Comics.
Mamy w Storm King takie powiedzenie: każdy sen powinien być koszmarem. Czytając Cathedral, możecie zamienić sen Johna w swój następny koszmar — powiedziała Sandy King.
