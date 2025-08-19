Zaloguj się lub Zarejestruj

Project Spectrum ujawnione. Nowy horror psychologiczny namiesza na rynku?

Mikołaj Berlik
2025/08/19 22:35
Resident Evil może mieć potężnego rywala.

Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 zaprezentowano Project Spectrum – grę, która od pierwszego zwiastuna wywołała ogromne poruszenie. Produkcja stawia na klimat grozy, psychologiczne napięcie i akcję, którą wielu porównuje już do Resident Evil.

Project Spectrum
Project Spectrum

Project Spectrum – atmosfera straty i niepokoju

Trailer podkreślał motyw „straty” oraz narastające poczucie zagrożenia w świecie spustoszonym przez nieznaną katastrofę. W materiale usłyszeliśmy m.in. kwestie „Let’s go back to the start” czy „The loss is too heavy for you”, które sugerują, że główna bohaterka może być zarówno ofiarą, jak i antybohaterką całej historii. Całości towarzyszył intensywny montaż dźwiękowy – od porywistego wiatru po dynamiczne efekty – budujący atmosferę niepokoju.

Choć Project Spectrum pozostaje na razie tajemniczą zapowiedzią, jego nastrojowy ton i narracyjne piętno wskazują, że może stać się konkurencją dla największych marek survival horroru. Twórcy postawili na mieszankę thrillera psychologicznego i akcji, co stawia grę w bezpośrednim sąsiedztwie hitów Capcomu.

Na ten moment nie podano platform ani przybliżonej daty premiery. Więcej informacji powinno pojawić się w trakcie targów lub tuż po ich zakończeniu, ale już teraz Project Spectrum zapowiada się na jeden z najbardziej intrygujących projektów zaprezentowanych na Gamescom 2025.

Komentarze
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 23:21
Silverburg napisał:

Wygląda to 10x lepiej od zaprezentowanego trailera Resident Evil 9.

Tak. kto w ogóle miał taki świetny pomysł żeby pokazać jakąś rozemocjonowaną nastolatkę przez 3 minuty... słabo to wyszło.

Natomiast ta gra wyżej hmm... wygląda spoko tylko mam "wrażenie" że ktoś już kiedyś tego próbował - i średnio wyszło. W sensie tej mechaniki gracze vs potwór. Zobaczymy.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 22:46

Wygląda to 10x lepiej od zaprezentowanego trailera Resident Evil 9.




