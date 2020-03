W co zagramy na PlayStation 5 i Xbox Series X – zestawienie gier na konsole nowej generacji

Inne

Maria Wawrzyniak ,

Tekst będzie aktualizowany – jeśli na horyzoncie pojawią się nowe (lub już istniejące od jakiegoś czasu) gry, które zostaną zapowiedziane na konsole nowej generacji.

1. Cyberpunk 2077 (Xbox Series X)

PREMIERA: 17 września 2020 roku

17 września 2020 roku POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One + Xbox Series X (potwierdzone), PlayStation 5 (prawdopodobne)

PC, PlayStation 4, Xbox One + Xbox Series X (potwierdzone), PlayStation 5 (prawdopodobne) GATUNEK: gra RPG

Cyberpunk 2077 to pierwszoosobowa gra z gatunku RPG z elementami strzelanki, za której produkcję odpowiada polskie studio CD Projekt RED, znane przede wszystkim z serii Wiedźmin. Warto w tym momencie zaznaczyć, że tytuł został oparty na licencji gry fabularnej o bardzo podobnym tytule – Cyberpunk 2020 – stworzonej przez Mike’a Pondsmitha jeszcze w 1990 roku. Akcja toczy się w roku 2077, gdy świat przedstawiony charakteryzuje się przede wszystkim dystopią. Rządzą nim bowiem ogromne, brutalne korporacje, które nie widzą wokół siebie niczego prócz okazji do zdobycia jeszcze większej sumy pieniędzy, głównie poprzez wyzysk swoich pracowników. Na ulicach królują z kolei najróżniejsze gangi, składające się z niezależnych buntowników, mających w poważaniu system. Prócz tego integralnym elementem świata przedstawionego w Cyberpunku 2077 jest postęp technologiczny – dzięki niemu ludzie mogą swobodnie modyfikować swoje ciała za pomocą wszczepów zwiększających ich możliwości, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Głównym miastem jest tutaj Night City, fikcyjna amerykańska metropolia znajdująca się na północy kalifornijskiego wybrzeża, znana przede wszystkim z racji najwyższego wskaźnika przestępczości w całych Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem, w którego się wcielamy, jest natomiast V, początkujący najemnik (lub najemniczka), który dopiero co rozpoczyna budowanie swojej pozycji w trudnej i surowej rzeczywistości. Przypadkiem wchodzimy w posiadanie czipu skrywającego sekret nieśmiertelności – problem w tym, że poszukują go największe oraz najpotężniejsze organizacje całego cyberpunkowego świata. Więcej informacji na temat fabuły oraz rozgrywki możecie również znaleźć w naszej encyklopedii pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

Potwierdzenie, że Cyberpunk 2077 zadebiutuje na Xboksie Series X, dostaliśmy pod koniec lutego, gdy na oficjalnym profilu gry na Twitterze pojawił się wpis, w którym poinformowano, że wszyscy, którzy wejdą w posiadanie kopii Cyberpunka 2077 przeznaczonej na konsolę Xbox One otrzymają bez żadnych dodatkowych opłat wersję na Xbox Series X, gdy tylko będzie ona dostępna. Na ten moment nie wiemy jednak, czy taka sama sytuacja będzie miała miejsce w przypadku konsoli PlayStation 5 – i czy w ogóle Cyberpunk 2077 na niej zadebiutuje, jednak jest to bardzo prawdopodobne.

