Silent Hill 2 Remake zmierza na kolejną platformę. I może pojawić się szybciej, niż się wydaje

Niedawno Konami podało nowe dane sprzedaży Silent Hill 2 Remake. Już wkrótce statystyki zostaną jeszcze bardziej wyśrubowane, a to ze względu na pojawienie się gry na kolejnej platformie. Według najnowszych informacji produkcja Bloober Team już niedługo pojawi się na konsolach Xbox Series X/S.

Silent Hill 2 Remake – gra zmierza na Xboxa

Nowe informacje pojawiły się na oficjalnej stronie ESRB, organizacji odpowiedzialnej za przyznawanie kategorii wiekowych, na której zaktualizowano wpis dotyczący remake’u Silent Hill 2, dodając platformy z rodziny Xbox. Choć twórcy z Bloober Team i wydawca Konami nie odnieśli się jeszcze do tych doniesień, wpis w bazie sugeruje, że czasowa konsolowa ekskluzywność PlayStation 5 mogła dobiec końca.