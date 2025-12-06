Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca Fallouta wraca do pełnoetatowej pracy w Obsidian. Co szykuje?

Jakub Piwoński
2025/12/06 17:30
1
0

Oczywiście uruchomiło to szereg spekulacji. Przy jakiej grze będzie pracować legendarny twórca?

Tim Cain, legenda branży gier i twórca kultowego Fallouta, wraca do pracy na pełen etat w Obsidian Entertainment. Cain, który wcześniej pełnił funkcję współreżysera przy The Outer Worlds, ogłosił swój powrót w nowym wideo opublikowanym na jego kanale Cain on Games.

Fallout
Fallout

Twórca Fallouta wraca do pracy na pełen etat dla Obsidian

„Cześć wszystkim, to ja, Tim” – mówi twórca. „Postanowiłem zrobić aktualizację Cain on Games, ponieważ wiele się zmieniło. Właściwie to sporo zmian”. Cain powrócił do Południowej Kalifornii, by znów pracować stacjonarnie w Obsidian. „Jestem pracownikiem na pełen etat i pracuję stacjonarnie, nie zdalnie. Nie jestem już kontraktowcem” – dodaje.

Cain dołączył do Obsidian Entertainment w 2011 roku, rok po premierze Fallout: New Vegas. W studio pracował nad tytułami takimi jak Pillars of Eternity i The Outer Worlds. W czerwcu 2020 roku przeszedł na pół etatu, zajmując się pracą kontraktową i kilkoma projektami zewnętrznymi. Teraz jednak podkreśla, że jego priorytetem jest wyłącznie Obsidian.

GramTV przedstawia:

Choć spekulacje graczy natychmiast poszły w stronę potencjalnej kontynuacji Fallout: New Vegas, Cain zastrzega, że na razie nie ujawnia żadnych szczegółów nowego projektu. Nie zawracajcie sobie głowy zgadywaniem, i tak nie traficie” – mówi twórca.

Fani mogą odetchnąć – Cain nie rezygnuje ze swojego kanału Cain on Games. „Kanał będzie działał dalej. Nikt w Obsidian nie zasugerował, żebym go kończył. W rzeczywistości wielu współpracowników przyznało, że go ogląda” – zapewnia. Seria będzie kontynuowana, „dopóki będę miał historie do opowiedzenia i dopóki będą dobre pytania od widzów”.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/fallout/creator-tim-cain-rejoins-obsidian

Tagi:

News
Obsidian Entertainment
Tim Cain
Fallout
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:50

Ja tak zwrócę uwagę że on nie chciał pracować nawet przy Fallout 2. Zawsze mówił że preferował robić coś nowego. 

Czymś to skusili ale raczej nie jest to Fallout.

Znowu Bethesda tak łatwo by Fallouta nie oddała. Pamiętacie jak długo nienawidzili New Vegas bo Obsidians zrobił gre w kilka miesięcy na kolanie i mimo tony błędów wielu ceni grę bardziej niż cokolwiek zrobili? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112