2. Dying Light 2 (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: data nieogłoszona

data nieogłoszona POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (bardzo prawdopodobne)

PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (bardzo prawdopodobne) GATUNEK: gra akcji

Dying Light 2 to kontynuacja niezwykle ciepło przyjętej pierwszoosobowej gry akcji z 2015 roku. Za stworzenie produkcji po raz kolejny odpowiada polskie studio Techland, które poza serią Dying Light właśnie, jest znane również między innymi z serii Call of Juarez. Akcja drugiej części toczy się piętnaście lat po zakończeniu części pierwszej, tyle że w zupełnie innym, nieznanym miejscu – pewnej europejskiej metropolii. Warstwa fabularna jest bardzo podobna, znów mamy ludzi starających się za wszelką cenę przetrwać w mieście ogarniętym przez epidemię wirusa, który zmienia ludzi w zombie, a te z kolei są oczywiście znacznie groźniejsze po zmroku. Tym razem jednak nie dostaniemy jednej głównej historii na tacy, jak to było w przypadku Dying Light. Tym razem twórcy postanowili pozwolić nam na zbudowanie własnej opowieści poprzez podejmowanie wyborów i ważnych decyzji – w tym momencie warto zauważyć i wrzucić też jako pewnego rodzaju ciekawostkę, że do pracy nad warstwą fabularną Dying Light 2 zatrudniono legendarnego Chrisa Avellone’a, który w przeszłości pracował nad takimi perełkami, jak Planescape Torment czy Star Wars: Knights of the Old Republic II. Prócz tego świat dwójki ma być aż czterokrotnie większy od tego przedstawionego w grze z 2015 roku. Zainteresowanych Dying Light 2 odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

Choć nigdzie nie znajdziemy oficjalnego komunikatu prasowego, w którym znaleźlibyśmy informację o premierze Dying Light 2 na konsolach nowej generacji – ba, na ten moment w ogóle nie wiemy, kiedy gra zadebiutuje na którejkolwiek platformie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeszcze w ubiegłym roku informowaliśmy Was o wywiadzie z jednym z pracowników studia Techland. Pawel Rohleder, zapytany o możliwość wydania Dying Light 2 na PlayStation 5 oraz Xboksie Series X, odpowiedział, że jego firma zawsze rozważa nowe technologie, a sama produkcja od początku była tworzona jako gra, która pojawi się na obu generacjach konsol.

3. Godfall (PlayStation 5)

PREMIERA: data nieogłoszona

data nieogłoszona POZOSTAŁE PLATFORMY: PC + PlayStation 5 (potwierdzone)

PC + PlayStation 5 (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji typu looter shooter

Godfall to RPG akcji z elementami looter shootera, za którego produkcję odpowiada studio Counterplay Games. Jeśli jednak myślicie, że będziemy mieć do czynienia z kopią Destiny czy Borderlandsów – w żadnym wypadku. Twórcy zdecydowali się bowiem odejść od typowego schematu znanego głównie właśnie z wymienionych serii, zastępując go brakiem mechanizmów strzelania i typowym uniwersum fantastycznym, gdzie głównym zagrożeniem jest... zagłada. W Godfall będziemy mogli grać albo w pojedynkę, albo w gronie maksymalnie trzech użytkowników, przemierzając różnorodne lokacje i rozwijając naszego bohatera poprzez znajdywanie coraz to lepszego ekwipunku oraz dokładnej personalizacji. No i tak właściwie to nie wiemy nic więcej – gdyby jednak ktoś był szczególnie zainteresowany tytułem, pozostaje nam podesłać również link do strony produkcji w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

Co do platform, od samego początku – czyli od zapowiedzi na The Game Awards w 2019 roku – wiemy, że Godfall jest tworzone z myślą o komputerach osobistych i konsoli PlayStation 5. Ba, jest to również pierwsza oficjalnie zapowiedziana produkcja na konsolę nowej generacji od japońskiego giganta.

