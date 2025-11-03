Jak żyć po Ghost of Yotei - 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Po pięciu latach od premiery Ghost of Tsushima druga odsłona cyklu autorstwa Sucker Punch Productions zadebiutowała na PlayStation 5. Od premiery długo oczekiwanego Ghost of Yotei minął już ponad miesiąc. Można więc śmiało założyć, że gracze, którzy mieli ochotę zakupić ten tytuł już od pierwszych zapowiedzi, zdążyli go przejść i szukają dodatkowych pozycji, by pozostać w japońskich klimatach.

Dlatego też postanowiliśmy przygotować niniejszy artykuł przedstawiający nie tylko gry, ale także filmy i książki, które warto sprawdzić po ograniu Ghost of Yotei. Niewykluczone, że osoby, które wypatrywały premiery wspomnianej produkcji miały już kontakt z poniższymi propozycjami. A może dzięki naszej liście poznają coś, z czym dotychczas nie mieli do czynienia. Co ważne, w naszym zestawieniu znajdują się zarówno mniej, jak i bardziej oczywiste tytuły.

Jeśli udało wam się znaleźć coś ciekawego w naszym tekście, koniecznie podzielcie się tym z nami w komentarzu.

Assassin’s Creed Shadows

Jako że Ubisoft postanowił osadzić akcję najnowszej odsłony cyklu Assassin’s Creed w feudalnej Japonii, nie mogliśmy rozpocząć naszej wyliczanki inaczej. Assassin’s Creed Shadows wydaje się naturalnym wyborem po ograniu Ghost of Yotei, choć można podejrzewać, że miłośnicy japońskich klimatów najpierw sięgnęli po przygody Yasuke i Naoe, a potem zainteresowali się historią Atsu. Tak czy inaczej, sięgając po Assassin’s Creed Shadows możecie spodziewać się nie tylko podobnych realiów, ale także w pewnym sensie bliźniaczej rozgrywki. Zwłaszcza, że w obu przypadkach mamy listę celów do wyeliminowania, a dodatkowo w Assassin’s Creed Shadows otrzymujemy nie jedną, ale dwie grywalne postacie, które oferują zgoła odmienny styl walki.

Assassin’s Creed Shadows

Dlaczego warto?

przepiękny otwarty świat

dwie grywalne postacie - dwa style rozgrywki

to w końcu Assassin’s Creed

Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia...

Ghost of Tsushima

Tak, tak - wiemy, wiemy. Ale naprawdę Ghost of Tsushima to gra, której zwyczajnie nie mogło tu zabraknąć. Owszem, podobnie jak w przypadku Assassin’s Creed Shadows poprzednia odsłona cyklu od Sucker Punch Productions to must have dla wszystkich sięgających po Ghost of Yotei. Można ją umieścić na liście choćby dlatego, że gracze, którzy zdecydowali się na zakup ostatniego z wymienionych tytułów, w momencie premiery Ghost of Tsushima byli po prostu za młodzi, by móc się nią zainteresować. Pięć lat to przecież sporo czasu, a skoro Ghost of Yotei przypadł im do gustu, to Ghost of Tsushima również się spodoba. To w końcu bardzo podobne gry, choć kładące nacisk na nieco inne aspekty, zarówno fabularnie, jak i pod względem samej rozgrywki.

Ghost of Tsushima

Dlaczego warto?