Największe i najważniejsze wydarzenia roku - podsumowanie 2022 roku

Jakie to było 12 miesięcy? To pytanie towarzyszy nam dalej. Po sprawdzeniu największych porażek tym razem przyglądamy się najistotniejszym wydarzeniom. Bez znaczenia czy są one pozytywne, negatywne czy neutralne. Chodzi o skalę istotności. Niektóre mogą wręcz odmienić obraz branży gier wideo. Pisząc to nie przesadzam. W 2022 roku działy się rzeczy, które mogą wywołać ogromne zamieszanie i nowy podział ról. Pod tym kątem było to więc niezwykle istotne 12 miesięcy. Mówimy wręcz o okresie, który na dalsze funkcjonowanie sektora elektronicznej rozrywki wpłynie dużo mocniej niż poprzednie lata.

8 dni. Tyle utrzymał się rekord największej kwoty przejęcia w branży elektronicznej rozrywki. Za 12,7 mld dolarów Take-Two Interactive kupiło Zyngę. Nieco ponad tydzień później wszystko przebił Microsoft. Niespełna 70 mld dolarów za Activision-Blizzard to nie tylko największa branżowa transakcja, ale i rekord samego giganta z Redmond. Nie powinno więc dziwić, że to zdecydowanie największe i najważniejsze wydarzenie w 2022 roku z perspektywy gier wideo. Nie chodzi w tym nawet o sam nowy rekord. Zmiana właściciela największego rynkowego wydawcy to również potencjalna zmiana status quo na konsolowym rynku. Microsoft mając taką bazę gier, studiów i marek otwiera sobie ogromną liczbę możliwości. Jakich? Chociażby TUTAJ opisywałem dziesięć moim zdaniem najciekawszych.

Ważnych wydarzeń było dużo, ale niestety niewiele z nich dotyczyło gier. Z istotnych rzeczy wymieniłem tylko jeden debiut. Niestety ostatnie 12 miesięcy nie przyniosło nam więcej istotnych tytułów, które na lata zdominują rynek. Na nowe Fortnite, Minecraft czy League of Legends poczekamy minimum do 2023 roku.

Przejęcie Activision-Blizzard to ogromna broń w rękach Microsoftu. Na pewno mówimy o świetnym wzmocnieniu dla Game Passa, wsparciu Call of Duty dla marki Xbox czy możliwości rozwijania wielu popularnych IP. Microsoft dużo też mówi o rynku mobilnym. Dla niego ważną rolę odegra znany z tego sektora King. Mówi się wręcz, że gigant z Redmond chciałby złamać duopol Google i Apple. Pomysłem ma być stworzenie nowej platformy dystrybucji gier. Pytanie tylko jak mogłoby to działać. Plany jak widać są ambitne, na miarę rekordowych pieniędzy jakie pójdą na ten cel. To aż połowa zgromadzonych przez lata rezerw Microsoftu. Wszyscy jego decydenci muszą więc być pewni, że ta transakcja zmieni pozycję firmy na rynku gier wideo.

Nic więc dziwnego, że przejęcia panicznie boi się Sony. Widać to po dokumentach publikowanych przez europejskich i amerykańskich regulatorów, którzy muszą jeszcze wyrazić zgodę na transakcję. Temat idzie dosyć mozolnie i na pewno dużą rolę odgrywa w nim polityka. Momentami można wręcz odnieść wrażenie, że niektóre instytucje stoją na straży interesów producenta PlayStation, a nie konsumentów. Wydaje się jednak, że prędzej czy później Microsoft położy ręce na Activision-Blizzard. To da mu oręż, który może na lata odmienić oblicze branży. Bez wątpienia jest to największe wydarzenie na rynku, nie tylko w 2022 roku, ale w kilku ostatnich latach.

CD Projekt odbijający się od dołka

Od spraw globalnych przechodzimy do lokalnego rynku. Ostatnie dwa lata to ogromne problemy CD Projektu wynikające z nieudanej premierowej wersji Cyberpunka 2077. 2022 rok przyniósł jednak wyraźne odbicie. Najpierw udało się wydać next gen patch, który doprowadził grę do odpowiedniego stanu. Później z pomocą przyszło fantastyczne anime Cyberpunk: Edgerunners. Sukces był tak duży, że do łask wróciła gra, a wraz z nią polski deweloper. Zmianę sentymentu widać nie tylko po lepszej prasie, ale i wynikach finansowych. Można więc uznać, że dwuletni proces odbudowywania Cyberpunka 2077 zakończył się sukcesem.

Odbicie CD Projektu to ogromne wydarzenie dla całej polskiej branży gier. Z jednej strony wynika to z prostego faktu, że mówimy o krajowym liderze i dumie rodzimego gamedevu. Z drugiej fatalna premiera Cyberpunka 2077 nie tylko zawaliła kurs jednej spółki. To było wręcz oficjalne rozpoczęcie trwającej dwa lata (!) bessy na papierach krajowych producentów gier. Po ogromnych wzrostach przyszły równie duże spadki. Ich koniec było widać mniej więcej wraz z poprawą sentymentu do CD Projektu. Wprawdzie na razie ciężko mówić o nowej hossie, ale odbicie jest wyraźnie dostrzegalne. Dobry prognostyk na pełen premier 2023 rok.

Premiera Elden Ring

Uznałem, że na liście najważniejszych wydarzeń 2022 roku znajdzie się miejsce dla tylko jednej premiery gry. Dlaczego akurat Elden Ring? Powodów jest kilka. Oczywiście sam fakt, że coś nowego wydaje From Software to duża rzecz. Mówimy też o największej produkcji tej ekipy - pod kątem skali projektu, sprzedaży i ocen. Po premierze maksymalne noty leciały z każdej strony. Za tym poszło również ogromne zainteresowanie. W raptem 18 dni udało się sprzedać 12 mln kopii. Taki wynik robi kolosalne wrażenie i zarezerwowany jest wyłącznie dla największych produkcji. Wisienką na torcie jest główna nagroda na gali The Game Awards. W 2022 roku było kilka dużych debiutów, ale żaden nie był tak ogromny i tak mocno przebił oczekiwania. Sukces Elden Ring to też wejście gatunku soulslike do mainstreamu.