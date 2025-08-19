Cult of the Lamb: Woolhaven na Opening Night Live. Co przyniesie nowe DLC?

Devolver Digital ujawniło Cult of the Lamb: Woolhaven podczas Gamescom Opening Night Live. Nowe rozszerzenie do hitu studia Massive Monster ukaże się w pierwszych miesiącach 2026 roku i wprowadzi graczy w zimową atmosferę pełną wyzwań i nowych możliwości.
Cult of the Lamb: Woolhaven – zima, lochy i nowe stworzenia
W DLC gracze będą podążać za Yngyą, zapomnianym Bogiem jagniąt, który wzywa do odbudowy trzody i utrzymania Kultu oraz wyznawców w cieple. Rozszerzenie oferuje dwa rozległe lochy, srogie burze śnieżne oraz nowe, rzadkie stworzenia, które dodadzą świeżości i trudniejszych wyzwań w trakcie gry. Zawartość będzie dostępna dopiero po zakończeniu podstawowej wersji Cult of the Lamb, co sprawia, że Woolhaven stanie się naturalnym przedłużeniem rozgrywki.\
Yngya, zapomniany bóg owiec, wzywa cię, abyś przywrócił stado i odzyskał to, co zniszczył czas. Ale gdy tchniesz życie w to, co dawno minęło, budzi się pełzająca zgnilizna, szerząc zepsucie w świętej górze, którą owce kiedyś nazywały domem...
Nie wszyscy, którzy stąpają po tym szczycie, szukają odkupienia. Na zamarzniętym szczycie grasuje wilk — jego stado pragnie wojny z chciwymi bogami. W głębi ukrytych jaskiń czeka mroczna postać, z naostrzonym mieczem i wyczerpującą się cierpliwością. Niespokojne duchy dryfują wzdłuż grzbietów, każdy z nich związany dawnymi grzechami. Przeszłość została pogrzebana nie bez powodu – czy ją odkryjesz, czy też ona pochłonie ciebie?
To, co było święte, teraz gnije i nic nie jest takie, jak się wydaje. Ostatnie z jagniąt, los Woolhaven spoczywa w twoich kopytach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!