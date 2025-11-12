Age of Empires IV: Anniversary Edition - recenzja wersji na PlayStation 5

Zacznę może od tego, że tak jak już wcześniej pisałem kilka miesięcy temu – w gry strategiczne na konsoli grać można i to nawet z powodzeniem. Tego doskonałym przykładem są Age of Empires II oraz Age of Mythology, które to z jakiegoś powodu zwyczajnie działają pod względem mechanizmów zabawy oraz obłożenia kontrolera w dobry sposób. Podanych kilka przykładów związanych z tym, że w przeszłości w ten gatunek grywano częściej na konsolach również podałem, a prawda jest również taka, że ewentualne wsparcie dla klawiatury i myszy powoli na tej platformie staje się codziennością.

Z Age of Empires IV: Anniversary Edition mam jednak pewien problem. Głównie dlatego, że inna konsolowa wersja gry od Relic Entertainment, czyli Company of Heroes 3 bardzo szybko została odcięta od wsparcia. Co innego jednak projekty zlecane przez giganta takiego jak Microsoft, a co innego… no właśnie – stworzenie wersji z konieczności?

Zostawiając jednak pewne rozmyślania z boku mogę uspokoić wszystkich w ten sposób, że tak – podobnie jak w przypadku poprzednich gier „Age of” konsolowy debiut na PlayStation 5 przebiegł właściwie bez zakłóceń. Piszę nie bez powodu właściwie, ponieważ akurat w tym przypadku, jakby to powiedział Wąski z filmu „Kiler”: „no jak na moje to kilka niedociągnięć jest”.

Ogniem i padem, czyli jak wypada Age of Empires IV: Anniversary Edition na PlayStation 5?

Ale pamiętajcie – to nie jest recenzja Age of Empires IV jako takiej, a raczej jej konsolowego portu i na tym będę się skupiał w tej krótkiej relacji z pola bitwy. Takową poczynił jakiś czas temu Łukasz „LM” Wiśniewski i to ona powinna służyć za pewnego rodzaju wyznaczyć jaka gra jest. Co prawda przez ten czas wiele różnych aktualizacji oraz dodatków się pojawiło, ale trzon rozgrywki nadal jest całkiem przyjemny i warty sprawdzenia, jeśli jesteście fanami RTSów w starym stylu.

Z kolei w przypadku Age of Empires IV: Anniversary Edition sprawa ma się bardzo podobnie jak w przypadku poprzednich portów konsolowych Age of Empires II: Definitive Edition oraz Age of Mythology Retold. Idea jest bowiem taka, aby nie zmieniać zbytnio tego, co już bardzo dobrze pod względem dostosowania rozgrywki działa. Nadal więc wszystkie ruchy wykonujemy kursorem umieszczonym na środku ekranu, całość przesuwamy lewą gałką kontrolera, a prawą zmieniamy położenie kamery tak, aby nam odpowiadała.

Pod względem wydawania komend również działamy tradycyjnie – Iksem to zwykły ruch oraz zaznaczenie jednostki (lub jednostek, jeśli przytrzymamy go dłużej bądź naciśniemy dwa razy), ewentualnie konkretny atak. Kwadratem wykonujemy „attack move”, który jest w tym przypadku o wiele bardziej przydatny, bowiem do dynamicznego zarządzania jednostkami w tej formie trzeba się przyzwyczaić.

Wszystkie dodatkowe menusy związane z budową, różnymi skrótami mamy głownie pod triggerami lub też różnymi kombinacjami przycisków np. L2 i L3 albo L2 i przycisk Menu. W teorii może to wyglądać na dość skomplikowaną sztukę wojenną, ale z czasem o wiele łatwiej przychodzi docenić takie rzeczy jak automatyczne przypisywanie robotników do poszczególnych planów wydobycia lub też skrót pozwalający na zarządzanie ulepszeniami wszystkich dostępnych budynków. Co prawda nie bierze on pod uwagę ulepszeń jednostek, ale umówmy się – gdyby tak było, to byłoby za łatwo.

I choćby z tych powodów można byłoby spokojnie powiedzieć, że w Age of Empires IV na PlayStation 5 zagrać warto, ponieważ gra się niesamowicie komfortowo jak na wersję konsolową RTSa bez wbudowanej opcji aktywnej pauzy. Jeszcze jakiś czas temu można byłoby pomyśleć, że jest ona do grania w tej formie wręcz niezbędna, ale w przypadku nieco prostszych mechanicznie gier nie jest ona aż tak potrzebna.

Co więc w tym obrazku nie zagrało? Tak naprawdę poszło o pewne głupoty, które biorąc pod uwagę inne RTSy od Xbox Game Studios wydane w tym roku w jakimś stopniu się w tych grach pojawiły.