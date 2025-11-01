Silent Hill 2 Remake zmierza na kolejną platformę. I może pojawić się szybciej, niż się wydaje

Odświeżona wersja Silent Hilla 2 już wkrótce może pojawić się na kolejnej konsoli.
Niedawno Konami podało nowe dane sprzedaży Silent Hill 2 Remake. Już wkrótce statystyki zostaną jeszcze bardziej wyśrubowane, a to ze względu na pojawienie się gry na kolejnej platformie. Według najnowszych informacji produkcja Bloober Team już niedługo pojawi się na konsolach Xbox Series X/S.
Silent Hill 2 Remake – gra zmierza na Xboxa
Nowe informacje pojawiły się na oficjalnej stronie ESRB, organizacji odpowiedzialnej za przyznawanie kategorii wiekowych, na której zaktualizowano wpis dotyczący remake’u Silent Hill 2, dodając platformy z rodziny Xbox. Choć twórcy z Bloober Team i wydawca Konami nie odnieśli się jeszcze do tych doniesień, wpis w bazie sugeruje, że czasowa konsolowa ekskluzywność PlayStation 5 mogła dobiec końca.
Sam remake zebrał pozytywne opinie po premierze na PS5 i PC. Fani chwalili oprawę wizualną, atmosferę i wierność materiałowi źródłowemu, choć nie brakowało głosów krytycznych względem niektórych decyzji projektowych. Mimo to produkcja odbudowała zainteresowanie marką Silent Hill, która przez długi czas pozostawała w uśpieniu.
GramTV przedstawia:
Wersja na Xbox nie otrzymała jeszcze konkretnej daty premiery, ale możliwe, że więcej szczegółów poznamy w nadchodzących tygodniach. The Game Awards, które odbędzie się w grudniu, wydaje się idealną okazją do oficjalnego ogłoszenia, a nawet do premiery gry.
Co ciekawe, opis produkcji w systemie ESRB nie uległ zmianie. Tytuł otrzymał kategorię Mature 17+, czyli przeznaczonych dla dorosłych graczy, którzy mogą oczekiwać brutalnych scenach, przemocy, elementach gore i przeciwnikach „z przyszytymi częściami ciał”. Fani horrorów psychologicznych mogą więc spodziewać się dokładnie tego samego, co gracze na PlayStation i PC, z pełnym pakietem niepokojących doznań.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!