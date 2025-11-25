Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei ulepszone. Duży patch z NG+ już dostępny

Mikołaj Berlik
2025/11/25 09:00
Ghost of Yōtei otrzymało dużą aktualizację z New Game Plus, wsparciem VRR, trybem Balanced i opcją auto-loot, znacząco poprawiając komfort rozgrywki.

Nowa aktualizacja do Ghost of Yōtei wprowadza tryb New Game Plus oraz zestaw zaskakujących usprawnień, które wpływają na komfort rozgrywki.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei

Ghost of Yotei ze sporą łatką

Aktualizacja Ghost of Yōtei jest już dostępna i oprócz zapowiadanego trybu New Game Plus dodaje możliwość ponownego rozgrywania obozów wrogów oraz pojedynków po ukończeniu fabuły. Patch przynosi również kilka nowości, o których Sucker Punch wcześniej nie wspominało, w tym obsługę Variable Refresh Rate z ustawieniami Smoothed i Uncapped. Twórcy wprowadzili także tryb Balanced, celujący w 40 klatek na sekundę, dostępny również w wariancie z ray tracingiem. Przerywniki filmowe pozostają zablokowane do 30 fps.

Gracze zyskali ponadto opcje remapowania funkcji przypisanych do prawego kierunku na krzyżaku — można podmienić np. funkcje touchpada lub Photo Mode. Pojawiła się też możliwość całkowitego wyłączenia obrażeń od upadku, choć nawet z taką opcją skoki z Mount Yōtei pozostają średnim pomysłem.

Jedną z najbardziej praktycznych zmian jest auto-loot, automatycznie zbierający łupy z pokonanych przeciwników, bez konieczności wciskania dodatkowych przycisków. Aktualizacja zawiera również poprawki balansu oraz zestaw nowych trofeów, talizmanów i elementów pancerza dostępnych w NG+.

Ghost of Yotei jest dostępne wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-gets-surprise-vrr-support-balanced-graphics-mode-and-auto-loot-in-new-game-patch

Mikołaj Berlik
