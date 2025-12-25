Wszystkie upadki polskiego gamedevu w 2025 roku

W 2025 roku polscy producenci wydali około 400 gier. Ogromna liczba, w której znajdziemy wszystko – sukcesy , jak i spektakularne porażki. Te drugie będą tematem tego tekstu. Nie chodzi o to, aby znęcać się nad tymi, którym nie wyszło. Nie możemy jednak przemilczeć kilku bardzo nieudanych gier czy sytuacji, które część zespołów wpędziło w ogromne tarapaty.

Niestety w 2025 roku mieliśmy kilka spektakularnych porażek – głównie gier, które okazały się wielką katastrofą, bez znaczenia czy mowa o opiniach graczy czy sprzedaży. Niechlubna rywalizacja o miano największej wtopy krajowego gamedevu jest niestety całkiem zacięta.

Wyścig, w którym nikt nie wygrywa

Porównanie do rywalizacji bardzo pasuje, ponieważ bez wątpienia największą porażką polskiego gamedevu w 2025 roku jest gra wyścigowa Rennsport. Zeszłoroczny wczesny dostęp pokazał, że krakowski Teyon potrzebuje mnóstwa czasu, aby wyprowadzić ten projekt na prostą. Wydawca podjął jednak decyzję, że i tak nie ma to sensu, co zaowocowało tegoroczną premierą pełnej wersji. Efekt? Dramatycznie słaba gra wyścigowa, która tylko w nierealistycznych marzeniach może rywalizować z Forzą Motorsport czy Gran Turismo. Średnia ocen na Metacritic to marne 53%. Polecam naszą recenzję, w której możecie zobaczyć ogrom problemów tego tytułu.

Teyon niestety nie może zaliczyć tego roku do udanych nie tylko ze względu na Rennsport. Do sprzedaży trafił też samodzielny dodatek do RoboCop. Niestety Unfinished Business cierpi na sporą monotonię (większość misji to jeden wieżowiec) oraz dużo bugów. Trudno mówić o dramacie, ale jednak krakowskie studio nie ma powodów do zadowolenia. Pamiętajmy jednak, że w produkcji są jeszcze inne projekty, z grą RPG na czele. Teyon będzie jeszcze miał okazję do odbudowy swojej pozycji.

Bolesny powrót Painkillera

O równie dużym rozczarowaniu możemy mówić w kontekście Painkillera. Kultowe, polskie IP wróciło do kraju, a konkretnie katowickiego Anshar Studios. Niestety pomysł, jaki przyniósł Saber Interactive kompletnie się nie sprawdził. Nie ma w tej grze klasycznej kampanii, tylko kooperacyjne rajdy, a klimat nie ma dużo wspólnego z mrokiem znanym z oryginału od People Can Fly. Za tym poszła bardzo słaba sprzedaż, która niestety skończyła się problemami dewelopera – koniec roku przyniósł zwolnienia w zespole Anshar Studios. Painkiller mógł być milowym krokiem w rozwoju, ale niestety okazał się tylko obciążeniem. Szanse na to, że kultowa marka szybko do nas wróci, są niestety niewielkie.

Tortury, które pogrążają miłośników horroru

Na hasło „mistrzowie horroru” od razu przychodzi na myśl Bloober Team. Mamy w Polsce jeszcze jedno studio, które specjalizuje się w tym gatunku, chociaż z całkowicie odmiennym skutkiem. Mowa o bydgoskim Madmind, twórcach kontrowersyjnych tytułów jak Agony, Succubus, a także Tormentor. Powodem zamieszania jest ta ostatnia gra. Pisałem o niej w podsumowaniu polskich premier w listopadzie, bo wtedy trafiła do oferty GOG-a. Oceny były kiepskie, ale studio w swoim komentarzu nie traciło entuzjazmu. Spójrzcie zresztą na oficjalne stanowisko dewelopera, które otrzymałem od niego po debiucie gry.