Historia włoskiego studia Milestone. Pełni pasji specjaliści od wyścigów

Przez ponad trzy dekady swojej działalności studio Milestone wypracowało własny styl, zdobyło liczne licencje światowych federacji sportów motorowych i dostarczyło graczom wiele dobrych gier wyścigowych, choć nie obyło się bez kilku wpadek po drodze. Mimo wszystko, choć włosi są naprawdę bardzo dobrzy w tym co robią, to czuję, że nadal funkcjonują w cieniu gigantów branży, przez co nie są dostatecznie doceniani, ale na szczęście w żaden sposób nie obniża to ich zapału.

Początki studia Milestone

Studio Milestone powstało oficjalnie “na papierze” w 1994 roku, ale już na samym początku lat 90., Antonio Farina, programista i producent, powołał do życia zespół o nazwie Graffiti i dopiero ten z czasem przekształcił się we wspomniane Milestone. Ich celem było stworzenie dynamicznych i realistycznych gier wyścigowych na PC i wygląda na to, że wszystko poszło zgodnie z planem, ponieważ studio zaczęło od hitu, który dziś dzierży status kultowego. Był to Screamer wydany w 1995. To gra, która błyskawicznie zdobyła uznanie za szybkie tempo rozgrywki, grafikę i intuicyjne sterowanie. Była to mieszanka arcadowej zabawy i symulacyjnych ambicji, co uczyniło z niej jeden z najciekawszych tytułów wyścigowych tamtego okresu. Naturalnie sukces Screamera sprawił, że studio zdecydowało się na kontynuację dlatego w ciągu dwóch kolejnych lat otrzymaliśmy także Screamera 2 i Screamer Rally, które rozwijały formułę o nowe trasy, samochody i tryby. Co ciekawe, po tak wielu latach, studio wróci w przyszłym roku z nowym Screamerem, choć będzie on nieco odbiegał od pierwowzoru. Do tego jeszcze wrócimy.

Pierwsze duże kroki w branży

Przełom lat 90. i 00. Był dla Milestone’u bardzo ważny. To właśnie wtedy studio nawiązało współpracę z kluczowymi partnerami, którymi byli Virgin Interactive oraz Electronic Arts. Dzięki tej kooperacji, Milestone zaczęło tworzyć gry wyścigowe na licencji międzynarodowych federacji sportów motorowych. Przykładem jest choćby seria World Superbike w postaci trzech gier – Superbike World Championship, SBK 2000 i SBK 2001, które wyróżniały się bardzo realistycznym odwzorowaniem fizyki jazdy motocyklami, autentycznymi torami i znanymi zawodnikami, a także… komentatorami, którzy reagowali na to co działo się na torze. Jak się okazało, w studiu Milestone pracowało wielu fanów motocykli i ich pasja przerodziła się w coś więcej. Od tamtego momentu studio zyskało reputację specjalistów w temacie gier motocyklowych i trzymają ten status po dziś dzień, mimo licznych prób konkurencji w zdetronizowaniu króla.