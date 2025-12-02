Silent Hill f jest wciąż na topie głównie dzięki tej zaskakującej promocji ze strony fanów

Choć od premiery Silent Hill f minęło już kilka miesięcy, najnowsza odsłona kultowej serii survival horroru nadal budzi ogromne emocje i nie schodzi z ust graczy. Okazuje się, że gracze przyczynili się do wypromowania gry.

Silent Hill F, mimo że od premiery minęło już kilka miesięcy, wciąż utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych tematów wśród graczy. Gra żyje dzięki aktywnej społeczności, memom oraz nieustannym dyskusjom w sieci – wskazują na to producent serii Motoi Okamoto oraz scenarzysta Ryukishi07, którzy w ostatnim wywiadzie opowiedzieli o fenomenie najnowszej odsłony survival horroru.

Silent Hill f – to dzięki przeróbkom i zabawnym memom gra nie daje o sobie zapomnieć

Okamoto zwrócił uwagę, że współczesne rozmowy o grach szybko tracą na intensywności, jednak tytuły, które przetrwają tę próbę czasu, oferują pole do teorii, analiz i tworzenia fanartów. Jak podkreślił, produkcje wywołujące tego typu zaangażowanie zwykle pozostają w świadomości graczy znacznie dłużej. Silent Hill f idealnie wpisuje się w ten trend.