Twórca Fallouta wraca do pełnoetatowej pracy w Obsidian. Co szykuje?

Tim Cain, legenda branży gier i twórca kultowego Fallouta, wraca do pracy na pełen etat w Obsidian Entertainment. Cain, który wcześniej pełnił funkcję współreżysera przy The Outer Worlds, ogłosił swój powrót w nowym wideo opublikowanym na jego kanale Cain on Games.

Twórca Fallouta wraca do pracy na pełen etat dla Obsidian

„Cześć wszystkim, to ja, Tim” – mówi twórca. „Postanowiłem zrobić aktualizację Cain on Games, ponieważ wiele się zmieniło. Właściwie to sporo zmian”. Cain powrócił do Południowej Kalifornii, by znów pracować stacjonarnie w Obsidian. „Jestem pracownikiem na pełen etat i pracuję stacjonarnie, nie zdalnie. Nie jestem już kontraktowcem” – dodaje.