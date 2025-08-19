Cult of the Lamb: Woolhaven na Opening Night Live. Co przyniesie nowe DLC?

Yngya, zapomniany bóg owiec, wzywa cię, abyś przywrócił stado i odzyskał to, co zniszczył czas. Ale gdy tchniesz życie w to, co dawno minęło, budzi się pełzająca zgnilizna, szerząc zepsucie w świętej górze, którą owce kiedyś nazywały domem...

Nie wszyscy, którzy stąpają po tym szczycie, szukają odkupienia. Na zamarzniętym szczycie grasuje wilk — jego stado pragnie wojny z chciwymi bogami. W głębi ukrytych jaskiń czeka mroczna postać, z naostrzonym mieczem i wyczerpującą się cierpliwością. Niespokojne duchy dryfują wzdłuż grzbietów, każdy z nich związany dawnymi grzechami. Przeszłość została pogrzebana nie bez powodu – czy ją odkryjesz, czy też ona pochłonie ciebie?

To, co było święte, teraz gnije i nic nie jest takie, jak się wydaje. Ostatnie z jagniąt, los Woolhaven spoczywa w twoich kopytach.