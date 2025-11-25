Ghost of Yōtei ulepszone. Duży patch z NG+ już dostępny

Nowa aktualizacja do Ghost of Yōtei wprowadza tryb New Game Plus oraz zestaw zaskakujących usprawnień, które wpływają na komfort rozgrywki.

Ghost of Yotei ze sporą łatką

Aktualizacja Ghost of Yōtei jest już dostępna i oprócz zapowiadanego trybu New Game Plus dodaje możliwość ponownego rozgrywania obozów wrogów oraz pojedynków po ukończeniu fabuły. Patch przynosi również kilka nowości, o których Sucker Punch wcześniej nie wspominało, w tym obsługę Variable Refresh Rate z ustawieniami Smoothed i Uncapped. Twórcy wprowadzili także tryb Balanced, celujący w 40 klatek na sekundę, dostępny również w wariancie z ray tracingiem. Przerywniki filmowe pozostają zablokowane do 30 fps.