Le Mans Ultimate z dużą aktualizacją toru Paul Ricard, a także szeregiem innych poprawek

Le Mans Ultimate w raz z najnowszą aktualizacją otrzymała także sporą listę poprawek.

Le Mans Ultimate doczekało się kolejnej istotnej aktualizacji, która przynosi szeroki pakiet zmian i poprawek na czele z gruntownie zaktualizowanym torem Paul Ricard wchodzącym w skład dodatku ELMS DLC. Nowy patch wprowadza zarówno wyraźne modyfikacje wizualne, jak i kluczowe korekty wpływające bezpośrednio na zachowanie samochodów na torze. Le Mans Ultimate ze sporymi zmianami Zakres zmian na francuskim obiekcie jest bardzo szeroki, począwszy od dodania brakujących drzew, przez charakterystyczną bramę Goodyear Fan Zone, aż po jedną z najważniejszych poprawek, czyli przebudowę krawężników, wykonaną po uwagach znanego twórcy simracingowego Jardiera. Twórca napisał w mediach społecznościowych:

Krawężniki są teraz takie same jak w rzeczywistości (wcześniej były płaskie tam, gdzie powinny być wysokie). Jego opinia ma szczególną wagę, dlatego, że jest on nie tylko aktywnym graczem Le Mans Ultimate, ale również realnie jeździł po torze Paul Ricard, zarówno samochodem GT2-spec KTM, jak i w Clio Cup. Szczególnie istotna stała się zmiana krawężnika po wewnętrznej stronie pierwszego zakrętu, który teraz znacznie mocniej wpływa na zachowanie auta. Tor Paul Ricard, rozpoznawalny dzięki swojej wielobarwnej nawierzchni, trafił do oficjalnej gry symulacyjnej FIA World Endurance Championship dopiero na początku tego miesiąca jako płatny dodatek DLC. Aktualizacja wprowadza również poprawki do limitów toru, szczególnie w rejonie wjazdu do alei serwisowej, gdzie wcześniej dochodziło do licznych nieścisłości. Warto przypomnieć, że wcześniejsza aktualizacja 1.2 zmodyfikowała system kar, natomiast obecny patch doprecyzowuje sposób naliczania czasu doliczanego po wyścigu, jeśli kara nie zostanie odbyta podczas pit stopu. Dodatkowo gracze mogą teraz przeglądać nowe odznaki kierowców bezpośrednio na ekranach wyników sesji. Wprowadzono także poprawki w zachowaniu linii jazdy AI na mokrym, nagumowanym torze, co było jednym z bardziej zauważalnych elementów aktualizacji 1.2.

Najważniejsze elementy aktualizacji Le Mans Ultimate Version 1.2.1: Poprawiono różnice wydajności AI względem gracza na mokrej, nagumowanej linii jazdy

Naprawiono błąd powodujący zmianę opon AI na deszczowe po zamianie kierowcy w suchych warunkach

Dodano odznaki kierowców z opisami na ekranach wyników

Naprawiono brak możliwości anulowania lub odrzucenia zaproszenia od inżyniera

Naprawiono crash podczas parsowania informacji z serwera

Naprawiono crash przy uruchamianiu gry bezpośrednio

Podpisano PluginAdapter.exe w celu uniknięcia problemów z oprogramowaniem antywirusowym

Zmieniono menu pit stopu — automatyczna naprawa aktywuje się tylko przy czerwonych uszkodzeniach

Naprawiono błąd powodujący doliczanie zbyt dużej kary czasowej po wyścigu, jeśli nie została odbyta w pit stopie

Ujednolicono długość sesji treningowych w wydarzeniach zespołowych z długością wyścigu

Naprawiono problem z brakiem odstępów między kartami rankingowymi w profilu

Naprawiono błąd uniemożliwiający powrót do wyników po zakończeniu wyścigu

Naprawiono pomijanie okrążenia formującego skutkujące natychmiastowym startem

Naprawiono błędne znaczniki czasowe zdarzeń telemetrycznych

Poprawiono liczne problemy z wyjazdami poza tor, szczególnie widoczne na Paul Ricard

Dodano animacje powiadomień o nadchodzących wydarzeniach

Naprawiono przycinanie wyników przy długich nazwach wydarzeń

Poprawiono skróty nazw kierowców w panelu wyboru

Dodano podświetlenie pozycji gracza w klasyfikacji mistrzostw Aktualizacja Paul Ricard: Kompleksowy przegląd i korekta krawężników

Dodanie bramy Goodyear Fan Zone

Dodanie brakujących drzew przy zewnętrznej ścianie w rejonie T5/T6

Dodanie wysp terenu pod drzewami posadzonymi na betonowych powierzchniach

Dodanie drobnych zabudowań

Zmniejszenie nasycenia koloru magenta na tarkach

Naprawa kolizji opon z barierami poza T11

Drobne korekty terenu w okolicach mostów przed ostatnim zakrętem

Aktualizacja ambient occlusion terenu na podstawie nowych drzew Aktualizacje samochodów: Ford Mustang LMGT3 – niewielka korekta BOP

Ginetta G61-LT-P325-Evo LMP3 – aktualizacja domyślnego setupu na Spa

Lamborghini Huracan EVO2 LMGT3 – niewielka korekta BOP

Lexus RC F LMGT3 – poprawne wczytywanie domyślnych setupów

Porsche 911 LMGT3 R – niewielka korekta BOP Nowa aktualizacja wyraźnie pokazuje, że twórcy Le Mans Ultimate konsekwentnie reagują na feedback społeczności, dopracowując zarówno fizykę, jak i szczegóły torów oraz systemów rozgrywki, a to finalnie może uczynić grę jednym z najlepszych symulatorów dostępnych na rynku.