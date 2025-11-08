Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze gry o zemście – 10 tytułów o krwawych mścicielach

Mateusz Mucharzewski
2025/11/08 10:00
Nic tak nie napędza bohatera jak zemsta. We współczesnych grach można ją często spotkać. Niekiedy nawet w wybitnych tytułach.

Konflikty zbrojne czy ratowanie świata to najczęstsze tematy gier wideo. Nieco mniej miejsca poświęca się zemście. Mimo wszystko kilka produkcji korzysta z tego motywu i potrafi to robić w iście wybitny sposób, nadając historii niesamowitej dynamiki. W końcu mało co jest tak wiarygodnym i silnym motywatorem dla protagonisty jak właśnie chęć odegrania się za straty czy śmierć bliskiej osoby.

Zemsta jest tak ciekawym tematem, że wykorzystano ją w kilku grach, które później okazały się wielkimi hitami. To właśnie fabuła była zazwyczaj jednym z głównych czynników sukcesu. Poniższa dziesiątka pełna jest więc wybitnych produkcji, które każdy miłośnik mocnych wrażeń powinien znać. Która okazała się najlepsza? Sprawdźcie sami!

10 najlepszych gier o zemście

10. Sifu

Zaczynamy od gry, która nie słynie z wybitnej historii, a świetnej walki i unikatowego podejścia do prowadzenia rozgrywki. Zemsta jest tutaj fundamentem opowieści. Rozgrywkę zaczynamy jako młody adept sztuk walki, który jest świadkiem zabójstwa swojego mistrza. Standardowo dla klasyki gatunku dalsza część historii opiera się na eliminowaniu kolejnych bossów, którzy wcześniej tak nas skrzywdzili. Zemsta jest motorem napędowym rozwoju głównego bohatera, który musi maksymalizować swoje umiejętności, aby przeć przed siebie i dokonać wręcz niemożliwego. Przynajmniej z początku.

9. Śródziemie: Cień Mordoru

Kolejna gra, w której zemsta nie jest najważniejsza, ale nadal stanowi istotny fundament fabuły. W tej, być może najlepszej produkcji na licencji Władcy Pierścieni, wcielamy się w Taliona, który nie tylko był świadkiem morderstwa własnej rodziny, ale też sam zginął. Zostaje jednak wskrzeszony i połączony z elfim upiorem Celebrimborem. Tym samym opowieść koncentruje się nie na jednej, a dwóch zemstach. Nie zawsze też cele obu bohaterów łączą się ze sobą. Daje to nieco odmienną perspektywę i ciekawe doświadczenie, nawet jeśli motyw zemsty nie jest jedyny i dominujący w rozgrywce. Do tego sama gra jest po prostu świetna. Wszystko tam zagrało – klimat Władcy Pierścieni, świetne mechaniki oraz bardzo ciekawa opowieść.

8. Kingdom Come: Deliverance

Trudne musi być życie średniowiecznego kowala, któremu zabito rodziców i spalono wioskę. W takiej sytuacji znalazł się Henryk, główny bohater Kingdom Come: Deliverance. Tutaj zemsta przybiera zupełnie nowe oblicze. W przeciwieństwie do Śródziemia: Cień Mordoru, bohater czeskiego hitu nie ma broni czy umiejętności, aby samodzielnie wyrównać rachunki. Musi więc stopniowo piąć się w hierarchii, zaczynając od prostego pomocnika, kończąc na poważnym rycerzu. To może kiedyś doprowadzi go do celu. Po drodze trzeba jednak wpakować się po uszy w polityczne spiski. Kingdom Come: Deliverance mocno stoi rozgrywką, ale historia również jest tam na bardzo wysokim poziomie. Do tego gra otrzymała w tym roku sequel, który stanowi dopełnienie historii o zemście kowala Henryka.