4. Gods and Monsters (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 2020 rok

2020 rok POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Gods & Monsters zostało po raz pierwszy zapowiedziane w czerwcu ubiegłego roku jako nowa produkcja twórców gry Assassin’s Creed: Odyssey. Wówczas dowiedzieliśmy się również, że gra miałaby zadebiutować w lutym bieżącego roku, ale, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, tak się nie stało – debiut Gods & Monsters, wraz z Watch Dogs Legion oraz Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine, został przeniesiony na kolejny rok finansowy, który potrwa od kwietnia 2020 do końca marca 2021 roku. Jednocześnie potwierdzono wówczas, że wszystkie trzy produkcje zadebiutują w związku z tym na sprzęcie nowej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Teraz pozostaje kwestia tego, czym właściwie jest Gods & Monsters – wiemy, że produkcja twórców Assassin's Creed Odyssey będzie utrzymana w bardzo podobnym klimacie, aczkolwiek nie będzie oczywiście klonem Odyssey. Ba, do tego będzie naprawdę daleko. Całość brzmi dość prosto: przenosimy się do starożytnej Grecji, wcielamy się w postać zapomnianego herosa, który ma za zadanie obronić samych greckich bogów przed najróżniejszymi potworami. Zwiedzamy lokacje, korzystamy z naszych specjalnych mocy, które z kolei pomogą nam sprostać najróżniejszym mitologicznym stworzeniom. Walka ma być przede wszystkim szybka i dynamiczna, zaś pojedynki będziemy toczyć dosłownie wszędzie – na lądzie, w powietrzu, pewnie pod wodą także. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, standardowo, zapraszamy na stronę Gods & Monsters w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

5. Gothic (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: data nieogłoszona

data nieogłoszona POZOSTAŁE PLATFORMY: PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra RPG

Pod koniec lutego bieżącego roku stało się to, na co prawdopodobnie podświadomie czekała znaczna większość fanów Gothica – firma THQ Nordic oficjalnie zapowiedziała grę Gothic Remake (lub, jak kto woli, po prostu Gothic), która ma zadebiutować na komputerach osobistych oraz konsolach nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series. Ponownie (lub po raz pierwszy, w zależności od tego, czy graliście) przeniesiemy się więc do królestwa Myrtana, gdzie władca – Rhobar II – utworzył kolonię karną na wyspie Khorinis, gdzie wysyłani skazańcy muszą pracować przy wydobyciu rudy w Górniczej Dolinie. Aby uniemożliwić więźniom ucieczkę, magowie postanowili stworzyć barierę, która przenika jedynie z zewnątrz – nie wszystko poszło jednak po ich myśli, a zaklęcie wymknęło się spod kontroli i ostatecznie kopuła otoczyła całą Górniczą Dolinę, więżąc nie tylko skazańców, ale również ich strażników, magów i przede wszystkim, wszechobecne zło, które czaiło się we wspomnianej krainie. My wcielamy się w bezimiennego więźnia, który właśnie trafił do nieszczęsnej kolonii – niedługo jednak okazuje się, że zostaliśmy stworzeni do czegoś znacznie większego, niż mordercza praca w kopalni. Warto wspomnieć również, że prace nad grą będzie prowadzić oddział w Barcelonie — będą to więc te same osoby, które stworzyły wersję demonstracyjną, która została wypuszczona pod koniec ubiegłego roku. Później dowiedzieliśmy się, że zagrało w nią około 180 tysięcy osób, zaś ankietę wypełniło ponad 40 tysięcy. Prawie 95% ankietowanych było za kontynuowaniem prac nad grą. Mimo wielu kontrowersji odnośnie klimatu gry, decyzje dotyczące warstwy fabularnej dema zostały przyjęte całkiem pozytywnie — prawie 30% graczy uznało, że taka interpretacja jest bardzo dobra, około 50% przyznało, że jest nieźle, ale można by coś jednak poprawić, a 12% graczy biorących udział w ankiecie przyznało, że dla nich interpretacja jest kompletnie nietrafiona. Ostatecznie jedna – mamy to, Gothic Remake powstaje! Zainteresowanych produkcją odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

6. Halo Infinite (Xbox Series X)

PREMIERA: 2020

2020 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, Xbox One + Xbox Series X (potwierdzone)

