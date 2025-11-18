Wyciekła data premiery Silent Hill: Townfall. Debiut gry może być całkiem blisko

Wyciek z meksykańskiego sklepu ujawnia datę premiery Silent Hill: Townfall.
W październiku 2022 roku, podczas Silent Hill Transmission, dostaliśmy zapowiedź Silent Hill 2, Silent Hill f, ale także Silent Hill Townfall. Według informacji pochodzących z listy produktowej opublikowanej przez meksykański sklep internetowy Liverpool, ta ostatnia produkcja ma trafić do graczy już na początku 2026 roku. Konkretnie, wyciek, który został szybko usunięty ze strony sklepu, wskazywał datę 26 marca 2026 roku.
Silent Hill: Townfall z datą premiery? Wyciek sklepu ujawnia marcowy termin
Mimo natychmiastowego usunięcia wpisu, portal CD Action zdołał przechwycić zrzut ekranu z kluczową informacją. Silent Hill: Townfall to wynik współpracy Konami z Annapurna Interactive. O projekcie nie wiadomo zbyt wiele, poza bardzo enigmatycznym zwiastunem zaprezentowanym podczas transmisji Silent Hill Transmission.
W pewnym momencie istniały obawy, że projekt może nie dojść do skutku, co było spowodowane zarówno historycznymi problemami serii, jak i zwolnieniami w studiu Annapurna. Jednak dzięki sukcesom odświeżonej wersji Silent Hill 2 oraz Silent Hill f, które osiągnęły ogromną popularność, przyszłość franczyzy rysuje się w jasnych barwach. Wyciek daty sugeruje, że premiera Townfall może nastąpić stosunkowo niedługo.
Choć ani Konami, ani Annapurna Interactive nie wydały dotychczas żadnego oficjalnego komunikatu potwierdzającego datę 26 marca 2026 roku, wyciek ten został uznany za dość wiarygodny w środowisku fanów. Potwierdza to fakt, że znana postać związana z Silent Hill, Rachel Ashmun, skomentowała i uwiarygodniła listę produktu na swoim profilu w serwisie X. Dodatkowo użytkowniczka portalu podkreśla, że podana data jest zbyt „konkretna”, by stanowić jedynie tak zwany placeholder.
Niezależnie od pojawiających się plotek i wycieków ze sklepów, istotne jest, aby podchodzić do nieoficjalnej daty premiery Silent Hill: Townfall z pewną dozą ostrożności, dopóki Konami lub Annapurna Interactive nie przedstawią oficjalnego potwierdzenia.
