Recenzja Rise of the Ronin - Brzydkie dziecko Assassin’s Creed i soulsów

W branży gier regularnie dochodzi do nietypowych kooperacji i taką jest właśnie Rise of the Ronin. To że grę tworzy Team Ninja i Koei Tecmo nie jest niczym niezwykłym, ale już fakt że we wszystko wmieszało się Sony nadaje tej produkcji pikanterii. Zwłaszcza w tym roku, w którym producent PlayStation samemu żadnych większych gier dla pojedynczego gracza nie przygotował. Tym bardziej na Rise of the Ronin zwrócona będzie duża uwaga, a porównania do Ghost of Tsushima pojawią się na każdym kroku. Problem w tym, że nie powinny, bo to jednak odmienne produkcje. W obu przenosimy się do dawnej Japonii, a gameplay to z grubsza klasyczny otwarty świat. W rzeczywistości różnic jest bardzo dużo. W ramach mikro spoilera zdradzę nawet, że dla mnie Team Ninja dostarczyło coś lepszego niż Sucker Punch. Zanim jednak fani wpadną w ekscytację, przeczytajcie dokładnie moje uzasadnienie.

Niezwykle ciekawą rzeczą w Rise of the Ninja jest to jak błędne wrażenie o tej grze można mieć po pierwszych 30 minutach. Rozgrywkę zaczynamy jako samuraj, typowy skrytobójca. Wstęp na amerykańskim statku rozpoczynamy z drugą postacią sterowaną przez AI. Zawsze to jakieś wsparcie w walce. To bardzo się przyda, bo pojedynki są niezwykle wymagające. Nie pomaga w tym, klasycznie dla japońskich gier, nietypowe rozmieszczenie przycisków na padzie, które wymaga dodatkowej nauki. Ciekawa jest też konstrukcja pierwszego poziomu. Z jednej strony jest on liniowy, z drugiej można odblokowywać przejścia i tworzyć skróty. Podobieństwa do gier From Software są jak najbardziej na miejscu, zwłaszcza że punkty kontrolne aktywuje się ręcznie (jak ogniska) i powodują odrodzenie się przeciwników. Nawet finałowy boss potrafi dać w kość. W tym momencie Rise of the Ronin sugeruje, że jest grą typu soulslike. Może przystępną jak na realia tego niezwykle wymagającego gatunku, ale na pewno mocno inspirowana tego typu produkcjami. Już teraz zdradzę, że rzeczywistość jest zupełnie inna.

Gameplay kompletnie zmienia się nieco później, kiedy wreszcie możemy skorzystać z otwartego świata. Wtedy Rise of the Ronin to typowy sandbox, z masą zadań dodatkowych - wiosek do odbicia, zbiegów do pokonania (mini-bossowie), kotów do pogłaskania (serio) czy ważnych miejsc do odwiedzenia. To już nie jest soulslike. Nadal jednak nie zmienia się system walki. Ten przypomina nieco Sekiro i opiera się głównie na blokowaniu ciosów, staminie oraz kontrach. Wyczucie kiedy je wykonać jest dosyć trudne. Warto więc ciągle trzymać gardę i odbijać tylko specjalne ataki wrogów. Nie da się ich zablokować, ale w ich trakcie pojawia się błysk, który pokazuje kiedy należy wykonać kontrę. Wyczucie tego systemu jest niezwykle istotne. W Rise of the Ronin chwila dekoncentracji może sprawić, że nawet prosty przeciwnik zaleje nas fala ataków, które szybko zmuszą do wczytywania gry. Trzeba więc być skupionym, blokować, pilnować staminy i nauczyć się odbijania ataków, bo one pozwalają wyprowadzać niezwykle skuteczne kontry oraz silne ciosy. Jak w soulslike. Z tą ogromną różnicą, że akurat Rise of the Ronin przejdzie zwykły śmiertelnik. Możecie więc odetchnąć z ulgą.

Prawie jak przystępny soulslike

Poziom trudności gry to rzecz wymagająca większego rozwinięcia. Po pierwszej godzinie gry miałem wątpliwości czy to ja powinienem recenzować Rise of the Ronin. Nie lubię gatunku soulslike i trudnych gier. Bałem się, że będę się męczyć. Uznałem więc, że rozgrywkę zacznę od mniejszych, pobocznych zadań. Początkowo więcej czyściłem mapę niż pchałem do przodu wątek główny. Było w tym nawet sporo przyjemności. Zadania poboczne nie są może szczególnie odkrywcze, ale mają w sobie ważną korzyść - zawsze przynoszą jakąś nagrodę. W tym momencie płynnie przechodzimy do rozwoju postaci. Ten ma kilka poziomów. Oprócz prostego levelowania zdobywamy punkty umiejętności odblokowujące nowe zdolności. Używanie konkretnych typów broni rozwija z kolei biegłość w posługiwaniu się nimi. Do tego masa przedmiotów do zebrania - miecze, broń palna czy elementy wyposażenia. Rise of the Ronin daje więc ogromną liczbę możliwości rozwoju swojej samuraja.

Najważniejsze, że to wszystko jest połączone z zadaniami. Po pierwsze, każde z nich ma określony poziom, na którym najlepiej być, aby do niego podejść. Po drugie, nagrody prawie zawsze pozwalają nieco rozwinąć samuraja. Najważniejsze jednak, że w tej grze ciągle są jakieś aktywności, na które w danym momencie protagonista jest nieco za silny. To sprawia, że grając na normalnym poziomie trudności bez problemu znajdziemy łatwiejsze zadania, które można zrobić mniejszym wysiłkiem i przy okazji nieco się rozwinąć. Oczywiście trzeba nauczyć się systemu walki, ale nie jest też tak, że nie da się wylevelować postaci ponad poziom, na którym powinna być w danym momencie fabuły i znacząco ułatwić sobie zabawę. Rise of the Ronin nadal będzie wymagające, ale na pewno nie przesadnie trudne. Wyjątkiem mogą być tylko walki z bossami, bo tam skala trudności wyraźnie rośnie. Momentami aż za bardzo. Mimo wszystko ja sporą część gry przeszedłem na normalnym poziomie i bawiłem się świetnie. Gracze z mniejszymi umiejętnościami mają jeszcze jedno koło ratunkowe jakim jest tryb łatwy. Tam idzie bardzo sprawnie, nawet bez nadmiernego rozwijania postaci zadaniami dodatkowymi. Sam przesiadłem się na niego po tym jak twórcy uznali, że dobrym pomysłem jest walka z dwoma bossami jednocześnie. W tym się z nimi nie zgodzę.