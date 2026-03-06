Zobaczyliśmy przedpremierowy zwiastun Monster Hunter Stories 3

Capcom nie zwalnia tempa. Podczas najnowszego pokazu Spotlight, japoński wydawca zaprezentował zwiastun premierowy Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Trzecia odsłona barwnej serii RPG zadebiutuje już w przyszłym tygodniu – 13 marca 2026 roku – na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2.

Monster Hunter Stories 3: narodziny bliźniaczych Rathalosów

Fabuła nowej części rzuca nas w wir konfliktu między dwoma królestwami, Azurią i Vermeil, w obliczu ekologicznej katastrofy znanej jako Crystal Encroachment. W świecie, gdzie Rathalosy uważano za wymarłe, wykluwają się bliźnięta tego gatunku. Według przepowiedni ich narodziny zwiastują koniec świata, co staje się punktem wyjścia dla wielkiej przygody. Do naszej drużyny „Monsties” dołączą stwory z najnowszych odsłon głównej serii, takie jak Arkveld i Chatacabra (z MH Wilds) oraz Magnamalo i Malzeno (z MH Rise).