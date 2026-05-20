Netflix bierze się za remake kultowego thrillera akcji. Za kamerą twórca hitowego Dojrzewania

Dla wielu widzów może być to dość zaskakujący ruch. Oryginalna Ucieczka gangstera z 1972 roku uchodzi przecież za jeden z najważniejszych thrillerów akcji swojej epoki. Film wyreżyserował legendarny Sam Peckinpah, a główne role zagrali Steve McQueen oraz Ali MacGraw. Historia opowiadała o małżeństwie uwikłanym w napad na bank w Teksasie. Gdy plan zaczyna się rozpadać, bohaterowie trafiają do brutalnej gry, uciekając zarówno przed policją, jak i przestępcami.

Odnawianie starych klasyków trwa w najlepsze. Netflix szykuje remake słynnej Ucieczki gangstera z 1972 roku. Za nową wersję odpowiadać będzie Philip Barantini, twórca głośnego serialu Dojrzewanie .

Netflix najwyraźniej liczy, że nazwisko Barantiniego pomoże nadać projektowi bardziej współczesny charakter. Reżyser zdobył ogromne uznanie dzięki serialowi Dojrzewanie, który stał się jednym z największych telewizyjnych hitów ostatnich lat. Scenariusz nowej wersji przygotowuje Peter Craig, współautor Batmana z oraz Miasta złodziei.

Część fanów zastanawia się jednak, czy twórcy uda się uchwycić surowy, brutalny klimat kina Peckinpaha. W końcu Ucieczka gangstera nie była tylko filmem akcji, ale również bardzo charakterystycznym produktem amerykańskiego kina lat 70. Warto też pamiętać, że Ucieczka gangstera doczekała się już jednego remake’u. W 1994 roku powstała nowa wersja filmu z Alekiem Baldwinem i Kim Basinger, ale produkcja została chłodno przyjęta i okazała się finansową porażką.

Na razie Netflix nie ujawnił obsady ani daty premiery nowej wersji filmu. Można jednak zakładać, że sięgając po ten tytuł, platforma wyraźnie chce zamienić remake w jedną ze swoich większych sensacyjnych produkcji.