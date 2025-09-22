Jak żyć po Dying Light: The Beast? – 8 gier, które musisz teraz sprawdzić

Dying Light: The Beast zostaje w głowie na długo. Jeśli nie chcesz schodzić z tej emocjonalnej fali, mamy dla Ciebie 8 propozycji, które utrzymają cię w klimacie.

Techland ponownie potwierdził, że jest wielkim i utalentowanym deweloperem. Najnowsza odsłona Dying Light naprawia kilka błędów dwójki i pozwala wrócić do korzeni znanych z pierwszej odsłony. Otrzymaliśmy więc kolejną ogromną rodzimą produkcję oraz potwierdzenie, że zombie, nomen omen, jeszcze nie umarły i nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie graczy.

Po udanej premierze warto więc pochylić się nad ważnym pytaniem – co dalej? Jakie powinny być kolejne kroki osób, które chcą sprawdzić podobne gry i pozostać w klimacie Dying Light: The Beast? Przygotowałem więc 8 propozycji, a do tego małą, kulturową ściągę w postaci kilku tytułów do obejrzenia i przeczytania. Wszystkie opcje kręcą się wokół tematu zombie i dużych, otwartych światów.

Dajcie znać w komentarzach czy znaleźliście w tym tekście coś ciekawego dla siebie.

Dead Island 2 – protoplasta Dying Light w nowych rękach

Dead Island to jedna z największych strat polskiej branży gier wideo. Hit Techlandu niestety jest w rękach Deep Silver, a więc kolejne odsłony powstają poza naszym krajem. Ostatnia trafiła na Wyspy Brytyjskie, do zespołu Dambuster Studios. Efekt okazał się całkiem ciekawy. Wielkim plusem gry jest świetna oprawa wizualna, stworzona kosztem braku jednej, dużej mapy. Zamiast tego otrzymaliśmy kilka mniejszych plansz. Bez zmian pozostaje za to trzon rozgrywki wymyślony przez Techland. Mamy więc mnóstwo zombiaków oraz jeszcze więcej rodzajów broni, które możemy samemu tworzyć. Nie ma oczywiście systemu poruszania się niczym w Dying Light, ale wiele rzeczy jest dosyć podobnych. To sprawia, że Dead Island 2 nadal jest dobrą alternatywą dla hitu Techlandu.

Dlaczego warto?

system walki zbliżony do Dying Light

świetna oprawa wizualna

mnóstwo zombiaków do zabicia

Nasza recenzja – Na gorąco i bardzo soczyście

Atomfall – apokaliptyczny klimat bez zombie

Mocno zmieniamy klimat. Nie chciałem zaprezentować samych gier z zombie w roli głównej, a więc robimy mały skok w bok. W tegorocznym Atomfall nie ma żadnych nieumarłych. Tylko ludzie, maszyny oraz… to już sami odkryjecie. Podobieństwa do hitu Techlandu widać głównie w kwestii postapokaliptycznego świata. Studio Rebellion przygotowało ciekawą wizję okolicy odciętej od świata, gdzie narracja prowadzona jest głównie przez środowisko. Atomfall ma znaczniki, ale też w żadnym momencie gra nie prowadzi nas za rękę. Warto więc rozważyć ten tytuł, zwłaszcza że można go znaleźć w Game Passie.

Dlaczego warto?