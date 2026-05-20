Legendarny twórca horrorów wraca po 16 latach. John Carpenter szykuje nowy koszmar

Reżyser Halloween i Coś wraca do horroru, ale tym razem w dość nietypowej formie.

John Carpenter od lat pozostaje jedną z największych legend kina grozy. Twórca Halloween oraz Coś od dawna nie nakręcił jednak żadnego nowego filmu. Ostatnią pełnometrażową produkcją Carpentera było Oddział sprzed 16 lat.

John Carpenter da nam komiks pt. Cathedral

Teraz reżyser oficjalnie wraca do horroru. Jest jednak pewien haczyk. Nowym projektem Carpentera nie będzie film, lecz komiks zatytułowany Cathedral, który powstaje dla Storm King Comics. Co ciekawe, twórca przygotowuje również specjalny album muzyczny powiązany z historią. Reżyser od dekad słynie przecież nie tylko z filmów, ale również z charakterystycznej muzyki, którą sam komponował do swoich produkcji. Wystarczy przypomnieć kultowe motywy z Halloween czy Coś.