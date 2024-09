Grałem w Unknown 9: Awakening i podziwiam ambicję w tworzeniu tego uniwersum

Przyznam się na wstępie, że to nie jest moje pierwsze spotkanie z Unknown 9: Awakening . Wcześniej mogłem sprawdzić grę podczas Gamescomu, gdzie Bandai Namco u dostępniło dziennikarzom krótki poziom ze sporym wachlarzem możliwości głównej bohaterki i… no nie ukrywam, że nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Być może dlatego, że rzucanie graczy na głęboką wodę bez wprowadzenia w mechaniki nigdy nie jest dobrym pomysłem. Tym bardziej, że jeden zgon nie cofał do checkpointu, a kończył demo.

Tym razem jednak dzięki uprzejmości firmy Cenega miałem możliwość na spokojnie usiąść i sprawdzić co z czym tutaj powinno się łączyć. Tym bardziej, że Unknown 9 The Awakening to część większej układanki narracyjnej świata stworzonego przez studio Reflector Entertainment.

Plan ambitny na uniwersum Unknown 9 jest, ale…

Zacznę może od tego, o czym wspomniałem na samym końcu we wstępie. Ekipa Reflector Entertainment w przypadku świata Unknown 9 postawiła na dość ambitny plan stworzenia czegoś więcej, niż tylko gry komputerowej o podtytule Awakening. Tak naprawdę gra sama w sobie jest tylko jednym z elementów tego uniwersum i w żadnym wypadku nie działa to tak, że wszelkie dodatkowe elementy są stricte wychodzą z gry – bez względu na to czy jest to książka, komiks czy podcast to osobna historia, w której mogą pojawić się bohaterowie pozostałych produkcji, ale każda z nich ma swój początek i koniec. Nie ma więc konieczności, aby tak jak np. w przypadku serii Dragon Age nadrabiać wszelkie książki, komiksy czy gry i dodatki żeby wiedzieć w pełni o czym będzie Dragon Age: The Veilguard oraz nie zachodzić w głowę „kim ten człowiek w ogóle jest?”.

Z drugiej strony natomiast przyznam, że sam ruch uważam za trochę właśnie zbyt ambitny. Zwłaszcza, jeśli chodzi o zupełnie nowe IP, które wkracza dopiero na rynek gier.

Biorąc pod uwagę fakt, jak trudno jest zainteresować graczy zupełnie nowymi markami oraz postaciami najlepiej byłoby od czegoś zacząć. Łatwo bowiem wywnioskować, że jeśli gra nie będzie hitem, to cała reszta raczej również nie zainteresuje. Podobnie byłoby z książką czy komiksem – jeśli takowe nie byłyby bestsellerami, to szansa, że czytelnicy powiedzą „ej, to gra na podstawie tego słynnego komiksu/ słynnej książki!” może być dość niska. Dlatego też mam takie wrażenie, że Reflector Entertainment trochę zbyt szeroko poszło jak na start z zamiarem stworzenia uniwersum, które będzie istniało na przestrzeni kilku różnych mediów (kiedyś robiliśmy nawet o tym materiał), bo o ile sam pomysł jest dobry, tak bardzo łatwo można go spalić.

Chociaż nie ukrywam, że chyba z tego całego zestawu, który zaprezentowali twórcy najbardziej interesuje mnie… książka, a później bym pewnie przeszedł do gry. Gdyby była ona w stanie w odpowiedni sposób postawić fundamenty świata Unknown 9 oraz przyciągnąć mnie do siebie na dłużej, to wtedy prawdopodobnie tak jak w przypadku wcześniej wspomnianego Dragon Age sięgałbym po inne opowieści. A tutaj można mieć wrażenie, że twórcy stawiają wszystko na jedną kartę zbyt mocno w przypadku czegoś zupełnie nieznanego (pun intended).

No dobra, a jak wypada Unknown 9: Awakening?

Wracając niejako do tego, jakie wrażenie gra Unknown 9: Awakening zrobiła na mnie podczas Gamescomu mogę powiedzieć tyle, iż jest pod pewnymi względami o wiele lepiej. Głównie ze względu na fakt, iż tym razem biorąc pod uwagę pewne wyjaśnienia fabularne wszystko zaczęło się niejako zgrywać się w całość. Nadal co prawda czułem się tak, jakbym poza pewnymi cząstkami fabularnymi na temat Haroony i pewnego towarzysza podróży, który pojawił się w drugiej połowie dema na PlayStation 5… grał mocno w ciemno.

Dlatego też tym bardziej czuję, że te wyjaśnienia, aby zainteresować graczy tym uniwersum będą tutaj potrzebne niczym w serialu pokroju kultowych „Herosów” – kto, z kim, po co i dlaczego, bo co prawda wiemy że są pewne grupy interesów, jest tytułowe Unknown 9 (grupa osób, które posiadają specjalne zdolności przechodzenia w pewnego rodzaju sferę duchową itp.), a całość utrzymana jest w przypadku Awakening w klimatach Indii czasów kolonialnych w połączeniu z… czymś na kształt teslapunk, co już na swój sposób jest dość odświeżające. Tym bardziej, że temat możliwości przyspieszenia postępu technologicznego oraz wprowadzenia „złotego wieku” jest również bardzo bliski.