Najlepsze i najważniejsze gry roku - podsumowanie 2022 roku

2022 rok obfitował w wiele bardzo dobrych gier. W pewnym momencie myślałem, że może jednak był to lekko rozczarowujący okres, ale przygotowując się do tego tekstu zmieniłem zdaniem. Gier naprawdę było bardzo dużo i mam nadzieję, że poniższe zestawienie to udowodni.

Aby finalnie podsumować rok przygotowałem zestawienie 25 najważniejszych gier 2022 roku. W większości też najlepszych, ponieważ głównym czynnikiem decydującym o obecności na liście była średnia ocen. Stąd też brak kilku rozpoznawalnych tytułów, które jednak nie spotkały się z aż tak pozytywnym odbiorem.

Gier jest bardzo dużo, a więc o każdej dosłownie kilka zdań. Teoretycznie jeśli ktoś chciałby ocenić jakość 2022 roku, najłatwiej zrobić to na podstawie poniższego zestawienia. Zapraszam więc do czytania. Kolejność gier alfabetyczna. Koniecznie dajcie znać w komentarzach co było Waszą ulubioną produkcją roku!

Sprawdź również pozostałe podsumowania 2022 roku:

A Plague Tale: Requiem

Zaczynamy od finalnego aktu historii Amicii i Hugo. Osobiście to moja ulubiona gra 2022 roku. Francuskie Asobo nie wprowadziło wielkiej rewolucji w rozgrywce. Zamiast tego zespół mocno postawił na historię. Dzięki temu gra pełna jest świetnie wykonanych scenek przerywnikowych, dobrego scenariusza i przede wszystkim wielkich emocji. Nominacja do nagrody głównej na The Game Awards dobrze podsumowuje sukces artystyczny A Plague Tale: Requiem.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Gier AAA jest tak mało, że nie można pominąć tak dużej produkcji. Niestety tegoroczne Call of Duty było pewnym rozczarowaniem. Myślę, że po bardzo udanym poprzednim Modern Warfare oczekiwania po sequelu były bardzo duże. Twórcy niepotrzebnie uznali, że niemalże każda misja będzie nieco inna i na swój sposób unikatowa. Nie sądzę, aby wyszło to wystarczająco dobre. Nadal jednak mówimy o dobrym shooterze. Tryb wieloosobowy na pewno długo będzie cieszył się zainteresowaniem.

Cult of the Lamb

Pierwsza mała gra, która znalazła się w zestawieniu. Devolver Digital zawsze ma jakąś perełkę w portfolio i nie inaczej było w 2022 roku. Tym razem było to urocze Cult of the Lamb. Urocze oczywiście w kontekście oprawy wizualnej, bo sam gameplay opiera się na budowie swojego demonicznego kultu. Gra zapracowała na ciepłe przyjęcie oryginalną, pełną głębi i wciągającą rozgrywką.

Dying Light 2: Stay Human

Jeden z dwóch polskich akcentów w zestawieniu. Może Dying Light 2 nie powinno się tutaj znaleźć ze względu na średnią not, ale nadrabia poziomem istotności. Pamiętajmy, że Techland potrafi utrzymywać zainteresowanie swoją grą przez lata i widać, przynajmniej na razie, że tym razem nie będzie inaczej. Dying Light 2 zostanie więc z nami na dłużej. Oby tylko udało się wydać jakiś dodatek na poziomie świetnego The Following z pierwszej części.

Elden Ring

Gra roku? Myślę, że to właśnie Elden Ring zdominuje większość rankingów. Nowe IP From Software zebrało mnóstwo fantastycznych, często nawet maksymalnych not, a do tego znalazło już kilkanaście milionów nabywców. W momencie premiery zachwytów nie było końca. Jeśli komuś nie jest straszny gatunek soulslike, koniecznie musi sprawdzić tę grę. Myślę, że mówimy też o największym nowym IP, które powstało w bieżącej generacji konsol.