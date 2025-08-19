Project Spectrum ujawnione. Nowy horror psychologiczny namiesza na rynku?

Podczas Gamescom Opening Night Live 2025 zaprezentowano Project Spectrum – grę, która od pierwszego zwiastuna wywołała ogromne poruszenie. Produkcja stawia na klimat grozy, psychologiczne napięcie i akcję, którą wielu porównuje już do Resident Evil.

Project Spectrum – atmosfera straty i niepokoju

Trailer podkreślał motyw „straty” oraz narastające poczucie zagrożenia w świecie spustoszonym przez nieznaną katastrofę. W materiale usłyszeliśmy m.in. kwestie „Let’s go back to the start” czy „The loss is too heavy for you”, które sugerują, że główna bohaterka może być zarówno ofiarą, jak i antybohaterką całej historii. Całości towarzyszył intensywny montaż dźwiękowy – od porywistego wiatru po dynamiczne efekty – budujący atmosferę niepokoju.