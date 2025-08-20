Fani zauważyli zaskakujący szczegół w zwiastunie 2. sezonu. Fallout zmienia historię New Vegas?

Podczas Opening Night Live zaprezentowano nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Fallout, który zadebiutuje w grudniu tego roku. Kilkuminutowy materiał zabrał widzów w realia pustkowi Nowego Vegas, prezentując nowe wątki i lokacje. Jednak czujni fani zauważyli zmianę, która może być traktowana jako retkon w stosunku do gry Fallout: New Vegas z 2010 roku.

Fallout – co stało się z Dinky?

W grze New Vegas gracze trafiają do miasteczka Novac, gdzie centralnym punktem jest charakterystyczny dinozaur Tyrannosaurus Rex, znany jako Dinky. W jego paszczy czai się Boone, snajper i potencjalny towarzysz gracza. W oryginalnej wersji Dinky zwrócony jest w stronę pustkowi, a jego grzbiet skierowany jest w stronę motelu.