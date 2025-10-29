Painkiller (2025) - recenzja gry, po której złamane serce boli najmocniej...

Tak jak już kiedyś wspominałem w moich pierwszych wrażeniach z nowego Painkillera – aby zrozumieć co stało za sukcesem pierwszej polskiej gry, która mocno przebiła się do mainstreamu warto znać kilka faktów, które za nim stały. Gra sama w sobie to jedno, atrakcyjna cena (w Polsce) to drugie, a promowanie tytułu esportowo przez Fatal1ty w czasach, gdy rządził Quake 3 Arena to trzecie. Dlatego też bez tych podstaw oraz wiary w to, że projekt może być próbą przywrócenia ważnej dla polskich graczy marki trudno jest mówić o sukcesie.

Kilka lat temu, gdy pierwszy raz usłyszałem o powrocie Painkillera nadzieja na to, że dostaniemy coś na kształt pierwszej części zapłonęła ogniem piekielnym. Nawet, jeśli remake w postaci Hell and Damnation był jaki był, to nadal trzymał się on pewnych założeń oryginału i właśnie z tego powodu grało się w niego w miarę przyjemnie.

W przypadku nowego Painkillera właściwie tego nie ma. Jest za to kolejna, skrojona pod dzisiejszego gracza próba przełożenia klasyki na nowy grunt… a to często oznacza potężne kłopoty.

„Nowa, udoskonalona receptura, a smak ten sam”?

Przepraszam za porównanie iście gastronomiczne, ale jako jedyne wpada mi do głowy – z nowym Painkillerem jest jak z produktami, które powracają na rynek po wielu, wielu latach. Mają one co nieco zarobić na nostalgii oferując niby to samo, ale jednak inaczej. I tak właśnie jest z grą Painkiller, ponieważ z jakiegoś powodu ktoś wpadł na pomysł, aby na dobrze znanej i lubianej marce (głownie w Polsce, ale również i na świecie), stworzyć coś, co będzie się wpasowywało w dzisiejsze trendy oraz sentymenty graczy.

Ponieważ jak dobrze wiemy podobno to, co stare i dobre dzisiaj „się nie sprzedaje” – tak mówił pradawny mędrzec oraz jasnowidz Excel. Tego jednak staram się często traktować z dużym przymrużeniem oka, ponieważ gracze często dają znać i to głośno, że sami wiedzą czego tak naprawdę chcą.

Żeby jednak nie było, to fabularnie nowy Painkiller jest bardzo prosty – grupa śmiałków trafia do Czyśćca i ich zadaniem jest wyczyścić to miejsce z demonów, aby mogli doznać odkupienia swoich win. Nie ma za tym stojącej głębszej historii, choć jakieś zbitki lore w kodeksach czy dialogi między bohaterami się pojawiają. Jak dobrze wiemy, to w przypadku tego typu produkcji fabuła jest pretekstem do strzelania.

I tutaj trzeba oddać Anshar Studios sprawiedliwość – w Painkillerze strzela się dobrze, a modyfikacje broni wcale nie wypadają tak źle, choć można mieć wrażenie, że bezsensownym jest szukanie czegoś więcej po rozwinięciu chociażby Kołkownicy i wprowadzeniu… samonaprowadzających kołków. Niby pomysł na żywioły jest, ale odporności i wrażliwości komplikuj a to, co właściwie skomplikowane być nie powinno w tego typu strzelankach. Wprowadzenie uników zlikwidowało klasyczny „bunny hop” oraz mocno spowolniło rozgrywkę w tradycyjnym poruszaniu się. Pojawiają się karty Czarnego Tarota, ale tak naprawdę… to brakuje im czegoś, co można byłoby dawać korzyści biorąc pod uwagę ewentualne ujemne modyfikatory.

Można byłoby tych zmian względem oryginału mnożyć i o ile wiele z nich jest zrobionych jak najbardziej poprawnie jak na kooperacyjną strzelankę tego typu, których to wiele na rynku już się pojawiło. Nie byłoby również w tym kooperacyjnym podejściu nic złego, gdyby nie fakt, iż całość prezentuje się bardziej jako gra skrojona przez analityków, którzy w ten sposób określiliby potrzeby dzisiejszego gracza oraz wizerunek piekła w medium, jakim są gry komputerowe. Z drugiej strony powiem zupełnie szczerze, że powinniśmy się cieszyć, że nikt nie wpadł na pomysł, aby z tej marki zrobić kolejne Battle Royale z dziesiątkami przepustek sezonowych i ewentualną, obowiązkową współpracą z Sabriną Carpenter czy Hatsune Miku.

Wszystko jest tutaj do bólu poprawne od projektu miejscówek, poprzez projekty postaci oraz pomysły na przeróżne wyzwania w ramach rajdów. Odstawiam również na boczny tor fakt, że w przypadku jednej z misji na Moście Katedralnym beczki zwyczajnie potrafiły się bugować na kilka różnych sposobów, a i problem kompletnie znikających mobów również się pojawił… przez co trzeba było zaczynać misję od nowa.

Sam fakt tego, że wszyscy przeciwnicy pojawiają się w większych grupach, które można w łatwy sposób eliminować lub też idą w sznureczku szybciej lub wolniej w kierunku bohaterów sprawia, że można się zastanawiać czy rzeczywiście tym właśnie był Painkiller. Brakuje bowiem w tym wszystkim pewnej dynamiki starć, odrobiny chaosu oraz konieczności kombinowania w momentami bardzo ciasnych miejscach. Nie mówiąc już również o pomysłowości w starciach z bossami, którzy to są nieco rozczarowujący.

Na szczęście (bądź nieszczęście tej gry) te rajdy są w miarę krótkie. Jeśli jesteście wprawnymi graczami w FPSach, to sobie z przejściem Painkillera poradzicie w kilka godzin. Może maksymalnie cztery, jeśli będziecie mieli problem z przejściem bossów lub będziecie powtarzali niektóre sekwencje. Można byłoby to nazwać bardzo niskim wymiarem kary w Czyśćcu. Czy po tym wszystkim chciałoby się grać dalej w trybie “roguelike”? Wątpię, ponieważ granie w Painkillera nie sprawia wiele radości, a wręcz zadaje coraz więcej bólu. Nie tylko ze względu na nudę, ale na fakt tego, co zrobiono z marką jako taką.