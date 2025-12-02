Zaloguj się lub Zarejestruj

Silent Hill f jest wciąż na topie głównie dzięki tej zaskakującej promocji ze strony fanów

Jakub Piwoński
2025/12/02 15:10
Choć od premiery Silent Hill f minęło już kilka miesięcy, najnowsza odsłona kultowej serii survival horroru nadal budzi ogromne emocje i nie schodzi z ust graczy. Okazuje się, że gracze przyczynili się do wypromowania gry.

Silent Hill F, mimo że od premiery minęło już kilka miesięcy, wciąż utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych tematów wśród graczy. Gra żyje dzięki aktywnej społeczności, memom oraz nieustannym dyskusjom w sieci – wskazują na to producent serii Motoi Okamoto oraz scenarzysta Ryukishi07, którzy w ostatnim wywiadzie opowiedzieli o fenomenie najnowszej odsłony survival horroru.

Silent Hill f
Silent Hill f

Silent Hill f – to dzięki przeróbkom i zabawnym memom gra nie daje o sobie zapomnieć

Okamoto zwrócił uwagę, że współczesne rozmowy o grach szybko tracą na intensywności, jednak tytuły, które przetrwają tę próbę czasu, oferują pole do teorii, analiz i tworzenia fanartów. Jak podkreślił, produkcje wywołujące tego typu zaangażowanie zwykle pozostają w świadomości graczy znacznie dłużej. Silent Hill f idealnie wpisuje się w ten trend.

Ryukishi07 dodał, że produkcje rezonujące z odbiorcami często przekraczają swoje „15 minut sławy”. Według niego jedną z cech takich gier są mniej rozmowni bohaterowie, którzy pozwalają graczom pełniej zanurzyć się w świecie przedstawionym. Twórca wyraził również nadzieję, że Silent Hill f udowodni, jak elastyczna potrafi być marka i że nie stanie się jedynie szablonem dla kolejnych części.

Tymczasem do Silent Hill f trafiła nowa aktualizacja, wprowadzająca m.in. tryb trudności Casual, szybszą regenerację staminy oraz mniejszą liczbę przeciwników w wybranych sekcjach. Produkcja została również nominowana do dwóch nagród na tegorocznym The Game Awards – za najlepszą narrację oraz najlepszy projekt dźwięku. Ostatnio informowaliśmy także o promocji na grę.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/silent-hill-f-producer-explains-how-fan-art-and-memes-have-kept-it-trending/1100-6536592/

Tagi:

News
Silent Hill
Silent Hill F
horror
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


