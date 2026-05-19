Ta transformacja z Dragon Balla wciąż dzieli fanów. Jest jednak lepsza niż ją zapamiętano

Od ponad czterech dekad seria Dragon Ball przyciąga fanów widowiskowymi transformacjami bohaterów. To właśnie kolejne przemiany, od pierwszego Super Saiyanina po najnowsze formy, stały się jednym z najważniejszych znaków rozpoznawczych marki stworzonej przez Akirę Toriyamę. Nie wszystkie nowości spotykają się jednak z entuzjastycznym przyjęciem wśród fanów.
Dragon Ball Super: Super Hero – transformacja Gohana i Piccolo wciąż dzielą fanów
W 2022 roku do kin trafił Dragon Ball Super: Super Hero, czyli film, który od początku budził mieszane reakcje. Produkcja skupiła się przede wszystkim na Gohanie i Piccolo, odsuwając na dalszy plan Goku oraz Vegetę. Dodatkowo twórcy postawili na nowy styl animacji, łączący grafikę 3D z klasycznym wyglądem 2D.
Największe emocje wzbudziły jednak dwie nowe transformacje: Beast Gohan oraz Orange Piccolo. Mimo że od premiery filmu minęły niemal cztery lata, społeczność fanów wciąż pozostaje podzielona. Część odbiorców uważa, że obie formy pojawiły się zbyt nagle i nie zostały odpowiednio uzasadnione.
W przypadku Gohana krytycy wskazują, że bohater przez lata zaniedbywał treningi, a mimo to osiągnął poziom porównywalny z Goku i Vegetą, którzy nieustannie przekraczają własne granice. Piccolo z kolei uzyskał nową moc dzięki życzeniu skierowanemu do Shenrona, co dla niektórych fanów było zbyt prostym rozwiązaniem.
Z perspektywy fabularnej obie przemiany mają jednak solidne podstawy. Beast Gohan przywraca jedną z najważniejszych cech tej postaci, czyli potężny gniew, który odegrał kluczową rolę już podczas sagi Cell. To właśnie eksplozja emocji wielokrotnie pozwalała Gohanowi osiągać niewyobrażalny poziom siły.
Orange Piccolo również dobrze wpisuje się w historię bohatera. Postać ta jest bezpośrednio związana z powstaniem Smoczych Kul, ponieważ wywodzi się od Kami'ego. Fakt, że Shenron obdarzył go dodatkową mocą, podkreśla, jak długą drogę przeszedł Piccolo od czasów, gdy był jednym z głównych antagonistów serii.
Nowe formy otworzyły także interesujące możliwości dla przyszłości marki. Dzięki nim Gohan i Piccolo mogą walczyć na równych prawach z Goku, Vegetą, a nawet Brolym. To stwarza szansę na bardziej zespołowe podejście do kolejnych historii, co mogłoby odświeżyć formułę serii po ponad 40 latach jej istnienia.
Choć Beast Gohan i Orange Piccolo nadal wywołują gorące dyskusje, z czasem coraz wyraźniej widać, że obie transformacje mają znacznie więcej sensu, niż mogło się wydawać w dniu premiery filmu. Dla wielu fanów mogą okazać się jednymi z najciekawszych zmian, jakie Dragon Ball Super wprowadził w ostatnich latach.
