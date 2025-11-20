Darmowa łatka do Mafia: The Old Country. Free Ride Update wprowadza masę atrakcji

Dzisiaj gracze mogą spodziewać się bezpłatnej aktualizacji dla gry Mafia: The Old Country. Obszerna, darmowa łatka, nazwana Free Ride Update, wprowadza do świata gry nową zawartość, znacząco wzbogacając rozgrywkę. Głównym celem aktualizacji jest poszerzenie interakcji z Sycylią.

Mafia: The Old Country z darmową aktualizacją. Free Ride Update dodaje wyścigi, nowe wyzwania i ukrytą tajemnicę

Wśród dodanych w aktualizacji do Mafia: The Old Country elementów znajduje się możliwość uczestnictwa w wyścigach zarówno samochodowych, jak i konnych. Gracze mogą również zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w sferze walki, testując swoje umiejętności w konfrontacji z przeciwnikami. Z myślą o miłośnikach większej immersji, deweloperzy wprowadzili nowy tryb jazdy z perspektywy pierwszej osoby.