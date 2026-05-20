Niemal rok czekania. Berserk w końcu wraca z nowym materiałem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/20 15:30
Po wielu miesiącach czekania w końcu otrzymaliśmy coś nowego z uniwersum Berserka.

Po dziewięciu miesiącach przerwy legendarna manga Berserk wreszcie powróci z nowym rozdziałem. Jak wynika z zapowiedzi nadchodzącego numeru magazynu Young Animal, rozdział 384 ukaże się 12 czerwca 2026 roku i będzie pierwszą premierową odsłoną serii w tym roku. Dla fanów z zachodniej części świata oznacza to publikację przypadającą najpewniej na 11 czerwca ze względu na różnice czasowe, choć przecieki i nieoficjalne skany mogą pojawić się już kilka dni wcześniej, około 9 czerwca.

Powrót mangi następuje w wyjątkowo ważnym momencie fabularnym. Historia znajduje się obecnie głęboko w sadze Fantasia Arc, a główny bohater, Guts, znalazł się na jednym z najciemniejszych etapów swojej wieloletniej podróży. Po porwaniu Casca przez Griffith wojownik całkowicie się załamał i odciął od świata zewnętrznego. Ostatnie rozdziały pokazały Gutsa oddającego się w ręce tajemniczej stupy, gdzie jak sugeruje fabuła, bohater musi zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami po największej porażce ostatnich lat. Wydarzenia urwały się w niezwykle napiętym momencie, gdy wokół Gutsa zaczęła formować się przypominająca muszlę struktura całkowicie zamykająca go w środku.

Nowe informacje o powrocie serii zaczęły krążyć po sieci dzięki osobom, które zdobyły wcześniejsze egzemplarze magazynu Young Animal i udostępniły fragmenty zapowiedzi. Choć oficjalne potwierdzenie ma pojawić się dopiero wraz z premierą numeru magazynu 22 maja w Japonii, wszystko wskazuje na to, że publikacja rozdziału 384 jest już przesądzona. To jedna z najdłuższych przerw od momentu, gdy po śmierci autora serii Kentaro Miury, kontynuacją historii zajęli się Studio Gaga oraz bliski przyjaciel mangaki, Kouji Mori. Mimo nieregularnego harmonogramu publikacji wielu fanów podkreśla jednak, że poziom artystyczny i klimat serii pozostają wyjątkowo wysokie.

Premiera rozdziału 384 ma być nie tylko kolejną odsłoną kultowej serii, ale również potencjalnym punktem zwrotnym dla całej opowieści.

Źródło:https://screenrant.com/berserk-manga-return-chapter-384-release-date/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

