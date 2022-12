Rok polskich rozczarowań i zapach nadziei - podsumowanie 2022 roku

Sprawdź również pozostałe podsumowania 2022 roku:

Bogaty Techland, rozczarowani gracze

Największą tegoroczną polską premierą bez wątpienia było Dying Light 2. Długo wyczekiwana produkcja (niestety zdecydowanie zbyt długo) osiągnęła średnią not na poziomie ok 76%. Niby nie jest to zły wynik, ale oczekiwania na pewno były większe. Optymizm w szczególności wzbudzała współpraca z Chrisem Avallonem, który miał zagwarantować historię na wysokim poziomie. Przynajmniej tak udaną jak w The Following, dodatku do pierwszej części. Niestety finalny produkt totalnie zawiódł na tym polu. Scenariusz nie powalał, postacie były mało ciekawe, a sama historia niezbyt porywająca. Co gorsza gameplay również nie wszedł na wyraźnie wyższy poziom względem pierwszej części. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że to słabsza gra niż jedynka.