MotoGP eSport Championship powraca, a ja ponownie powalczę o bycie najszybszym graczem na świecie. Trzymajcie kciuki!

Oficjalne mistrzostwa świata MotoGP eSport Championship powracają i będzie to już dziewiąty sezon tej serii. Będą to to jednak wyjątkowe mistrzostwa i… szalone!

w tym roku, cztery internetowe wyzwania ograniczą liczbę awansujących graczy do 30 nazwisk, z czego 15 będzie pochodziło z Europy, a 15 z reszty świata. To oznacza, że w walce o awans do dalszej części rozgrywek będzie dużo większy ścisk i trzeba będzie stawać na uszach, aby dorównać najszybszym zawodnikom na świecie. Szczęśliwcy, którzy tego dokonają zostaną wybrani przez prawdziwy zespół MotoGP i będą je reprezentowali w Global Series, czyli w trzech rundach, w których 11 finalistów z 11 różnych zespołów będzie walczyć o tytuł Mistrza MotoGP eSport Championship 2025.

Jedną z nowości w tym roku jest wybór możliwości jakie zaoferuje pierwsza runda. Szczegóły pierwszego wyzwania zostaną ustalone w głosowaniu w mediach społecznościowych MotoGP eSport. Fani i zawodnicy sami zdecydują, czy chcą jeździć po Circuit of the Americas, Chang International Circuit, Pertamina Mandalika Circuit lub Phillip Island w Online Challenge 1. Głosowanie zdecyduje również walka o najlepszy czas odbędzie się za pomocą Ai Ogury (Aprilia), Johanna Zarco (Honda), Fabio Di Giannantonio (Ducati) czy Jacka Millera (Yamaha).

Walka w mistrzostwach zawsze była zacięta. Czasem zaledwie jedna dziesiąta sekundy mogła przesunąć zawodnika o kilkanaście pozycji, co tylko pokazuje jaki jest ścisk w walce o najlepsze pozycje w rankingu. Startuję w tych mistrzostwach od początku ich powstania, czyli od 2017 roku. Wyniki były różne, czasem nie byłem w stanie wbić się do pierwszej sześćdziesiątki, ale dwukrotnie załapałem się na 11 i 14 miejsce co było moimi najlepszymi rezultatami. W tym roku MotoGP 25 bardzo mi leży, więc liczę na naprawdę solidne rezultaty, aby godnie reprezentować Polskę oraz redakcję GRAM.pl!

W tym sezonie nastąpi także inna zmiana. Od 2017 roku grałem na konsoli PlayStation 5, jednak tym razem wystartuję na komputerze Actiny, żeby mieć pewność co do stabilnych 120 klatek na sekundę i możliwie najlepszej oprawy graficznej, aby jak najmniej męczyć oczy (serio – to ma znaczenie. Na PS5 ostatnie wersje były lekko rozmyte i była to mała przeszkoda dla długiego siedzenia przed ekranem). Liczę na to, że taka zmiana przyniesie tylko same korzyści. To jednak nie koniec!

Te mistrzostwa to nie tylko zmiana platformy, ale także… szaleństwo wynikające z “polowego” grania! Tak, jedna runda przypada na moment trwania Gamescomu, który będziemy z redakcją dla was relacjonować. To oznacza, że walkę w ostatniej rundzie będę musiał podjąć w hotelu, inaczej niż zwykle (tak, mam swoje rytuały niczym Valentino Rossi). Nie sądzę, aby to była przeszkoda. Dobre nastawienie i wsparcie redakcji powinno uskrzydlać wystarczająco mocno, a gdzie będę grał, to już sprawa drugorzędna, grunt, żeby walka była zacięta, a polska flaga jak najwyżej w rankingu!



Nie zapominajmy jednak o innych polskich graczach, którzy wezmą udział w mistrzostwach. Są dużo młodsi, niektórzy już nawet szybsi ode mnie i w nich jest cała nadzieja, dlatego trzymajcie kciuki za nas wszystkich. Pokażmy wspólnie, że nie tylko hiszpanie, włosi, brytyjczycy czy inni Malezyjczycy mogą rządzić w czołówce. Polska “gurom”!



Wyniki będziecie mogli śledzić na oficjalnej stronie mistrzostw.