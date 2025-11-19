Ghost of Yotei miało mieć bardziej złożone mechaniki retrospekcji, ale zrezygnowano z nich przez czas produkcji

Jason Connell, dyrektor kreatywny Ghost of Yotei, ujawnił, że Sucker Punch Productions pierwotnie planowało znacznie bardziej rozbudowane mechaniki retrospekcji, niż te, które ostatecznie trafiły do gry. W rozmowie z Vince’em Gilliganem, twórcą Breaking Bad i Better Call Saul, w najnowszym odcinku Creator to Creator, Connell opowiedział o tym, jak system mógł wzmocnić narrację i lepiej oddać emocje protagonistki Atsu.

Gdyby nie termin, Ghost of Yotei mogło być ciut bardziej rozbudowane

Według słów Connella, mechanika pozwalałaby graczom zajrzeć w emocje Atsu w dowolnym momencie, dosłownie po wciśnięciu jednego przycisku. System miał pogłębić zrozumienie jej głównego wątku fabularnego, skupionego na zemście na osobach, które skrzywdziły ją w przeszłości, a także umożliwiać bardziej swobodne eksplorowanie jej wspomnień. Conell powiedział: