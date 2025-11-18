Wyciekła data premiery Silent Hill: Townfall. Debiut gry może być całkiem blisko

W październiku 2022 roku, podczas Silent Hill Transmission, dostaliśmy zapowiedź Silent Hill 2, Silent Hill f, ale także Silent Hill Townfall. Według informacji pochodzących z listy produktowej opublikowanej przez meksykański sklep internetowy Liverpool, ta ostatnia produkcja ma trafić do graczy już na początku 2026 roku. Konkretnie, wyciek, który został szybko usunięty ze strony sklepu, wskazywał datę 26 marca 2026 roku.

Silent Hill: Townfall z datą premiery? Wyciek sklepu ujawnia marcowy termin

Mimo natychmiastowego usunięcia wpisu, portal CD Action zdołał przechwycić zrzut ekranu z kluczową informacją. Silent Hill: Townfall to wynik współpracy Konami z Annapurna Interactive. O projekcie nie wiadomo zbyt wiele, poza bardzo enigmatycznym zwiastunem zaprezentowanym podczas transmisji Silent Hill Transmission.