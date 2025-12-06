Twórca Fallouta wraca do pełnoetatowej pracy w Obsidian. Co szykuje?

Oczywiście uruchomiło to szereg spekulacji. Przy jakiej grze będzie pracować legendarny twórca?
Tim Cain, legenda branży gier i twórca kultowego Fallouta, wraca do pracy na pełen etat w Obsidian Entertainment. Cain, który wcześniej pełnił funkcję współreżysera przy The Outer Worlds, ogłosił swój powrót w nowym wideo opublikowanym na jego kanale Cain on Games.
Twórca Fallouta wraca do pracy na pełen etat dla Obsidian
„Cześć wszystkim, to ja, Tim” – mówi twórca. „Postanowiłem zrobić aktualizację Cain on Games, ponieważ wiele się zmieniło. Właściwie to sporo zmian”. Cain powrócił do Południowej Kalifornii, by znów pracować stacjonarnie w Obsidian. „Jestem pracownikiem na pełen etat i pracuję stacjonarnie, nie zdalnie. Nie jestem już kontraktowcem” – dodaje.
Cain dołączył do Obsidian Entertainment w 2011 roku, rok po premierze Fallout: New Vegas. W studio pracował nad tytułami takimi jak Pillars of Eternity i The Outer Worlds. W czerwcu 2020 roku przeszedł na pół etatu, zajmując się pracą kontraktową i kilkoma projektami zewnętrznymi. Teraz jednak podkreśla, że jego priorytetem jest wyłącznie Obsidian.
Choć spekulacje graczy natychmiast poszły w stronę potencjalnej kontynuacji Fallout: New Vegas, Cain zastrzega, że na razie nie ujawnia żadnych szczegółów nowego projektu. „Nie zawracajcie sobie głowy zgadywaniem, i tak nie traficie” – mówi twórca.
Fani mogą odetchnąć – Cain nie rezygnuje ze swojego kanału Cain on Games. „Kanał będzie działał dalej. Nikt w Obsidian nie zasugerował, żebym go kończył. W rzeczywistości wielu współpracowników przyznało, że go ogląda” – zapewnia. Seria będzie kontynuowana, „dopóki będę miał historie do opowiedzenia i dopóki będą dobre pytania od widzów”.