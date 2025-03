Specjalne zadanie z preorderu Kingdom Come: Deliverance 2 dostępne dla wszystkich. Za questa zapłacimy ponad 21 zł

Samo zadanie z Kingdom Come: Deliverance 2 wyceniane przez twórców na około 21 zł wyróżnia się przede wszystkim nagrodami. Za jego ukończenie otrzymujemy “legendarny zestaw zbroi i broni słynnego rycerza Bruncvika: Lwi herb”. Obejmuje on kopię do walki dystansowej, sztylet, zbroję płytową oraz ozdobny kropierz dla konia. Twórcy podzielili się grafiką prezentującą wszystkie przedmioty.

Kingdom Come: Deliverance 2 jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Ostatnio informowaliśmy o graczu, który ukończył grę bez ani jednego zabójstwa.