Pierwszy od 7 lat nowy film z Gwiezdnych wojen zawodzi. Produkcja zbiera nienajlepsze recenzje – to jeden z najgorszych filmów Star Wars

Krytycy wydali werdykt i wiele opinii jest negatywnych.
Po siedmiu latach przerwy do kin trafił nowy pełnometrażowy film ze świata Gwiezdnych wojen. Mandalorian i Grogu, który zadebiutuje już 22 maja, miał być wielkim powrotem marki na duży ekran. Pierwsze recenzje sugerują jednak, że Lucasfilm nie dostarczył widowiska, na jakie liczyli zarówno fani, jak i krytycy.
Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu – pierwsze recenzje trafiły do sieci
Pierwsze oceny krytyków okazały się dalekie od zachwytów. Film uzyskał 64% pozytywnych recenzji od dziennikarzy na Rotten Tomatoes z 66 opinii. Na Metacritic średnia nota to zaledwie 54/100 z 33 recenzji. Tym samym Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu to jeden z najgorszych filmów w historii uniwersum. Gorsze recenzje uzyskały tylko Skywalker. Odrodzenie, Mroczne widmo oraz Atak klonów.
Najczęściej powtarzający się zarzut dotyczy tego, że produkcja sprawia wrażenie rozbudowanego epizodu serialu, a nie kinowego widowiska z prawdziwego zdarzenia. W wielu opiniach mowa o rozczarowaniu i straconej szansie na prawdziwy powrót Gwiezdnych wojen do kin. Produkcja zebrała sporo negatywnych recenzji, ale też wielu dziennikarzy zadowolonych jest z poziomu filmu. Wybrane opinie znajdziecie poniżej.
To nie jest właściwa droga. W kolejnych latach najczęściej powtarzaną opinią będzie zapewne to, że film przypomina skrócony sezon serialu albo zbyt długi odcinek – IGN.
The Mandalorian and Grogu nie jest złym filmem. To po prostu rozczarowująco przeciętna produkcja osadzona w uniwersum, które kiedyś budziło zachwyt – Den of Geek.
Nowy film z Gwiezdnych wojen nie ma wystarczającej siły, by ponownie skierować tę markę na właściwe tory - The Verge.
To prawdopodobnie film, który w ogóle nie powinien powstać, ale i tak bardzo się cieszę, że go zobaczyłem – Polygon.
Jeśli chcecie po prostu spędzić kilka godzin z Dinem Djarinem i Grogu, będziecie się dobrze bawić. Nie oczekujcie jednak niczego więcej – GamesRadar+.
GramTV przedstawia:
Film wyreżyserował Jon Favreau, który odpowiada również za scenariusz napisany wspólnie z Dave’em Filonim i Noahem Kloorem. Produkcją zajęli się Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni oraz Ian Bryce.
Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z serialu The Mandalorian. Din Djarin, w którego ponownie wciela się Pedro Pascal, oraz jego uczeń Grogu zostają zwerbowani przez Nową Republikę. W zamian za cenne informacje mają uratować Rottę Hutta, syna Jabby, któremu głosu użyczył Jeremy Allen White. W obsadzie znalazła się również Sigourney Weaver.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!