Zaloguj się lub Zarejestruj

Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Mateusz Mucharzewski
2025/10/06 11:00
0
1

Silent Hill f zostaje w głowie na długo. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają cię w klimacie.

Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Po świetnym remake’u Silent Hill 2, a ostatnio Silent Hill f, jedno jest pewne – kultowa marka horrorów wróciła na dobre. Dla miłośników gatunku grozy to coś więcej niż dobra informacja. To oznaka nowych, lepszych czasów dla tych, którzy z padem w ręku lubią się troszkę bać. Na tej jednej serii świat się jednak nie kończy.

Co mają zrobić gracze, których zachwycił Silent Hill f? Liczba możliwości jest całkiem spora. Przygotowałem więc zestawienie 8 ciekawych alternatyw, które utrzymają ciebie w klimacie hitu Konami. Do tego dodatkowe propozycje do obejrzenia i przeczytania. Dla miłośników Silent Hill to pozycje obowiązkowe.

Dużych i znanych horrorów jest sporo, z Silent Hill 2 i serią Resident Evil na czele. Zamiast jednak iść w banał, przygotowałem zestawienie pełne mniej oczywistych horrorów, o których warto pamiętać. Tym bardziej, że pod wieloma względami nawiązują atmosferą do nowego hitu od NeoBards Entertainment.

Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

The Medium – duchowy spadkobierca Silent Hill z Krakowa

Naturalnym wyborem powinien być Silent Hill 2, ale zamiast tego postanowiłem zachęcić was do powrotu do wcześniejszej produkcji Bloober Team. W końcu The Medium było mocno inspirowane serią Silent Hill, oferując podobną atmosferę nawiedzonego miejsca (w tym wypadku kurortu) oraz tajemnicy sięgającej w głąb mrocznej psychiki głównej bohaterki oraz kilku innych postaci. Nie jest to wysokobudżetowa gra, nie oferuje też intensywnej akcji. The Medium ma za to bardzo angażującą historię i niesamowity klimat, czyli wszystko to, z czego krakowski deweloper zawsze był dobrze znany. Mimo upływu lat nadal uważam, że fani horrorów obowiązkowo powinni sięgnąć po ten tytuł.

The Medium – duchowy spadkobierca Silent Hill z Krakowa, Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • niesamowity klimat z polskimi akcentami
  • historia ze sporą głębią
  • liczne inspiracje serią Silent Hill

Nasza recenzja – Mistrzowie horroru w swoim najambitniejszym dziele

Alan Wake 2 – thriller, którego nie powstydziłby się Stephen King

Przechodzimy do czegoś znacznie większego. W ostatnim czasie pojawił się Silent Hill 2 oraz kilka odsłon Resident Evil. Część osób mogła więc zapomnieć o fantastycznej produkcji Remedy Entertainment. Wymieniam dwójkę, ale oczywiście polecam całą serię. Warto zacząć od wspaniałej jedynki, która otrzymała remaster. To pozwoli poznać zawiłą, ale też szalenie wciągającą historię nowojorskiego pisarza. Kolejny krok to sequel z 2023 roku – znacznie większy, intensywniejszy i bardziej zawiły fabularnie. Dla miłośników horrorów psychologicznych, takich jak chociażby Silent Hill, Alan Wake to pozycja obowiązkowa.

Alan Wake 2 – thriller, którego nie powstydziłby się Stephen King, Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

GramTV przedstawia:

Dlaczego warto?

  • jeden z najlepszych growych thrillerów w historii
  • wybitna reżyseria (głównie w dwójce)
  • zawiła, ale jednocześnie ekscytująca historia

Nasza recenzja – Horror znakomity, ale nie idealny

Remothered: Tormented Fathers – horror inspirowany kinematografią

Pisząc we wstępie, że pojawi się w tym tekście kilka nieoczywistych pozycji, nie przesadzałem ani trochę. Jedną z nich jest Remothered. Mimo że mówimy o grze wydanej w 2018 roku, nadal warto do niej wrócić i odkryć ten nietypowy, ale interesujący gameplay inspirowany klasykami kinematografii. Główną bohaterką jest 35-letnia Rosemary (idealne imię dla bohaterki horroru), która będzie musiała wyrwać się z psychologicznej pułapki, gdzie granice między dobrem a złem zostaną zamazane. Narracja w grze prowadzona jest w filmowym rytmie, nadając Remothered oryginalne tempo. Dla miłośników horrorów może to być bardzo interesująca, jeszcze nieodkryta pozycja.

Remothered: Tormented Fathers – horror inspirowany kinematografią, Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • oryginalny i nietypowy wybór
  • narracja inspirowana kinematografią
  • historia z psychologicznymi wątkami

The Sinking City – zatopione miasto w cieniu Cthulhu

Jak mówimy o horrorach, nie możemy pominąć bogatego uniwersum Cthulhu. W świecie wykreowanym przez H.P. Lovecrafta umieszczonych jest kilka wartych wspomnienia tytułów, z fantastycznym, ale lekko już zapomnianym Dark Corners of the Earth czy Call of Cthulhu. Ja jednak polecam The Sinking City, które jest znacznie większą i bardziej rozbudowaną grą, z dużym światem i walką. To też sprawia, że wizyta w częściowo zatopionym mieście i rozwiązanie zagadki kryminalnej może być świetną rozrywką dla osób, które dopiero co skończyły Silent Hill f. To bez wątpienia największa gra w świecie Cthulhu, dodatkowo nieco rozbudowana remasterem.

The Sinking City – zatopione miasto w cieniu Cthulhu, Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dlaczego warto?

  • największa gra w świecie Cthulhu
  • otwarty świat
  • detektywistyczna opowieść

Nasza recenzja – Obłęd w Oakmont

Strona 1/2
Następna strona

Tagi:

Felieton
Konami
Alan Wake 2
The Sinking City
Pathologic 2
Remothered: Tormented Fathers
Detention
The Medium
Silent Hill F
World of Horror
W klimacie
Slay the Princess
NeoBards Entertainment
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112