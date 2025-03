W Kingdom Come: Deliverance pojawiła się bardzo skomplikowana mechanika tylko dwa dwóch NPC-ów. Deweloper zdradził ciekawą tajemnicę

W ostatnim czasie odbyło się wydarzenie Game Developers Conference, na którym dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych historiach zza kulis studiów - niedawno informowaliśmy o Labiryncie z Silent Hill 2 Remake, czy też procesie tworzenia Dragon Age: The Veilguard. Tym razem dowiedzieliśmy się o interesującej funkcji, która znajduje się w Kingdom Come: Deliverance wyłącznie ze względu na dwóch NPC-ów.

Kingdom Come: Deliverance - wypowiedź Mateja Marko

Jeden z pracowników Warhorse Studios, Matej Marko, wypowiedział się podczas eventu na temat wspomnianych postaci z Kingdom Come: Deliverance posiadających konie w swoim gospodarstwie. Stanowiło to problem dla twórców, ponieważ bez odpowiedniego systemu nie funkcjonowali oni poprawnie. Dowiedzieliśmy się, że dzięki pracy deweloperów, takie realistyczne elementy ostatecznie trafiły do RPG-a.