Niemal rok czekania. Berserk w końcu wraca z nowym materiałem

Po dziewięciu miesiącach przerwy legendarna manga Berserk wreszcie powróci z nowym rozdziałem. Jak wynika z zapowiedzi nadchodzącego numeru magazynu Young Animal, rozdział 384 ukaże się 12 czerwca 2026 roku i będzie pierwszą premierową odsłoną serii w tym roku. Dla fanów z zachodniej części świata oznacza to publikację przypadającą najpewniej na 11 czerwca ze względu na różnice czasowe, choć przecieki i nieoficjalne skany mogą pojawić się już kilka dni wcześniej, około 9 czerwca.

Berserk wraca z nowym materiałem

Powrót mangi następuje w wyjątkowo ważnym momencie fabularnym. Historia znajduje się obecnie głęboko w sadze Fantasia Arc, a główny bohater, Guts, znalazł się na jednym z najciemniejszych etapów swojej wieloletniej podróży. Po porwaniu Casca przez Griffith wojownik całkowicie się załamał i odciął od świata zewnętrznego. Ostatnie rozdziały pokazały Gutsa oddającego się w ręce tajemniczej stupy, gdzie jak sugeruje fabuła, bohater musi zmierzyć się ze swoimi wewnętrznymi demonami po największej porażce ostatnich lat. Wydarzenia urwały się w niezwykle napiętym momencie, gdy wokół Gutsa zaczęła formować się przypominająca muszlę struktura całkowicie zamykająca go w środku.