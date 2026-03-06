Zaloguj się lub Zarejestruj

Zobaczyliśmy przedpremierowy zwiastun Monster Hunter Stories 3

Mikołaj Berlik
2026/03/06 13:50
Capcom pokazuje turowego RPG, który zadebiutuje w przyszłym tygodniu.

Capcom nie zwalnia tempa. Podczas najnowszego pokazu Spotlight, japoński wydawca zaprezentował zwiastun premierowy Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Trzecia odsłona barwnej serii RPG zadebiutuje już w przyszłym tygodniu – 13 marca 2026 roku – na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Stories 3
Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3: narodziny bliźniaczych Rathalosów

Fabuła nowej części rzuca nas w wir konfliktu między dwoma królestwami, Azurią i Vermeil, w obliczu ekologicznej katastrofy znanej jako Crystal Encroachment. W świecie, gdzie Rathalosy uważano za wymarłe, wykluwają się bliźnięta tego gatunku. Według przepowiedni ich narodziny zwiastują koniec świata, co staje się punktem wyjścia dla wielkiej przygody. Do naszej drużyny „Monsties” dołączą stwory z najnowszych odsłon głównej serii, takie jak Arkveld i Chatacabra (z MH Wilds) oraz Magnamalo i Malzeno (z MH Rise).

Fani dostrzegli w finale trailera sylwetkę, która może należeć do Narwy the Allmother, co sugeruje epickie starcie z jednym z najpotężniejszych smoków. Nowa mechanika pozwalająca na chwytanie zmutowanych potworów i wpływaniu na ich statystyki oraz żywioły (np. tworzenie hybryd typu Dual-Element).

GramTV przedstawia:

Capcom przygotował bogaty pakiet bonusów dla wiernych fanów serii. Posiadacze zapisów gry z poprzednich części lub głównych odsłon cyklu, odblokujesz specjalne stroje:

  • Z MH Rise: Pancerz Kamura Garb.
  • Z MH Wilds: Pancerz Hope Armor.
  • Z poprzednich Stories: Stroje protagonistów z pierwszej i drugiej części.

Dla niecierpliwych dostępne jest już darmowe demo, z którego postępy przeniesiesz do pełnej wersji gry. To idealna okazja, by sprawdzić ulepszony turowy system walki (oparty na mechanice kamień-papier-nożyce) i zapoznać się z początkiem historii Azurii.

Źródło:https://gamingbolt.com/monster-hunter-stories-3-twisted-reflection-counts-down-to-oblivion-with-new-launch-trailer

