Kingdom Come: Deliverance 2 ukończone bez ani jednego zabójstwa. Gracz został „średniowiecznym Batmanem”

Kingdom Come: Deliverance 2 to prawdziwy hit początku 2025 roku. Gra pięciokrotnie przebiła wynik sprzedaży pierwszej części, stając się jednym z najmocniejszych kandydatów do tytułu gry roku. Produkcja pozwala na sporą dowolność w poczynaniach Henryka i jeden z graczy postanowił to wykorzystać. Użytkownik o nicku hamfinity pochwalił się na Reddicie, że ukończył grę nie dokonując żadnego zabójstwa. Przyznał, że zostanie „średniowiecznym Batmanem” było jednym z jego najlepszych doświadczeń growych.

Kingdom Come: Deliverance 2 – gracz przeszedł grę bez zabijania

Gracz opublikował statystyki, w których zaprezentował, że liczba popełnionych przez niego zabójstw wynosi okrągłe zero. Kingdom Come: Deliverance 2 zdołał ukończyć w 78 godzin, tylko trzy razy nie zaliczając zadania oraz rozprawiając się z przeciwnikami, nokautując ich za pomocą wyłącznie pięści.