Darmowa łatka do Mafia: The Old Country. Free Ride Update wprowadza masę atrakcji

Patrycja Pietrowska
2025/11/20 07:35
Deweloperzy przygotowali masę nowości dla graczy.

Dzisiaj gracze mogą spodziewać się bezpłatnej aktualizacji dla gry Mafia: The Old Country. Obszerna, darmowa łatka, nazwana Free Ride Update, wprowadza do świata gry nową zawartość, znacząco wzbogacając rozgrywkę. Głównym celem aktualizacji jest poszerzenie interakcji z Sycylią.

Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country z darmową aktualizacją. Free Ride Update dodaje wyścigi, nowe wyzwania i ukrytą tajemnicę

Wśród dodanych w aktualizacji do Mafia: The Old Country elementów znajduje się możliwość uczestnictwa w wyścigach zarówno samochodowych, jak i konnych. Gracze mogą również zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w sferze walki, testując swoje umiejętności w konfrontacji z przeciwnikami. Z myślą o miłośnikach większej immersji, deweloperzy wprowadzili nowy tryb jazdy z perspektywy pierwszej osoby.

Dodatkowo, aby ułatwić graczom dokumentowanie sycylijskich krajobrazów, udostępniony został tryb fotograficzny. Dla graczy szukających większych wyzwań, dodano również nowy, wymagający poziom trudności. Aktualizacja rozszerza także kolekcję dostępnych w grze zasobów, w tym nowe bronie, pojazdy oraz stroje.

Josh Zammit, zastępca dyrektora ds. projektowania w studiu Hangar 13, wyraził dużą satysfakcję z efektów pracy swojego zespołu:

Uwielbiam wyścigi; jazda po naszym świecie z dużą prędkością w niesamowitych starych samochodach to masa frajdy. Jest tam mnóstwo technicznych zakrętów, a im lepiej je opanujesz, tym większą satysfakcję daje ich pokonywanie. Wyzwania bojowe też są świetne. Pojedynki na otwartym polu naprawdę testują twoje umiejętności, a skrytobójstwa dają sporo zabawy, dopóki nie wykonasz idealnego podejścia.

Jest jednak jeden element zawartości, który – jak sądzę – gracze uznają za szczególnie intrygujący i zaskakujący, choć nie chcę zdradzać szczegółów. Wypatrujcie notatek w mieszkaniu Enza — jedna z nich może ujawnić coś ciekawego do zbadania.

Na zakończenie przypomnijmy, że Mafia: The Old Country zadebiutowała 8 sierpnia. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/mafia-the-old-country-is-getting-a-big-free-update-with-new-modes-and-content/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

