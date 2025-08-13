Jak żyć po Mafia: Dawne Strony? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Mafia: Dawne Strony zostaje w głowie na długo. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które podtrzymają klimat.

Długo trzeba było czekać na powrót serii Mafia, ale jak już wreszcie dojechała, przypomniała dlaczego ma ona tak duże znaczenie dla wielu graczy. Emocje, akcja i niesamowity klimat – to dokładnie to, co przygotowało dla nas studio Hangar 13. Nie wszystko jest tutaj idealnie, ale miłośnicy dobrych opowieści mafijnych na pewno już przeszli kampanię. Warto więc zadać pytanie, co dalej. Czy są na rynku tytuły oferujące podobne doznania? Jakie są więc najlepsze gry w stylu Mafia: Dawne Strony?

Klasycznie podobne gry do Mafia: The Old Country podzieliłem na dwie części. W pierwszej sprawdzimy tytuły bliższe produkcji Hangar 13 pod kątem rozgrywki. W drugiej z kolei spojrzymy też na inne gatunki, ale pozostaniemy w temacie mafii. Na końcu czeka na Was też kilka kulturowych polecajek – do obejrzenia i przeczytania.

Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

Red Dead Redemption 2 – najlepsza historia o gangach Dzikiego Zachodu

Nie ma wielu gier bardzo bliskich nowej Mafii – o organizacji przestępczej z bardzo dużym naciskiem na historię, klimat i postacie. Jeśli więc coś jest zbliżone temu opisowi, bez wątpienia są to produkcje od Rockstar Games. Na początek bierzemy Red Dead Redemption 2, które do dzisiaj prezentuje niebywały poziom, jeśli chodzi o oprawę graficzną czy narrację. Mimo upływu lat ciężko wskazać inny tytuł, który równie dobrze opowiada historię. Wprawdzie nie ma tutaj mafii, ale mamy za to gang rabusiów z kończącego się powoli Dzikiego Zachodu, którzy w mało legalny sposób próbują zarobić na dostatnie życie. Czym im się uda?

Dlaczego warto?

fantastyczna narracja

nadal cudowna oprawa wizualna

wybitna kreacja postaci

Nasza recenzja – Rockstar przeszedł sam siebie

Blood & Truth – gangi w wirtualnej rzeczywistości

Teraz coś bardzo nieoczywistego, bo przeznaczonego tylko na gogle VR, w dodatku te od Sony. Blood & Truth idealnie jednak pasuje do klimatu Mafii. Wprawdzie przenosimy się do realiów współczesnych, ale odkrywamy w miarę podobną opowieść kryminalną o londyńskim półświatku. Gameplay to między innymi sekcje skradankowe, ale jednak głównym atutem gry są widowiskowe strzelaniny. Nie jest to może największy klasyk wirtualnej rzeczywistości, ale jednak w podobnych klimatach nie ma dużego wyboru. Alternatywą dla tych, którzy nie mają PlayStation VR może być tegoroczne MindsEye, które ma podobny klimat. Tutaj jednak większe wątpliwości budzi jakość gry.