PC, Xbox One + Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Halo Infinite to szósta odsłona kultowej serii pierwszoosobowych strzelanek. Akcja produkcji toczy się po wydarzeniach z Halo 5: Guardians. Wcielamy się w legendarnego Master Chiefa, którego zadaniem jest raz na zawsze zakończyć terror wprowadzony przez Cortanę oraz jej strażników. Wszystko będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby, wypełniając różne misje i walcząc z hordami przeciwników. Twórcy zdecydowali się oddać nam niezwykle szeroki wachlarz najdziwniejszych broni i gadżetów, których dopełnienie mają stanowić futurystyczne pojazdy czy maszyny latające. Poza trybem dla pojedynczego gracza Halo Infinite posiada także tryb rozgrywki wieloosobowej (przy jednym ekranie lub za pośrednictwem internetu), dzięki któremu możemy współpracować z innymi graczami w kampanii lub rywalizować z innymi w różnych wariantach sieciowych. Poza tym, że Halo Infinite zadebiutuje na komputerach osobistych i konsoli Xbox One, będzie także jednym z pierwszych tytułów startowych dla konsoli Xbox Series X. Zainteresowanych produkcją odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

7. Outriders (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 2020

2020 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Outriders to trzecioosobowa strzelanka z elementami RPG osadzona w realiach science fiction. Nad produkcją pracuje polskie studio People Can Fly, znane z takich tytułów, jak chociażby Bulletstorm. Choć gra powstała głównie z myślą o trybie kooperacji, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przeżyć całą historię w pojedynkę. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy ludzkość przeżywa naprawdę ciężkie czasy i staje w obliczu totalnej zagłady. Ziemia, która od początku wszechświata była miejscem ludzi, teraz stała się dla nich skrajnie nieprzyjaznym terytorium, a jedyną nadzieją na przetrwanie jest planeta Enoch. To właśnie tam zostaje wysłany ogromny statek kosmiczny Flores. I choć jego załodze udaje się dotrzeć do celu, tak podróż nie jest łatwa, a na miejscu bohaterowie odbierają dziwny sygnał – ostatecznie musi go zbadać trójka śmiałków, którzy zmierzą się z najróżniejszymi niebezpieczeństwami. Po wprowadzeniu, Outriders zabierze nas w podróż przez kilka obszarów, z których każdy będzie wypełniony misjami, sekretami, zadaniami pobocznymi i innymi aktywnościami. Zanim jednak rozpoczniemy swoją przygodę, naszym zadaniem będzie wybranie klasy postaci. Są trzy: Pyromancer, Trickster oraz Devastator. Pierwszy uwielbia podpalać absolutnie wszystko dookoła i to właśnie z tego czerpie wszelką siłę. Drugi, prócz teleportacji, potrafi spowalniać czas – dzięki temu będzie idealnym wyborem dla urodzonych taktyków. Trzecia klasa opiera się natomiast na przewodzeniu reszcie grupy – Devastator zawsze jest z przodu, może się wzmacniać ochronną zbroją, doskakiwać do przeciwników oraz powalać ich. Na samym początku każda z postaci ma jedynie kilka umiejętności, jednak co kilka poziomów zyskujemy nowe. Dla każdej klasy łącznie ma być ich osiem. Jeśli chodzi o rozgrywkę, Outriders ma być przede wszystkim dynamiczne. Będzie to także gra trudna – już od samego początku przeciwnicy w żadnym wypadku nie będą nas traktować ulgowo, a naszym zadaniem będzie nieustanne dostosowywanie się do sytuacji i szybka reakcja.

