Najlepsze gry dostępne na Netflix. Te 10 gier wciągnie cię bardziej niż serial

Mobilne granie dawno przestało być tylko dodatkiem — a Netflix najwyraźniej bardzo dobrze to wyczuł. Wchodząc w ten segment, trafił w dziesiątkę i pokazał, że można robić to bez reklam, mikropłatności i zbędnych kompromisów.

To nie jest styl grania rodem z AAA. Ale jest to jednocześnie styl niezwykle popularny. Tak popularny, że nie sposób przejść obok rosnącego wpływu gier mobilnych obojętnie. Kilka lat temu trzymający rękę na pulsie trendów Netflix postanowił wejść w segment gier i dziś chyba nie może narzekać, by ta decyzja odbiła mu się czkawką. Wręcz przeciwnie.

To zestawienie powstało na bazie własnych spostrzeżeń i doświadczeń, ale nie ukrywam, że pomocne były mi również opinie z internetowych forów. Lista dedykowana jest tym, którzy zamiast rozsiadania się przed PC lub konsolą na kilka godzin, wolą doraźne zastrzyki wrażeń zapewniane przez mobilne granie na smartfonie lub tablecie — w tym przypadku dostępne w ramach abonamentu Netflixa.

Warto podkreślić, że główną siłą gier na Netflixie nie są tylko same tytuły, ale model, w jakim zostały podane. Bez reklam, które wybijają z rytmu. Bez mikropłatności, które co chwilę próbują sięgnąć do portfela. Zamiast tego — pełne wersje gier, gotowe do ogrania od początku do końca, oraz stale rosnąca biblioteka, która co miesiąc dorzuca coś nowego. W czasach, gdy mobilne granie coraz częściej przypomina sklep z dodatkami, Netflix proponuje coś zaskakująco prostego: granie, które znowu jest po prostu graniem.

Red Dead Redemption

Na początek zaskoczenie i od razu mocne uderzenie — Red Dead Redemption. Kto by przypuszczał, że gra-gigant od Rockstar Games zostanie zminiaturyzowana i przeformatowana do wersji odpowiadającej mobilnemu graniu? Gra w tej wersji zadebiutowała w sierpniu 2023 roku i trzeba przyznać, że to bardzo solidnie przygotowany tytuł. Grafika jest przyzwoita, widok — jak w oryginale — TPP, a postrzelać można, i na koniu pojeździć w zasadzie bezproblemowo. Najbardziej zaskakuje jednak to, jak dużo z tytułu, który znamy, udało się tutaj zachować.

Nie jestem w tym odosobniony — w branżowych opiniach często przewija się wniosek, że to jeden z tych portów, które nie sprawiają wrażenia kompromisu, tylko przemyślanego przeniesienia dużej produkcji na mniejszy ekran. Można też natrafić na głosy, że granica między „dużym” a mobilnym graniem zaczyna się tu wyraźnie zacierać. I faktycznie coś w tym jest, bo historia Johna Marstona — jego powrót do przeszłości i brutalny rozrachunek z dawnym życiem — wybrzmiewa tu z zaskakującą siłą, jak na format, który jeszcze niedawno traktowaliśmy wyłącznie jako dodatek.

Spiritfarer

Kolejna propozycja to Spiritfarer — gra, która już na starcie wyróżnia się tematem. Punktem wyjścia dla fabuły jest… śmierć. Ale zamiast ciężkiego, przytłaczającego tonu dostajemy coś zaskakująco ciepłego i kojącego. To trochę tak, jakbyśmy na chwilę przybierali kostium Charona, przewoźnika dusz, tyle że w znacznie bardziej empatycznej, ciepłej wersji. Wcielamy się w Stellę, która pomaga duszom przejść na „drugą stronę”, słuchając ich historii — często wzruszających do granic.

Warto też podkreślić, że nie jest to produkcja stworzona z myślą wyłącznie o mobile. Jak w przypadku wielu tytułów z tej listy, gra debiutowała najpierw na innych nośnikach. To niezależna gra (indie) od kanadyjskiego studia Thunder Lotus Games, która weszła do użytku w 2020 roku na PC i konsolach, zdobywając bardzo dobre opinie za swoją emocjonalność, styl artystyczny i spokojne tempo rozgrywki. Dopiero później trafiła na urządzenia mobilne (w tym do oferty Netflixa w 2022 roku), co tylko potwierdza pewien trend — platforma coraz częściej sięga po sprawdzone, jakościowe tytuły indie i daje im drugie życie w kieszonkowym wydaniu.

Stranger Things: 1984

Kolejny przystanek to Stranger Things: 1984 — kapitalna propozycja dla fanów kultowego serialu Stranger Things i jednocześnie dowód na to, że to uniwersum jest przez Netflix rozwijane z głową. Platforma nie tylko potrafi utrzymać zainteresowanie wokół marki, ale też umiejętnie je rozszerza. Dość powiedzieć, że po głośnym finale serialu, już w kwietniu zadebiutuje animowany prequel, a dla amatorów gamingu ta produkcja pozostaje jedną z ciekawszych form „powrotu” do Hawkins.