Dobre wieści dla fanów kooperacyjnej sieciowej strzelaniny Ranbow Six: Siege. Jeśli zastanawialiście się, jaki los czeka najbardziej udaną grę-usługę Ubisoftu w dobie konsol nowej generacji, to możecie spać spokojnie. W najnowszym wywiadzie dla Windows Central reżyser gry, Leroy Athanassof, zapowiedział, że wydana oryginalnie w 2015 roku produkcja pojawi się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X już na dzień ich premiery. Z oczywistych względów nie dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie to nastąpi, ale na tę chwilę powinna wystarczyć nam świadomość, że nowa generacja to dalszy żywot tytułu.

Naszym celem jest to, by Rainbow Six: Siege było dostępne na konsolach [PlayStation 5 i Xbox Series X] już na dzień ich premiery.

Oczywiście przeskok pokoleniowy rodzi pewne trudności i kolejne pytania związane z rozwojem gry. Athanassof nie potwierdził jeszcze możliwości przeniesienia dotychczasowych postępów na next-geny, a wydaje się to kluczem, do komfortowej przesiadki dotychczasowych użytkowników na nowe platformy. Przedstawiciel Ubisoftu zapewnił za to, że już na dzień debiutu gracze będą bawić się na serwerach także z użytkownikami starszych konsol tego samego producenta. Co z funkcją cross-play? Athanassof nie był w stanie konkretnie wypowiedzieć się na ten temat. Przyznał, że Ubisoft pracuje nad tą kwestią, a biorąc pod uwagę rynkowe zmiany w ostatnich latach jej wprowadzenie jest nieuniknione, a właściwe pytanie to nie „czy?” a „kiedy?”.



Ubisoft już od dłuższego czasu przekonuje, że Rainbow Six: Siege będzie żyć bardzo długo, a już niedługo zostanie rozbudowane o zawartość Operacji Void Edge. Tytuł ukazał się 1 grudnia 2015 roku na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

https://www.youtube.com/watch?v=xpK9TCTnFYI&feature=emb_title