Prócz debiutu na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, produkcja pojawi się także na sprzęcie nowej generacji, czyli konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X – i to właśnie przez to jej premiera została ostatecznie przesunięta, jak informowaliśmy Was w połowie lutego bieżącego roku. Zainteresowanych odsyłamy do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

8. Hellblade II: Senua’s Saga (Xbox Series X)

PREMIERA: data nieogłoszona

data nieogłoszona POZOSTAŁE PLATFORMY: PC + Xbox Series X (potwierdzone)

PC + Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

O Hellblade II: Senua’s Saga nie wiemy praktycznie niczego – po pierwszej zapowiedzi, którą dostaliśmy w trakcie zeszłorocznego The Game Awards, twórcy niemalże całkowicie zamilkli. Wiemy, że ponownie wcielimy się w tytułową Senuę, celtycką wojowniczkę i że mamy z tego powodu oczywiście do czynienia z kontynuacją niezwykle ciepło przyjętej gry akcji z 2017 roku – Hellblade: Senua’s Sacrifice. Wiemy również, że jest to jedna z pierwszych gier, które zostały oficjalnie zapowiedziane na konsolę nowej generacji od firmy Microsoft, czyli Xboksa Series X. Twórcy mają nam zapewnić zupełnie nową przygodę, która wciąż będzie jednak przepełniona przerażającymi wizjami czy halucynacjami. Jeśli graliście w pierwszą część, będziecie doskonale wiedzieć, o czym mówię. Jeśli nie graliście – wiecie, co macie zrobić. Zainteresowanych odsyłamy do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem – mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości pojawi się tam znacznie więcej informacji. Jeśli chcecie być również na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

9. The Lord of the Rings: Gollum (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 2021

2021 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: przygodowa gra akcji

Chociaż The Lord of the Rings: Gollum po raz pierwszy zostało zapowiedziane w marcu ubiegłego roku, jeszcze do początku bieżącego roku nie wiedzieliśmy o grze praktycznie niczego. Na początku stycznia informowaliśmy Was o artykule w magazynie Edge, w którym możemy przeczytać, że studio Daedalic Entertainment opracowuje The Lord of the Rings: Gollum na konsole nowej generacji, czyli w tym przypadku na PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a także na komputery osobiste. Ponadto deweloperzy zdradzili, że będzie to połączenie skradanki z grą akcji, gdzie mamy znaleźć intrygującą mechanikę dwuosobową oraz zwiedzimy gigantyczne poziomy, które zostały stworzone z pomocą samego Tolkiena – mapy mają być przede wszystkim duże, pełne najróżniejszych zadań oraz przyjaznych i nieprzyjaznych twarzy. Wygląda więc na to, że na premierę The Lord of The Rings będziemy musieli niestety poczekać aż do 2021 roku. Kilka dni później poznaliśmy kolejne szczegóły na temat głównego bohatera, Golluma, którego wygląd będzie odbiegać od tego, który znamy z filmowych trylogii Władca Pierścieni oraz Hobbita. Zostaliśmy zapewnieni, że bohater nie będzie wyglądać jak Andy Serkis. Jak więc będzie naprawdę? Cóż, twórcy tego nie zdradzili. Powiedzieli jednak co nieco na temat osobowości potwora, który cierpi na rozdwojenie jaźni – teoretycznie możemy więc otrzymać postać, którą bardzo szybko polubimy, ale równie dobrze możemy się jej bać. I tutaj zaczyna się robić ciekawie, bowiem to, która strona Golluma ostatecznie przejmie nad nim większą kontrolę ma zależeć od decyzji podejmowanych przez nas w każdym poszczególnym etapie historii. Autorzy przyznali również, że mają w planach wykorzystanie rozdwojenia jaźni Golluma do tego, aby od czasu do czasu udzielał nam wskazówek na temat sytuacji, w jakich będziemy się znajdować, skoro i tak przez cały czas mówi sam do siebie. Jedno jest pewne – to będzie niezwykle ciekawe doświadczenie. Na koniec standardowo, zainteresowanych odsyłamy do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

10. Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 1 grudnia 2015 roku

1 grudnia 2015 roku POZOSTAŁE PLATFORMY: PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege zadebiutowało 1 grudnia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Pomimo upływu czasu, gra wciąż cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem – na tyle sporym, że w połowie lutego bieżącego roku firma Ubisoft poinformowała o premierze Rainbow Six: Siege również na konsolach nowej generacji. Jeśli zaś chodzi o sam tytuł, mowa oczywiście o kolejnej odsłonie popularnej serii strzelanek stworzonej do zabawy wieloosobowej. Rozgrywka rozpoczyna się od wybrania specjalizacji naszego bohatera – operatorów jest całkiem sporo, a informacje na temat każdego możecie znaleźć na oficjalnej stronie produkcji. Następnie mamy do wyboru tryby: kooperacji lub PvP z drużynami atakującymi oraz broniącymi. Całość opiera się przede wszystkim na niezwykle szybkim podejmowaniu decyzji i przemyślanej taktyce. Warto wspomnieć również o sporym dodatku do gry, operacji Ember Rise, w ramach którego do gry trafiła dwójka nowych operatorów, poprawiona mapa oraz przepustka bitewna. Zainteresowanych odsyłamy do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z wszelkimi nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

11. Tom Clancy's Rainbow Six: Quarantine (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 2020

2020 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine to kolejna gra, o której wiemy bardzo niewiele. Ma to być kontynuacja serii Rainbow Six, skupiająca się głównie na kooperacji trójki zawodników starających się wyeliminować zabójczego pasożyta o nieznanym pochodzeniu. My wcielimy się więc w jednego z trójki żołnierzy i zostaniemy wysłani na misję w celu wyeliminowania tajemniczego stwora. Co ciekawe, o ile wciąż będziemy mieć do czynienia z taktyczną strzelanką, tak tym razem twórcy zdecydowali się dodać do tego elementy survival horroru – obcy pasożyt będzie mutować i brutalnie mordować swoje ofiary. Zainteresowanych produkcją odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj. Pozostaje czekać na więcej informacji!

13. Warframe (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 25 marca 2013

25 marca 2013 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Warframe to sieciowa gra akcji oparta na modelu free-to-play z mikropłatnościami, za której stworzenie odpowiada studio Digital Extremes. Wcielamy się w przedstawiciela starożytnej rasy Tenno – na pozór ludzkich osobników, które zostały obdarzone niezwykłymi zdolności poprzez kontakt z Pustką (The Void). Aby jednak ujarzmić wspomniane moce, zdecydowano się skonstruować biomechaniczne powłoki, tytułowe Warframe’y, które są ściśle połączone ze świadomością Tenno. Pełnoprawa rozgrywka rozpoczyna się wraz z przebudzeniem Tenno, który zostaje uwolniony przez jedną z frakcji pragnącej za wszelką cenę mieć pewność, że nie uda nam się pokrzyżować ich planów – jak nietrudno się jednak domyślić, sprawy toczą się zupełnie odwrotnie, a my zostajemy wprowadzeni w szczegóły świata przedstawionego, jego zasad i konfliktu toczącego się na obecną skalę. Sama zabawa jest przede wszystkim dynamiczna i łączy w sobie elementy klasycznych strzelanek, zręcznościówek oraz produkcji z gatunku RPG. Mamy do wyboru naprawdę spory arsenał broni: główną, boczną, do walki wręcz. Do tego dochodzą umiejętności specjalne – każdy Tenno posiada własny zestaw. W grze występują również kompani, któych możemy rozwijać i ulepszać. Przemierzamy proceduralnie generowane lokacje, zdobywamy niezbędne do craftingu zasoby, karty modów i inne rzeczy – krótko mówiąc, jeśli nie przepadacie za grindem, możecie się z Warframe nie polubić.

