Jak żyć po Silent Hill f? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Silent Hill f zostaje w głowie na długo. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają cię w klimacie.

Po świetnym remake’u Silent Hill 2, a ostatnio Silent Hill f, jedno jest pewne – kultowa marka horrorów wróciła na dobre. Dla miłośników gatunku grozy to coś więcej niż dobra informacja. To oznaka nowych, lepszych czasów dla tych, którzy z padem w ręku lubią się troszkę bać. Na tej jednej serii świat się jednak nie kończy.

Co mają zrobić gracze, których zachwycił Silent Hill f? Liczba możliwości jest całkiem spora. Przygotowałem więc zestawienie 8 ciekawych alternatyw, które utrzymają ciebie w klimacie hitu Konami. Do tego dodatkowe propozycje do obejrzenia i przeczytania. Dla miłośników Silent Hill to pozycje obowiązkowe.

Dużych i znanych horrorów jest sporo, z Silent Hill 2 i serią Resident Evil na czele. Zamiast jednak iść w banał, przygotowałem zestawienie pełne mniej oczywistych horrorów, o których warto pamiętać. Tym bardziej, że pod wieloma względami nawiązują atmosferą do nowego hitu od NeoBards Entertainment.

Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

The Medium – duchowy spadkobierca Silent Hill z Krakowa

Naturalnym wyborem powinien być Silent Hill 2, ale zamiast tego postanowiłem zachęcić was do powrotu do wcześniejszej produkcji Bloober Team. W końcu The Medium było mocno inspirowane serią Silent Hill, oferując podobną atmosferę nawiedzonego miejsca (w tym wypadku kurortu) oraz tajemnicy sięgającej w głąb mrocznej psychiki głównej bohaterki oraz kilku innych postaci. Nie jest to wysokobudżetowa gra, nie oferuje też intensywnej akcji. The Medium ma za to bardzo angażującą historię i niesamowity klimat, czyli wszystko to, z czego krakowski deweloper zawsze był dobrze znany. Mimo upływu lat nadal uważam, że fani horrorów obowiązkowo powinni sięgnąć po ten tytuł.

Dlaczego warto?

niesamowity klimat z polskimi akcentami

historia ze sporą głębią

liczne inspiracje serią Silent Hill

Nasza recenzja – Mistrzowie horroru w swoim najambitniejszym dziele

Alan Wake 2 – thriller, którego nie powstydziłby się Stephen King

Przechodzimy do czegoś znacznie większego. W ostatnim czasie pojawił się Silent Hill 2 oraz kilka odsłon Resident Evil. Część osób mogła więc zapomnieć o fantastycznej produkcji Remedy Entertainment. Wymieniam dwójkę, ale oczywiście polecam całą serię. Warto zacząć od wspaniałej jedynki, która otrzymała remaster. To pozwoli poznać zawiłą, ale też szalenie wciągającą historię nowojorskiego pisarza. Kolejny krok to sequel z 2023 roku – znacznie większy, intensywniejszy i bardziej zawiły fabularnie. Dla miłośników horrorów psychologicznych, takich jak chociażby Silent Hill, Alan Wake to pozycja obowiązkowa.