Lando Norris na motocyklu MotoGP? Tech3 KTM zaprasza

Kierowca McLarena sięgnął w ubiegły weekend po swój pierwszy tytuł mistrza świata F1, triumfując po emocjonującym finiszu sezonu podczas Grand Prix Abu Zabi. Brytyjczyk pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla zaledwie dwoma punktami po 24 wyścigach sezonu. Teraz świeżo upieczony mistrz otrzymał szansę sprawdzenia się na dwóch kołach.

Land Norris może pojechać na motocyklu MotoGP

Lando Norris jest pierwszym Brytyjczykiem od czasu Lewisa Hamiltona w 2020 roku, który zdobył mistrzostwo świata Formuły 1, a także zawodnikiem, który wywalczył najwyższe trofeum dla McLarena od 2007 roku. Nowy mistrz świata znany jest ze swojej pasji do MotoGP. W przeszłości wielokrotnie gościł w padoku klasy królewskiej, między innymi podczas Grand Prix San Marino w 2025 na torze Misano, gdzie był gościem zespołu Pertamina VR46, Valentino Rossiego. W rozmowie w podcaście The Red Flags, były szef zespołu Haas, a obecnie właściciel Tech3, Guenther Steiner, zdradził, że złożył Norrisowi propozycję jazdy motocyklem MotoGP: