Zaloguj się lub Zarejestruj

Le Mans Ultimate z dużą aktualizacją toru Paul Ricard, a także szeregiem innych poprawek

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/17 19:30
0
0

Le Mans Ultimate w raz z najnowszą aktualizacją otrzymała także sporą listę poprawek.

Le Mans Ultimate doczekało się kolejnej istotnej aktualizacji, która przynosi szeroki pakiet zmian i poprawek na czele z gruntownie zaktualizowanym torem Paul Ricard wchodzącym w skład dodatku ELMS DLC. Nowy patch wprowadza zarówno wyraźne modyfikacje wizualne, jak i kluczowe korekty wpływające bezpośrednio na zachowanie samochodów na torze.

Le Mans Ultimate
Le Mans Ultimate

Le Mans Ultimate ze sporymi zmianami

Zakres zmian na francuskim obiekcie jest bardzo szeroki, począwszy od dodania brakujących drzew, przez charakterystyczną bramę Goodyear Fan Zone, aż po jedną z najważniejszych poprawek, czyli przebudowę krawężników, wykonaną po uwagach znanego twórcy simracingowego Jardiera. Twórca napisał w mediach społecznościowych:

Krawężniki są teraz takie same jak w rzeczywistości (wcześniej były płaskie tam, gdzie powinny być wysokie).

Jego opinia ma szczególną wagę, dlatego, że jest on nie tylko aktywnym graczem Le Mans Ultimate, ale również realnie jeździł po torze Paul Ricard, zarówno samochodem GT2-spec KTM, jak i w Clio Cup. Szczególnie istotna stała się zmiana krawężnika po wewnętrznej stronie pierwszego zakrętu, który teraz znacznie mocniej wpływa na zachowanie auta. Tor Paul Ricard, rozpoznawalny dzięki swojej wielobarwnej nawierzchni, trafił do oficjalnej gry symulacyjnej FIA World Endurance Championship dopiero na początku tego miesiąca jako płatny dodatek DLC.

Aktualizacja wprowadza również poprawki do limitów toru, szczególnie w rejonie wjazdu do alei serwisowej, gdzie wcześniej dochodziło do licznych nieścisłości. Warto przypomnieć, że wcześniejsza aktualizacja 1.2 zmodyfikowała system kar, natomiast obecny patch doprecyzowuje sposób naliczania czasu doliczanego po wyścigu, jeśli kara nie zostanie odbyta podczas pit stopu. Dodatkowo gracze mogą teraz przeglądać nowe odznaki kierowców bezpośrednio na ekranach wyników sesji. Wprowadzono także poprawki w zachowaniu linii jazdy AI na mokrym, nagumowanym torze, co było jednym z bardziej zauważalnych elementów aktualizacji 1.2.

GramTV przedstawia:

Najważniejsze elementy aktualizacji Le Mans Ultimate Version 1.2.1:

  • Poprawiono różnice wydajności AI względem gracza na mokrej, nagumowanej linii jazdy
  • Naprawiono błąd powodujący zmianę opon AI na deszczowe po zamianie kierowcy w suchych warunkach
  • Dodano odznaki kierowców z opisami na ekranach wyników
  • Naprawiono brak możliwości anulowania lub odrzucenia zaproszenia od inżyniera
  • Naprawiono crash podczas parsowania informacji z serwera
  • Naprawiono crash przy uruchamianiu gry bezpośrednio
  • Podpisano PluginAdapter.exe w celu uniknięcia problemów z oprogramowaniem antywirusowym
  • Zmieniono menu pit stopu — automatyczna naprawa aktywuje się tylko przy czerwonych uszkodzeniach
  • Naprawiono błąd powodujący doliczanie zbyt dużej kary czasowej po wyścigu, jeśli nie została odbyta w pit stopie
  • Ujednolicono długość sesji treningowych w wydarzeniach zespołowych z długością wyścigu
  • Naprawiono problem z brakiem odstępów między kartami rankingowymi w profilu
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający powrót do wyników po zakończeniu wyścigu
  • Naprawiono pomijanie okrążenia formującego skutkujące natychmiastowym startem
  • Naprawiono błędne znaczniki czasowe zdarzeń telemetrycznych
  • Poprawiono liczne problemy z wyjazdami poza tor, szczególnie widoczne na Paul Ricard
  • Dodano animacje powiadomień o nadchodzących wydarzeniach
  • Naprawiono przycinanie wyników przy długich nazwach wydarzeń
  • Poprawiono skróty nazw kierowców w panelu wyboru
  • Dodano podświetlenie pozycji gracza w klasyfikacji mistrzostw

Aktualizacja Paul Ricard:

  • Kompleksowy przegląd i korekta krawężników
  • Dodanie bramy Goodyear Fan Zone
  • Dodanie brakujących drzew przy zewnętrznej ścianie w rejonie T5/T6
  • Dodanie wysp terenu pod drzewami posadzonymi na betonowych powierzchniach
  • Dodanie drobnych zabudowań
  • Zmniejszenie nasycenia koloru magenta na tarkach
  • Naprawa kolizji opon z barierami poza T11
  • Drobne korekty terenu w okolicach mostów przed ostatnim zakrętem
  • Aktualizacja ambient occlusion terenu na podstawie nowych drzew

Aktualizacje samochodów:

  • Ford Mustang LMGT3 – niewielka korekta BOP
  • Ginetta G61-LT-P325-Evo LMP3 – aktualizacja domyślnego setupu na Spa
  • Lamborghini Huracan EVO2 LMGT3 – niewielka korekta BOP
  • Lexus RC F LMGT3 – poprawne wczytywanie domyślnych setupów
  • Porsche 911 LMGT3 R – niewielka korekta BOP

Nowa aktualizacja wyraźnie pokazuje, że twórcy Le Mans Ultimate konsekwentnie reagują na feedback społeczności, dopracowując zarówno fizykę, jak i szczegóły torów oraz systemów rozgrywki, a to finalnie może uczynić grę jednym z najlepszych symulatorów dostępnych na rynku.

Źródło:https://traxion.gg/le-mans-ultimate-update-delivers-significant-paul-ricard-changes/

Tagi:

News
wyścigi
symulator
samochody
Symulatory
Wyścigowe
Simracing
symulator samochodowy
samochodówki
patch do gry
Le Mans Ultimate
aktualizacja gry
motorsport games
wyścigi samochodowe
wyścigi długodystansowe
wyścigi endurance
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112