Lando Norris na motocyklu MotoGP? Tech3 KTM zaprasza

Właściciel zespołu Tech3, Guenther Steiner, zaprosił aktualnego mistrza świata Formuły 1, Lando Norrisa, do przetestowania motocykla KTM z MotoGP w przyszłym roku.
Kierowca McLarena sięgnął w ubiegły weekend po swój pierwszy tytuł mistrza świata F1, triumfując po emocjonującym finiszu sezonu podczas Grand Prix Abu Zabi. Brytyjczyk pokonał Maxa Verstappena z Red Bulla zaledwie dwoma punktami po 24 wyścigach sezonu. Teraz świeżo upieczony mistrz otrzymał szansę sprawdzenia się na dwóch kołach.
Land Norris może pojechać na motocyklu MotoGP
Lando Norris jest pierwszym Brytyjczykiem od czasu Lewisa Hamiltona w 2020 roku, który zdobył mistrzostwo świata Formuły 1, a także zawodnikiem, który wywalczył najwyższe trofeum dla McLarena od 2007 roku. Nowy mistrz świata znany jest ze swojej pasji do MotoGP. W przeszłości wielokrotnie gościł w padoku klasy królewskiej, między innymi podczas Grand Prix San Marino w 2025 na torze Misano, gdzie był gościem zespołu Pertamina VR46, Valentino Rossiego. W rozmowie w podcaście The Red Flags, były szef zespołu Haas, a obecnie właściciel Tech3, Guenther Steiner, zdradził, że złożył Norrisowi propozycję jazdy motocyklem MotoGP:
Jest mile widziany, może w przyszłym roku pojeździć na naszym motocyklu. Ma nawet podobne barwy do McLarena, papaya… No dobrze, to pomarańczowy, ale bardzo zbliżony. Może przyjechać i pojechać, znajdziemy sposób, żeby to zorganizować. To byłoby coś fajnego dla niego, chociaż nie wiem, czy Zak Brown byłby szczęśliwy, widząc go na motocyklu MotoGP.
Steiner przejął zespół Tech3 na początku tego roku, stojąc na czele konsorcjum, które wykupiło satelitarną ekipę KTM-a od Herve’a Poncharala za około 20 milionów euro. Choć na razie nie ma mowy o konkretnych planach, potencjalna współpraca pomiędzy zespołem MotoGP, a mistrzem Formuły 1 byłaby atrakcyjna dla Liberty Media, właściciela obu serii. Przeszkodą może się jednak okazać powiązanie Lando Norrisa z marką Monster Energy, biorąc pod uwagę bliską współpracę Tech3 i KTM-a z Red Bullem.
W przeszłości kilku zawodników MotoGP miało okazję testować bolidy Formuły 1, w tym Valentino Rossi, Jorge Lorenzo czy Marc Marquez. Szczególnie głośne były testy Rossiego z Ferrari w połowie lat 2000, które były częścią poważnych rozważań nad jego potencjalnym przejściem do F1. Znacznie rzadziej zdarza się sytuacja odwrotna, gdy kierowcy Formuły 1 próbują swoich sił na motocyklach MotoGP. Ostatnim takim przypadkiem była zamiana maszyn pomiędzy Valentino Rossim, a Lewisem Hamiltonem w 2019 roku w Walencji. Tego dnia siedmiokrotny mistrz świata F1 po raz pierwszy pojechał Yamahą M1, a Rossi wsiadł do jego bolidu Mercedesa.
