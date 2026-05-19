Pierwszy od 7 lat nowy film z Gwiezdnych wojen zawodzi. Produkcja zbiera nienajlepsze recenzje – to jeden z najgorszych filmów Star Wars

Po siedmiu latach przerwy do kin trafił nowy pełnometrażowy film ze świata Gwiezdnych wojen. Mandalorian i Grogu, który zadebiutuje już 22 maja, miał być wielkim powrotem marki na duży ekran. Pierwsze recenzje sugerują jednak, że Lucasfilm nie dostarczył widowiska, na jakie liczyli zarówno fani, jak i krytycy.

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – pierwsze recenzje trafiły do sieci

Pierwsze oceny krytyków okazały się dalekie od zachwytów. Film uzyskał 64% pozytywnych recenzji od dziennikarzy na Rotten Tomatoes z 66 opinii. Na Metacritic średnia nota to zaledwie 54/100 z 33 recenzji. Tym samym Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu to jeden z najgorszych filmów w historii uniwersum. Gorsze recenzje uzyskały tylko Skywalker. Odrodzenie, Mroczne widmo oraz Atak klonów.