Jeśli chodzi o platformy sprzętowe, aktualnie możemy zagrać w Warframe na wszystkim, prócz urządzeń mobilnych – gra jest dostępna na komputery osobiste, konsole PlayStation 4, Xbox One, a także Nintendo Switch. Co więcej, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że produkcja studia Digital Extremes zadebiutuje również na sprzęcie nowej generacji. Zainteresowanych odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

13. Watch Dogs: Legion (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 2020

2020 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra akcji

Watch Dogs Legion to trzecia pełnoprawna odsłona kultowego cyklu gier akcji z otwartym światem od firmy Ubisoft. Akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości, jakiś czas po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię – od tamtego dnia, czyli 29 marca 2019 roku, świat zmienił się nie do poznania. Niezwykle dynamiczne badania nad sztuczną inteligencją, rozwój kryptowaluty, automatyzacja i wiele innych kwestii spowodowało dramatyczny wzrost bezrobocia. Rząd tak naprawdę nie jest rządem, bowiem władzę nad Londynem przejmuje prywatna organizacja militarna, Albion. My natomiast kontrolujemy grupę hakerską DedSec, która z biegiem czasu staje się ruchem oporu. Wszystkie zdarzenia obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby – mamy tutaj do czynienia z otwartym światem. Watch Dogs: Legion będzie miało dla gracza w ofercie mnóstwo pomniejszych lokacji, które będą w pełni funkcjonalne i dostępne do zwiedzenia. Co ciekawe, w grze nie ma pojęcia głównego bohatera – możemy zagrać dosłownie kimkolwiek, a naszym zadaniem będzie stworzenie wspomnianego ruchu oporu poprzez dobieranie sojuszników spośród mieszkańców miasta. Jak czytamy na oficjalnej stronie produkcji, każdy londyńczyk ma swoją własną historię i powiązany z nią zestaw umiejętności oraz odrębną osobowość – dosłownie każdy, kogo spotkasz, może dołączyć do twojego zespołu, wnosząc do niego wyjątkową dla siebie historię, osobowość oraz zestaw umiejętności. Jeśli zaś chodzi o platformy, jak już wspominaliśmy wcześniej, debiut Watch Dogs Legion został przeniesiony na kolejny rok finansowy, który potrwa od kwietnia 2020 do końca marca 2021 roku – z tego względu gra pojawi się także na sprzęcie nowej generacji. Zainteresowanych produkcją odsyłamy również do strony gry w naszej encyklopedii, którą znajdziecie pod tym adresem. Jeśli chcecie być również na bieżąco z nowościami dotyczącymi gry, zapraszamy tutaj.

13. WRC 9 (PlayStation 5, Xbox Series X)

PREMIERA: 3 września 2020

3 września 2020 POZOSTAŁE PLATFORMY: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone)

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch + PlayStation 5, Xbox Series X (potwierdzone) GATUNEK: gra wyścigowa

WRC 9 to, jak sama nazwa wskazuje, dziewiąta część serii gier wyścigowych. Bierzemy tutaj udział w rajdach samochodowych zarówno w tytułowej klasie WRC, jak również w konkurencjach WRC 2, WRC 3 i Junior WRC. Twórcy oddają nam do dyspozycji pięćdziesiąt oficjalnych zespołów z sezonu 2020 oraz piętnaście samochodów, które możemy znaleźć w historii World Rally Championship. Wśród rajdów natomiast znajdziemy trzy zupełnie nowe trasy: Rajd Safari, Rajd Japonii oraz Rajd Nowej Zelandii. WRC 9 to przede wszystkim udoskonalony model jazdy, który ma być znacznie bardziej realistyczny i szczegółowy. Głównym trybem jest oczywiście kariera, gdzie dokładamy wszelkich starań, aby stać się mistrzem świata w rajdach. Zarządzamy przy tym naszym zespołem, personelem oraz kalendarzem. Prócz kariery mamy także do czynienia z rozbudowanym trybem wieloosobowym, w którym możemy zmierzyć się z innymi graczami. O istnieniu gry dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, aczkolwiek wiemy już, że zadebiutuje ona 3 września 2020 roku na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Nie ogłoszono jednak dokładnej daty debiutu na Nintendo Switch i sprzęcie nowej generacji, czyli konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X.

