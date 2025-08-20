Fani zauważyli zaskakujący szczegół w zwiastunie 2. sezonu. Fallout zmienia historię New Vegas?

Trailer z Gamescom 2025 ujawnia pustkowia Nowego Vegas, ale jeden element wzbudził kontrowersje.
Podczas Opening Night Live zaprezentowano nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Fallout, który zadebiutuje w grudniu tego roku. Kilkuminutowy materiał zabrał widzów w realia pustkowi Nowego Vegas, prezentując nowe wątki i lokacje. Jednak czujni fani zauważyli zmianę, która może być traktowana jako retkon w stosunku do gry Fallout: New Vegas z 2010 roku.
Fallout – co stało się z Dinky?
W grze New Vegas gracze trafiają do miasteczka Novac, gdzie centralnym punktem jest charakterystyczny dinozaur Tyrannosaurus Rex, znany jako Dinky. W jego paszczy czai się Boone, snajper i potencjalny towarzysz gracza. W oryginalnej wersji Dinky zwrócony jest w stronę pustkowi, a jego grzbiet skierowany jest w stronę motelu.
Tymczasem w zwiastunie drugiego sezonu serialu figura dinozaura została odwrócona – teraz Dinky spogląda na motel, a nie na pustkowie. To oznacza, że gniazdo snajperskie ma idealny widok na budynki Novac, a nie na otwarte tereny, co zmienia kontekst fabularny związany z misją Boone’a i jego osobistą historią zemsty.
Dla wielu fanów to detal, który niewiele zmienia w odbiorze serialu. Jednak część społeczności uważa, że odwrócenie Dinky’ego to retkon, który „unieważnia” fragment fabuły znanej z gry. Twórcy mogą więc celowo zdecydować się na artystyczną interpretację świata Fallouta albo jest to zwyczajny błąd.
Na ostateczne wyjaśnienia przyjdzie poczekać do grudnia, gdy Fallout powróci na ekrany w drugim sezonie.