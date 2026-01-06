Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepszy spin-off Stranger Things jest dostępny już teraz – i to za darmo

Jakub Piwoński
2026/01/06 15:00
Darmowa gra z klimatem lat 80. i oceną 81 na Metacritic okazuje się najlepiej ocenianym pobocznym projektem kultowego serialu Netflixa.

To może być zaskoczenie nawet dla największych fanów serialu Netflixa, ale najwyżej ocenianym spin-offem Stranger Things nie jest ani kolejny sezon, ani rozbudowany projekt AAA, lecz… darmowa gra mobilna z 2017 roku. Stranger Things: The Game może pochwalić się średnią ocen na poziomie 81 punktów w serwisie Metacritic, co czyni ją najlepiej przyjętą produkcją poboczną w historii marki.

Stranger Things: 1984
Stranger Things: 1984

Stranger Things: 1984 do ogrania na urządzeniach mobilnych z iOS i Android

Piąty sezon zakończył główną linię fabularną serialu. Zapowiedziano jednak spin-offy, które mają poszerzać uniwersum. Choć marka dorobiła się ogromnej liczby gadżetów i na stałe wrosła w masową wyobraźnię, jej obecność w grach wideo była dotąd zaskakująco skromna. Tym bardziej warto przypomnieć o tytule, który najlepiej oddał ducha Hawkins.

Stranger Things: The Game to hołd dla lat 80. – zarówno wizualnie, jak i mechanicznie. Pixelartowa, 16-bitowa oprawa oraz rozgrywka inspirowana klasycznymi odsłonami The Legend of Zelda idealnie współgrają z estetyką serialu. Gracz może wcielić się w kilka znanych postaci, eksplorować Hawkins i jego okolice oraz rozwiązywać proste zagadki, ciesząc się lekką, niewymagającą formułą. Warto dodać, że gra przeszła mały rabranding i dziś jest dostępna jako Stranger Things: 1984 w zaktualizowanej wersji.

Choć gra dostępna jest wyłącznie na urządzeniach mobilnych, w tym przypadku działa to na jej korzyść – krótkie sesje i przystępne mechaniki świetnie pasują do takiej platformy. To produkcja prosta, ale niezwykle klimatyczna, oferująca fanom serialu coś więcej po seansie.

Inne growe adaptacje, jak Stranger Things 3: The Game czy Stranger Things VR, nie zdobyły już takiego uznania. Tymczasem najlepszy spin-off Stranger Things już istnieje – i każdy może sprawdzić go za darmo.

Źródło:https://gamerant.com/stranger-things-the-game-best-spin-off-free/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




