Najlepsze westerny - 10 niezapomnianych wizyt na cyfrowym Dzikim Zachodzie

Były czasy, w których najlepsze growe westerny robiło się we Wrocławiu, w biurach Techlandu. Później jednak temat zmonopolizował Rockstar Games za sprawą dwóch fantastycznych części Red Dead Redemption. Co jednak z innymi grami? Czy w gatunku jest coś jeszcze wartego uwagi, co godnie oddaje klimat Dzikiego Zachodu?

Zapraszam na zestawienie 10 najlepszych westernów. Dominują, co oczywiste, gry akcji. Nie brakuje jednak solidnych strategii. Sporo jest też polskich gier, co pokazuje, że rodzimi projektanci czują ten klimat. Zaznaczę też, że z racji niewielkiej liczby gier nie ograniczałem się do jednego tytułu z serii. Nie będzie jednak tak, że większość zestawienia zajmie Red Dead Redemption oraz Call of Juarez.

10. Weird West - Dishonored na Dzikim Zachodzie

Zaczynamy od gry, która miała wielki potencjał do tego, aby znaleźć się znacznie wyżej. Byli pracownicy Arkane, z Dishonored w portfolio, założyli nowe studio i stworzyli podobną produkcję w klimacie Dzikiego (i dziwnego) Zachodu. Zmienia się jednak perspektywa na rzut z góry. Podobieństw jest jednak całe mnóstwo. Obie gry łączy ogromna swoboda w realizacji zadań dzięki bardzo dużej palecie umiejętności. Niestety Weird West, mimo potencjału, nie spełnił wszystkich oczekiwań. Grze zabrakło finalnego szlifu i dodania większej liczby emocji do historii. Nie powinno więc dziwić dopiero dziesiąte miejsce. Szkoda, że od 2022 roku studio Wolfeye nawet nie zapowiedziało nowej gry.

9. Blood West - Boomer shooter, Lovecraft i western w jednym

Pierwszy polski western w zestawieniu. Na pewno też nie ostatni. Blood West to boomer shooter od ekipy Hyperstrange, który do gatunku dodaje dwie ważne rzeczy – elementy skradankowe oraz inspiracje twórczością H.P. Lovecrafta. Powstał z tego bardzo intrygujący shooter, który spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony miłośników gatunku. Ci docenili, że to nie jest kolejna prosta strzelanka, a gra ze znacznie większą głębią rozgrywki i unikatowym klimatem, który do Dzikiego Zachodu dodaje coś ekstra. Warto dać szansę Blood West.

8. Hard West II - Taktyczny pojedynek z mrocznymi siłami

Kolejna polska produkcja. Hard West to ciekawa seria, bo obie odsłony robiły inne zespoły. Wyraźnie lepiej odebrana jest dwójka od ekipy Ice Code Games. To gra odrobinę większa, bardziej dopracowana i z większymi pokładami klimatu – Dzikiego Zachodu, jak i ważnego w tej serii mroku. Na pierwszy rzut oka jest to strategia turowa, ale można w tym dostrzec elementy gry logicznej, w której szukamy idealnych połączeń między postaciami, aby wykonać zadanie. Daje nam to dość długą i wciągającą kampanię. Może nie jest to największy klasyk gatunku, bo jednak nie wszystko Ice Code Games zrobiło idealnie. Mimo wszystko jako western sprawdza się to bardzo ciekawie.